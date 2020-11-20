В начале 2020 года Forbes оценивал сервис в $130 млн.

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Связанный с Владимиром Потаниным фонд Winter Capital Partners инвестировал в онлайн-школу английского языка и математики Skyeng. Об этом пишет Forbes со ссылкой на представителя фонда и управляющего партнёра Skyeng Александра Ларьяновского.

В раунде, закрытом в октябре 2020 года, также поучаствовал текущий акционер онлайн-площадки — Baring Vostok. Представитель фонда подтвердил изданию факт сделки, но отказался от других комментариев. Winter Capital и Skyeng также не раскрыли детали раунда.

По словам Ларьяновского, пандемия «сильно подхлестнула» рынок онлайн-образования и рост компании: в 2020 году количество клиентов сервиса удвоилось — на 50% выше ожиданий. Сейчас на площадке зарегистрировано 15 тысяч преподавателей, которые проводят занятия для 120 тысяч учеников, добавил он.

Skyeng основана в 2012 году, в политике конфиденциальности на сайте сервиса указана кипрская Langroom Ltd. Baring Vostok купил миноритарную долю в проекте в 2018 году при оценке компании в $100 млн. В феврале 2020 года Forbes включил Skyeng в список 20 самых дорогих интернет-компаний в России с оценкой в $130 млн.