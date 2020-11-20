Онлайн-школа английского языка Skyeng привлекла инвестиции от Baring Vostok и фонда Winter Capital Владимира Потанина Материал редакции
В начале 2020 года Forbes оценивал сервис в $130 млн.
Связанный с Владимиром Потаниным фонд Winter Capital Partners инвестировал в онлайн-школу английского языка и математики Skyeng. Об этом пишет Forbes со ссылкой на представителя фонда и управляющего партнёра Skyeng Александра Ларьяновского.
В раунде, закрытом в октябре 2020 года, также поучаствовал текущий акционер онлайн-площадки — Baring Vostok. Представитель фонда подтвердил изданию факт сделки, но отказался от других комментариев. Winter Capital и Skyeng также не раскрыли детали раунда.
По словам Ларьяновского, пандемия «сильно подхлестнула» рынок онлайн-образования и рост компании: в 2020 году количество клиентов сервиса удвоилось — на 50% выше ожиданий. Сейчас на площадке зарегистрировано 15 тысяч преподавателей, которые проводят занятия для 120 тысяч учеников, добавил он.
Skyeng основана в 2012 году, в политике конфиденциальности на сайте сервиса указана кипрская Langroom Ltd. Baring Vostok купил миноритарную долю в проекте в 2018 году при оценке компании в $100 млн. В феврале 2020 года Forbes включил Skyeng в список 20 самых дорогих интернет-компаний в России с оценкой в $130 млн.
Парни молодцы!
Автор, в конце «...в топ-20 интернет компаний». Там ещё ноль не забыли?
Вы сильно переоцениваете количество крупных IT-компаний в России.
Ылнутп - это секта. Любой пост от них всегда содержит мотиваторы типа "что я сделал, чтобы заработать компании миллиард"...
Судя по всему, пока никто ничего не сделал
Новость как раз о привлечении инвестиций. Так что какие-то подвижки есть.
Ну привлечь - не заработать. Сейчас читаю их "историю", реально, все на мантрах и сказочках.
Что значит «заработать компании»? Очевидно, что цель — выйти на IPO или продать компанию, чтобы заработали основатели и инвесторы. Сейчас самый очевидный путь для Скайенга — продажа Яндексу или Мэйлу. Хотя, может, и до IPO дорастут.
Горячий шмель
У Яндекса же свой Флоу есть
К нему и присоединят. Хотя при такой логике скорее Мэйл купит.
Впрочем, сам Ларьяновский — выходец из Яндекса, так что...
Я о "псевдомотивации" их гребцов. Почитайте разные истории, они все это твердят, как завороженные, постоянно. Мантра-медитация
по опыту общения в 2010-е годы с норникелем что могу сказать: еще тогда это было уже дно
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