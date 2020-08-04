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Google отключит поддержку Play Music в октябре, но коллекции можно будет перенести в YouTube Musiс до декабря 2020 года Материал редакции
Пользователи смогут сохранить подписку в новом сервисе.
- Сервис YouTube Music полностью заменит Google Play Music к декабрю 2020 года, рассказали в Google. До этого времени пользователи смогут перенести свои музыкальные коллекции на новую платформу.
- Для переноса музыки нужно скачать приложение YouTube Music, открыть и нажать кнопку «Перенести» или открыть страницу переноса в браузере.
- Однако с осени пользователи не смогут слушать музыку и использовать приложение Google Play Music. С сентября 2020 года — в Новой Зеландии и Южной Африке, а с октября — в остальных странах. До декабря Google будет хранить плейлисты, покупки, загрузки и лайки, затем библиотеки будут недоступны.
- Если пользователь не захочет переходить на YouTube Music, компания отменит его подписку — в сентябре в Новой Зеландии и Южной Африке и в октябре на других рынках.
- Google анонсировала замену Play Music на YouTube Musiс и предложила пользователям перенести коллекции в мае 2020 года. Сроки компания не называла.
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Alex Antipov
но коллекции можно будет перенести в YouTube Musiс
который закроется через 2 года, но из него можно будет перенести коллекции в следующий сервис.
Андрей ВикторовичAlex
Поназапускают одинаковых сервисов, а потом закрывают их. Вот спрашивается, зачем?! Понятно же, что люди не будут пользоваться и Play Music, и YouTube Music. Нельзя сразу это было понять?!
Пользователь Google
Но пользоваться я всё равно не буду.
a.timohov
Главный вопрос: как удалить эту дичь с телефона, если она предустановлена заводом??? Можно ли такое сделать после отключения сервиса?) Вряд ли.
Mikhail Komarova.timohov
Можно в удалить в настройках все данные приложения и по возможности сбросить версию до предустановленной. Далее можно отключить приложение - в таком виде его нельзя будет запустить (соответственно телефон не будет тратить ресурсы на работу с ним), но свои 10-20Мб оно занимать будет.
Сергей Довгорук
Хм, пойду включу себе любимую песню в Телегеграм)
hakhagmon
я так понимаю YouTube Musiс берет просто видео из общего доступа, и видимо не требует затрат на лицензию и тд
Никита Медведевhakhagmon
нет
Dim
Интересно, что произойдет с покупками. Можно ли будет слушать уже купленную музыку без подписки, но с выключенным экраном?..
YuriDim
Youtube music это отдельное приложение, там и треки и видео клипы есть. Можно слушать с выключенным экраном.
Joy ZDim
Без покупки подписки пользоваться новым сервисов нельзя.
Чех в чешках
Кто-нибудь знает, если есть эта подписка, приложение YouTube будет фоном воспроизводить звук? Ибо сейчас, блокируешь телефон и музыка останавливается
3.5 миллиметраЧех
Да, это одна подписка — ютуб премиум и ютуб музыка
Эдуард Гладышев
Все это прекрасно, но в YM нет части альбомов, которые есть в GM. Почему так происходит?
Кинес Кизиитов
следующий апдейт: переносим музыку из YouTube Music в Google Maps, супер соцсеть будущего, которая обязательно порвет ТикТок.