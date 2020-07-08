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Сервисы
Галина Мубаракшина
896

Slack купил корпоративный сервис Rimeto — в нём можно искать сотрудников по опыту, проектам и клиентам Материал редакции

Функции Rimeto будут добавлены в Slack.

  • Slack сообщил о покупке корпоративного сервиса Rimeto — он позволяет искать сотрудников в компании по опыту, клиентам, с которыми он работает, проектам и другим параметрам. Сумму сделки стороны не раскрыли.
  • Расширенный профиль пользователей и функции каталога в Rimeto будут добавлены в Slack. Компания также хочет продолжить продавать Rimeto как самостоятельный продукт.
  • В Slack считают, что сервис Rimeto позволяет укрепить связи внутри компании: у каждого сотрудника подробный профиль, в котором отражена информация об образовании, проектах, опыте работы, клиентах и другом — её можно использовать для работы или общения.
  • В профиль в Rimeto добавлены ссылки на аккаунт сотрудника в Slack и группу, например, отдела, в котором он работает. Сервис поддерживает и другие сторонние корпоративные сервисы, например, Dropbox.
  • Rimeto в 2016 году основали бывшие сотрудники Facebook Тед Загат, Невилл Бауэрс и Максвелл Хейман. В августе 2019 года компания привлекла $10 млн.
  • Сделка Slack продолжает тренд, когда крупные компании покупают стартапы на ранней стадии, чтобы закрыть дыры в дорожной карте собственного продукта, отмечает TechCrunch.
Поиск в Rimeto Rimeto

#новость #slack #rimeto

Галина Мубаракшина
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4 комментария
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Yury Kotov

1

А у нас общий чат в телеге, нам хватает )

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Георгий Беглорян

1

Смешно. Тупые американцы да? Вот Сбер купил работу.ру за 1.2 млрд для своей дорожной карты - вот это покупка.   

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Вася Пражкин

0

Пора в Slack добавить кнопку "Найти компанию лучше, чем эта". Ведь у них есть доступ к переписке, можно ведь натренировать ИИ чтобы ранжировать компании по успешности.

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Аарон Малис

0

Скоро на работу можно будет голым приходить.

Хм... как бы мне увеличить член... О! Так Вася с отдела поддержки клиентов писун увеличивал, напишу ему в Slack

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