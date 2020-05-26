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Лиана Липанова
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«Яндекс» добавил в «Почту» платный тариф без рекламы Материал редакции

Полное отключение рекламы и приоритетная поддержка обойдётся в 83 рубля в месяц, но пока услуга доступна не всем.

  • «Яндекс» с апреля 2020 года начал тестировать в своём почтовом сервисе тариф «Почта Про» без рекламы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на компанию. Когда функция будет доступна всем пользователям, представитель «Яндекса» не уточнил.
  • Тариф также предполагает приоритетную поддержку. Подключить «Почту Про» можно за 83 рубля в месяц. Раньше «Яндекс.Почта» была полностью бесплатной с возможностью отключить рекламу в настройках на месяц.
  • Внутри почты «Яндекс» обычно показывает три рекламных баннера. Как отмечает издание, Google вообще не показывает рекламу российским пользователям внутри почты, Mail.ru показывает четыре рекламных объявления.
  • Весной 2020 года компания также добавила новый тип рекламы: промопредложение в виде закреплённого верхнего письма, напоминает газета.

#новость #яндекс #яндекспочта

Лиана Липанова
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7 комментариев
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Максим Наумов

3

Я добавил почту в стандартный клиент на маке и айфоне и сижу без рекламы с 2007 года. Спасибо.

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Ринат Махмутов

1

Хм, устанавливаешь другой клиент почты...
Spark к примеру
Экономия 83 рубля в месяц😆

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Данил Ульянов

0

Так можно же бесплатно отключить в настройках, нет или я что-то путаю?

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Pavel Konstantinovsky

Данил
0

Видимо, пока можно)

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Dmitri Atname

Данил
0

На новых аккаунтах почты отключается только на месяц, затем нужно снова отключать. Кому лень 3 раза кликнуть, платит 83 рубля в месяц :)

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gary gray

0

Жаль

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Corban Dallas

0

Мне плевать на рекламу. Что я делаю не так?

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