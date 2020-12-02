Сервисы
Лиана Липанова
1819

«СберЗдоровье» запустил бесплатный сервис для определения возможной болезни по симптомам с помощью ИИ Материал редакции

Сервис с точностью 75-91% предложит диагнозы и порекомендует врача.

  • «СберЗдоровье» (ранее DocDoc), «СберМед ИИ» и лаборатория ИИ «Сбера» запустили бесплатный онлайн-сервис, который поможет определить, к какому врачу следует обратиться при недомогании. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.
  • Сервис помогает узнать три возможных диагноза и к какому врачу лучше обратиться. Для этого пользователь должен описать как минимум три симптома в специальном поле, а математическая модель проанализирует введённые данные. Симптомы можно описать своими словами — система понимает сокращения и текст с ошибками.
  • После постановки диагноза система предлагает записаться на приём к врачу или проконсультироваться удалённо через «СберЗдоровье». Чтобы воспользоваться сервисом, не нужно регистрироваться или вводить личные данные.
  • Чтобы обучить нейросеть, в неё загрузили более 4 млн установленных обезличенных диагнозов и их симптомов, рассказали в «СберЗдоровье». В памяти сервиса более 265 вероятных болезней — это 95% диагнозов россиян при первичных обращениях в больницы или поликлиники. Точность постановки диагноза в компании оценили в диапазоне от 75% до 91%.
  • В будущем компания планирует обучить нейросеть определять Covid-19 даже по редким симптомам: при характерных для коронавируса симптомах сервис предупредит о подозрении на болезнь и предложит обратиться в клинику, сдать ПЦР-тест или вызвать скорую.

#новость #сбер #здоровье

Лиана Липанова PLUS
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Martin Holbrook

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Сверхтехнологии от Сбера

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Ник Лежневич

Martin
0

ты бы еще написал "чет не ок" и ждал точного диагноза :D

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ivan krapivin

17
Ответить

Martin Holbrook

ivan
12

Я, конечно, не врач, но думаю здесь более третий вариант подходит

Ответить

ivan krapivin

Martin
2

Спасибо, коллега!

Ответить

Ник Лежневич

Martin
0

Коллега, вынужден не согласиться, на лицо глубокая травма с повреждением коры головного мозга

Ответить

BearStrikesBack

ivan
1

Бедный GPT, на какую херню его Сбер только не подписывает)))))

Ответить

Andrew Ivanov

9

Ну в принципе работает

Ответить

Марк Климов

3

На vc уже были статьи от разработчиков таких же сервисов определения болезней по симптомам, из последнего что вспоминается: https://vc.ru/tribuna/157991-etiona-servis-poiska-pervoprichin-bolezney-radi-sozdaniya-kotorogo-ya-nauchilas-programmirovat 
В свете выхода аналогичного сервиса от Сбера можете почитать там комментарии и сравнить :D 

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Вася Пражкин

Марк
1

Это нормально. Искать и изучать конкурентов в своей нише? Пффф.. Настойщий стартапер изобретает свой велосипед.
В случае же со Сбером уверен дело было примерно так: пришел большой начальник и сказал - "Мы тут с Грефом порешали, нужно по медицине что-то сделать, срок вам неделя, не справитесь - повесим кредитов на вас и родственников до 7-го колена"

Ответить

Церковный теркин30см

Вася
0

Всмысле "повесим". У них УЖЕ есть куча кредитов\ипотек) Поэтому и срок неделя.

Ответить

Denis Arslanbekov

2

Типичная российская разработка, а точнее неработающее ...

Ответить

Vladimir Shnayder

Denis
2

У меня аналогичная проблема

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Denis Arslanbekov

Denis
1

На самом деле полнейшая дичь. Как и все у сбербанка - главное заанонсировать на широкую ногу и порвать штаны, в остальном нихрена не работает, а если работает то через одно место.
Если попробовать 2 раза нажать на кнопку вас нахрен пошлют ибо to many request from 1 ip, но об этом вы не узнаете если не зайдете в консоль.
Если ввести еще симптомы и нажать "попробовать еще раз", весь input сбросится, сразу видно работают специалисты :)

Ответить

Зимний вентилятор

Denis
0

Ага, я тоже не понимал, почему результаты не показывает. Пздц, кнопку сделать не могу(

Ответить

Alexander Marfitsin

3

Где заболели, туда и идите

Ответить

max smirnoff

Alexander
0

коммент года!

