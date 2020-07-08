Slack купил корпоративный сервис Rimeto — в нём можно искать сотрудников по опыту, проектам и клиентам
Материал редакции
Функции Rimeto будут добавлены в Slack.
Slack сообщил о покупке корпоративного сервиса Rimeto — он позволяет искать сотрудников в компании по опыту, клиентам, с которыми он работает, проектам и другим параметрам. Сумму сделки стороны не раскрыли.
Расширенный профиль пользователей и функции каталога в Rimeto будут добавлены в Slack. Компания также хочет продолжить продавать Rimeto как самостоятельный продукт.
В Slack считают, что сервис Rimeto позволяет укрепить связи внутри компании: у каждого сотрудника подробный профиль, в котором отражена информация об образовании, проектах, опыте работы, клиентах и другом — её можно использовать для работы или общения.
В профиль в Rimeto добавлены ссылки на аккаунт сотрудника в Slack и группу, например, отдела, в котором он работает. Сервис поддерживает и другие сторонние корпоративные сервисы, например, Dropbox.
Rimeto в 2016 году основали бывшие сотрудники Facebook Тед Загат, Невилл Бауэрс и Максвелл Хейман. В августе 2019 года компания привлекла $10 млн.
Сделка Slack продолжает тренд, когда крупные компании покупают стартапы на ранней стадии, чтобы закрыть дыры в дорожной карте собственного продукта, отмечает TechCrunch.
Yury Kotov
А у нас общий чат в телеге, нам хватает )
Георгий Беглорян
Смешно. Тупые американцы да? Вот Сбер купил работу.ру за 1.2 млрд для своей дорожной карты - вот это покупка.
Вася Пражкин
Пора в Slack добавить кнопку "Найти компанию лучше, чем эта". Ведь у них есть доступ к переписке, можно ведь натренировать ИИ чтобы ранжировать компании по успешности.
Аарон Малис
Скоро на работу можно будет голым приходить.
Хм... как бы мне увеличить член... О! Так Вася с отдела поддержки клиентов писун увеличивал, напишу ему в Slack