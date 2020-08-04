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Татьяна Боброва
977

Google отключит поддержку Play Music в октябре, но коллекции можно будет перенести в YouTube Musiс до декабря 2020 года Материал редакции

Пользователи смогут сохранить подписку в новом сервисе.

  • Сервис YouTube Music полностью заменит Google Play Music к декабрю 2020 года, рассказали в Google. До этого времени пользователи смогут перенести свои музыкальные коллекции на новую платформу.
  • Для переноса музыки нужно скачать приложение YouTube Music, открыть и нажать кнопку «Перенести» или открыть страницу переноса в браузере.
  • Однако с осени пользователи не смогут слушать музыку и использовать приложение Google Play Music. С сентября 2020 года — в Новой Зеландии и Южной Африке, а с октября — в остальных странах. До декабря Google будет хранить плейлисты, покупки, загрузки и лайки, затем библиотеки будут недоступны.
  • Если пользователь не захочет переходить на YouTube Music, компания отменит его подписку — в сентябре в Новой Зеландии и Южной Африке и в октябре на других рынках.
  • Google анонсировала замену Play Music на YouTube Musiс и предложила пользователям перенести коллекции в мае 2020 года. Сроки компания не называла.

#новость #google #youtube

Татьяна Боброва
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Alex Antipov

12

 но коллекции можно будет перенести в YouTube Musiс 

который закроется через 2 года, но из него можно будет перенести коллекции в следующий сервис.

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Андрей Викторович

Alex
0

Поназапускают одинаковых сервисов, а потом закрывают их. Вот спрашивается, зачем?! Понятно же, что люди не будут пользоваться и Play Music, и YouTube Music. Нельзя сразу это было понять?!

Ответить

Пользователь Google

3

Но пользоваться я всё равно не буду.

Ответить

a.timohov

2

Главный вопрос: как удалить эту дичь с телефона, если она предустановлена заводом??? Можно ли такое сделать после отключения сервиса?) Вряд ли.

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Mikhail Komarov

a.timohov
0

Можно в удалить в настройках все данные приложения и по возможности сбросить версию до предустановленной. Далее можно отключить приложение - в таком виде его нельзя будет запустить (соответственно телефон не будет тратить ресурсы на работу с ним), но свои 10-20Мб оно занимать будет.

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Сергей Довгорук

1

Хм, пойду включу себе любимую песню в Телегеграм) 

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hakhagmon

1

я так понимаю YouTube Musiс берет просто видео из общего доступа, и видимо не требует затрат на лицензию и тд 

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Никита Медведев

hakhagmon
0

нет

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Dim

0

Интересно, что произойдет с покупками. Можно ли будет слушать уже купленную музыку без подписки, но с выключенным экраном?..

Ответить

Yuri

Dim
0

Youtube music это отдельное приложение, там и треки и видео клипы есть. Можно слушать с выключенным экраном. 

Ответить

Joy Z

Dim
0

Без покупки подписки пользоваться новым сервисов нельзя.

Ответить

Чех в чешках

0

Кто-нибудь знает, если есть эта подписка, приложение YouTube будет фоном воспроизводить звук? Ибо сейчас, блокируешь телефон и музыка останавливается

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3.5 миллиметра

Чех
0

Да, это одна подписка — ютуб премиум и ютуб музыка

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Эдуард Гладышев

0

Все это прекрасно, но в YM нет части альбомов, которые есть в GM. Почему так происходит?

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Кинес Кизиитов

0

следующий апдейт: переносим музыку из YouTube Music в Google Maps, супер соцсеть будущего, которая обязательно порвет ТикТок. 

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