Ответить

El'murza Alchakov

–1

В общем дело было так:
Сидел я как-то дома и захотелось что то поесть, сочное, острое.
Скачал приложение СберЕда, выбрал из ресторана СберЯпонскаяКухня суши, заказал СберДоставку, включил на телике канал СберТВ и начал смотреть нарезку вайнов от авторов СберВайн, поел, было вкусно, но ближе к вечеру решил поехать к другу и вызвал СберТакси, не дождавшись такси мне стало плохо, я вызвал СберСкорая и меня увезли на обследование в СберБольница, мне рассказали про новейшую технологию в мире, он конечно уже везде есть но все же отечественное, даже пахнет салярой. В общем сделали Обследование и выяснили что у меня СберОтравление и скоро будет СберДиарея, мне дали СберТаблеткаОтВсехБолезней и мне стало лучше.

Ответить

Denis Arslanbekov

El'murza
1

Еще на сберСкорой заехали в сберЕаптеку чтобы лекарств закупить

Ответить

WAVEWITHME

El'murza
0

Спасибо, орнул)

Ответить

max smirnoff

1

Все это пока смешно, конечно, но современная медицина на верном пути. Среднестатистический врач не в состоянии поставить правильный диагноз и назначить правильное лечение в большинстве случаев сложнее простуды, даже с учетом анализов и МРТ. Здесь несомненно ИИ просто остро необходим

Ответить

max smirnoff

1

Как в анекдоте: жена изменяет, а рога не растут - может, кальция в организме не хватает?

Ответить

Dima Tsurkan

0

Помню в каком-то фильме смешном тоже вбивали симптомы, чтобы узнать диагноз 😂 полный абсурд

Ответить

Михаил М

Dima
0

Почему абсурд?

Ответить

Dima Tsurkan

Михаил
0

Ну мало того, что в России огромный % людей вообще не ходят на обследования пока рак уже не развился до адского состояния, например, а вторая половина ищет диагнозы в гугле и занимают самолечением - для этой категории людей это потрясающее приложение будет 😂
Думаю, что результат не заставит себя долго ждать с подобными сервисами.

Ответить

Denis

Dima
0

чуваки вчера заанонсили что купили еАптеку, и теперь она сберЕаптека, не удивлюсь если по симптомам они будут на всякие оциллококцинумы ссылки в еАптеке давать. 

Ответить

Константин Полухтин

0

Сбербанк в этом плане первый.

Ответить

Семен Давыдов

0

А если волчанка? 

Ответить

Vladimir Shnayder

Семен
0

Вам в Принстон Плейнсборо

Ответить

Александр Кучеряев

0

Ну добавят анализы, какой-нибудь ИИ по фото цвет горла рассматривающий, цепляешь уровень кислорода и сердечный ритм с эпл вотч, и уже что-то может получиться, + пару лет для сбора данных симптомов с рандомными предсказаниями.

Ответить

Комментарий удален

Зимний вентилятор

0

Умен ИИ!

Ответить

Холден Колфилд

0
Ответить

max smirnoff

Холден
0

да у вас, батенька, аденоиды! )))

Ответить

Сергей Перевозчиков

max
0

Лучше аденоиды, чем Аделаиды

Ответить

max smirnoff

Сергей
0

лучше аденоиды чем гуманоиды, но хуже чем гиперболоиды

Ответить

Михаил Б

0
Ответить

From Siberia to London

0

Сберпанк, который мы заслужили.

Ответить

Антон Штадлер

0

Раньше: доктор, я нагуглил диагноз, все плохо.
Теперь: доктор, я насберил диагноз, всё ещё хуже, чем я думал.
Если серьезно, то такие сервисы неэтичны. По понятным причинам они не могут гарантировать ничего, зато вполне реально влияют на психику людей, многие из которых принимают на веру ту выборку, которая им даётся.

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Олег-Юрьевич Чегин

0

Баблопилы!

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