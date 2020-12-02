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«СберЗдоровье» запустил бесплатный сервис для определения возможной болезни по симптомам с помощью ИИ Материал редакции
Сервис с точностью 75-91% предложит диагнозы и порекомендует врача.
- «СберЗдоровье» (ранее DocDoc), «СберМед ИИ» и лаборатория ИИ «Сбера» запустили бесплатный онлайн-сервис, который поможет определить, к какому врачу следует обратиться при недомогании. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.
- Сервис помогает узнать три возможных диагноза и к какому врачу лучше обратиться. Для этого пользователь должен описать как минимум три симптома в специальном поле, а математическая модель проанализирует введённые данные. Симптомы можно описать своими словами — система понимает сокращения и текст с ошибками.
- После постановки диагноза система предлагает записаться на приём к врачу или проконсультироваться удалённо через «СберЗдоровье». Чтобы воспользоваться сервисом, не нужно регистрироваться или вводить личные данные.
- Чтобы обучить нейросеть, в неё загрузили более 4 млн установленных обезличенных диагнозов и их симптомов, рассказали в «СберЗдоровье». В памяти сервиса более 265 вероятных болезней — это 95% диагнозов россиян при первичных обращениях в больницы или поликлиники. Точность постановки диагноза в компании оценили в диапазоне от 75% до 91%.
- В будущем компания планирует обучить нейросеть определять Covid-19 даже по редким симптомам: при характерных для коронавируса симптомах сервис предупредит о подозрении на болезнь и предложит обратиться в клинику, сдать ПЦР-тест или вызвать скорую.
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Martin Holbrook
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Сверхтехнологии от Сбера
Ник ЛежневичMartin
ты бы еще написал "чет не ок" и ждал точного диагноза :D
ivan krapivin
Martin Holbrookivan
Я, конечно, не врач, но думаю здесь более третий вариант подходит
ivan krapivinMartin
Спасибо, коллега!
Ник ЛежневичMartin
Коллега, вынужден не согласиться, на лицо глубокая травма с повреждением коры головного мозга
BearStrikesBackivan
Бедный GPT, на какую херню его Сбер только не подписывает)))))
Andrew Ivanov
Ну в принципе работает
Марк Климов
На vc уже были статьи от разработчиков таких же сервисов определения болезней по симптомам, из последнего что вспоминается: https://vc.ru/tribuna/157991-etiona-servis-poiska-pervoprichin-bolezney-radi-sozdaniya-kotorogo-ya-nauchilas-programmirovat
В свете выхода аналогичного сервиса от Сбера можете почитать там комментарии и сравнить :D
Вася ПражкинМарк
Это нормально. Искать и изучать конкурентов в своей нише? Пффф.. Настойщий стартапер изобретает свой велосипед.
В случае же со Сбером уверен дело было примерно так: пришел большой начальник и сказал - "Мы тут с Грефом порешали, нужно по медицине что-то сделать, срок вам неделя, не справитесь - повесим кредитов на вас и родственников до 7-го колена"
Церковный теркин30см
Всмысле "повесим". У них УЖЕ есть куча кредитов\ипотек) Поэтому и срок неделя.
Denis Arslanbekov
Типичная российская разработка, а точнее неработающее ...
Vladimir ShnayderDenis
У меня аналогичная проблема
Denis ArslanbekovDenis
На самом деле полнейшая дичь. Как и все у сбербанка - главное заанонсировать на широкую ногу и порвать штаны, в остальном нихрена не работает, а если работает то через одно место.
Если попробовать 2 раза нажать на кнопку вас нахрен пошлют ибо to many request from 1 ip, но об этом вы не узнаете если не зайдете в консоль.
Если ввести еще симптомы и нажать "попробовать еще раз", весь input сбросится, сразу видно работают специалисты :)
Зимний вентилятор
Ага, я тоже не понимал, почему результаты не показывает. Пздц, кнопку сделать не могу(
Alexander Marfitsin
Где заболели, туда и идите
max smirnoffAlexander
коммент года!
El'murza Alchakov
В общем дело было так:
Сидел я как-то дома и захотелось что то поесть, сочное, острое.
Скачал приложение СберЕда, выбрал из ресторана СберЯпонскаяКухня суши, заказал СберДоставку, включил на телике канал СберТВ и начал смотреть нарезку вайнов от авторов СберВайн, поел, было вкусно, но ближе к вечеру решил поехать к другу и вызвал СберТакси, не дождавшись такси мне стало плохо, я вызвал СберСкорая и меня увезли на обследование в СберБольница, мне рассказали про новейшую технологию в мире, он конечно уже везде есть но все же отечественное, даже пахнет салярой. В общем сделали Обследование и выяснили что у меня СберОтравление и скоро будет СберДиарея, мне дали СберТаблеткаОтВсехБолезней и мне стало лучше.
Denis ArslanbekovEl'murza
Еще на сберСкорой заехали в сберЕаптеку чтобы лекарств закупить
WAVEWITHMEEl'murza
Спасибо, орнул)
max smirnoff
Все это пока смешно, конечно, но современная медицина на верном пути. Среднестатистический врач не в состоянии поставить правильный диагноз и назначить правильное лечение в большинстве случаев сложнее простуды, даже с учетом анализов и МРТ. Здесь несомненно ИИ просто остро необходим
max smirnoff
Как в анекдоте: жена изменяет, а рога не растут - может, кальция в организме не хватает?
Dima Tsurkan
Помню в каком-то фильме смешном тоже вбивали симптомы, чтобы узнать диагноз 😂 полный абсурд
Михаил МDima
Почему абсурд?
Dima TsurkanМихаил
Ну мало того, что в России огромный % людей вообще не ходят на обследования пока рак уже не развился до адского состояния, например, а вторая половина ищет диагнозы в гугле и занимают самолечением - для этой категории людей это потрясающее приложение будет 😂
Думаю, что результат не заставит себя долго ждать с подобными сервисами.
DenisDima
чуваки вчера заанонсили что купили еАптеку, и теперь она сберЕаптека, не удивлюсь если по симптомам они будут на всякие оциллококцинумы ссылки в еАптеке давать.
Константин Полухтин
Сбербанк в этом плане первый.
Семен Давыдов
А если волчанка?
Vladimir ShnayderСемен
Вам в Принстон Плейнсборо
Александр Кучеряев
Ну добавят анализы, какой-нибудь ИИ по фото цвет горла рассматривающий, цепляешь уровень кислорода и сердечный ритм с эпл вотч, и уже что-то может получиться, + пару лет для сбора данных симптомов с рандомными предсказаниями.
Комментарий удален
Зимний вентилятор
Умен ИИ!
Холден Колфилд
max smirnoffХолден
да у вас, батенька, аденоиды! )))
Сергей Перевозчиковmax
Лучше аденоиды, чем Аделаиды
max smirnoffСергей
лучше аденоиды чем гуманоиды, но хуже чем гиперболоиды
Михаил Б
From Siberia to London
Сберпанк, который мы заслужили.
Антон Штадлер
Раньше: доктор, я нагуглил диагноз, все плохо.
Теперь: доктор, я насберил диагноз, всё ещё хуже, чем я думал.
Если серьезно, то такие сервисы неэтичны. По понятным причинам они не могут гарантировать ничего, зато вполне реально влияют на психику людей, многие из которых принимают на веру ту выборку, которая им даётся.
Олег-Юрьевич Чегин
Баблопилы!