Полное отключение рекламы и приоритетная поддержка обойдётся в 83 рубля в месяц, но пока услуга доступна не всем.
- «Яндекс» с апреля 2020 года начал тестировать в своём почтовом сервисе тариф «Почта Про» без рекламы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на компанию. Когда функция будет доступна всем пользователям, представитель «Яндекса» не уточнил.
- Тариф также предполагает приоритетную поддержку. Подключить «Почту Про» можно за 83 рубля в месяц. Раньше «Яндекс.Почта» была полностью бесплатной с возможностью отключить рекламу в настройках на месяц.
- Внутри почты «Яндекс» обычно показывает три рекламных баннера. Как отмечает издание, Google вообще не показывает рекламу российским пользователям внутри почты, Mail.ru показывает четыре рекламных объявления.
- Весной 2020 года компания также добавила новый тип рекламы: промопредложение в виде закреплённого верхнего письма, напоминает газета.
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Максим Наумов
Я добавил почту в стандартный клиент на маке и айфоне и сижу без рекламы с 2007 года. Спасибо.
Ринат Махмутов
Хм, устанавливаешь другой клиент почты...
Spark к примеру
Экономия 83 рубля в месяц😆
Данил Ульянов
Так можно же бесплатно отключить в настройках, нет или я что-то путаю?
Pavel KonstantinovskyДанил
Видимо, пока можно)
Dmitri AtnameДанил
На новых аккаунтах почты отключается только на месяц, затем нужно снова отключать. Кому лень 3 раза кликнуть, платит 83 рубля в месяц :)
gary gray
Жаль
Corban Dallas
Мне плевать на рекламу. Что я делаю не так?