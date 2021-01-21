Сервисы
Евгения Евсеева

«Ъ»: производители смартфонов не могут договориться с разработчиками об условиях обязательной предустановки приложений Статьи редакции

Они хотят ставить сервисы в «окно выбора» при активации, а разработчики против: например, «Яндекс» готов платить за попадание его программ на главный экран, говорят источники.

42 42 комментария
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Производители смартфонов не могут договориться с разработчиками приложений об условиях предустановки российских приложений на устройства перед продажей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди производителей.

Производители смартфонов могут предложить три варианта предустановки: полностью загрузить приложение на жесткий диск, поставить только иконки для скачивания или добавить окно при активации устройства, с помощью которого пользователь скачает приложения по своему выбору.

Большинство брендов предлагают владельцам приложений вариант с окном выбора, но он не устраивает, например, «Яндекс», рассказал изданию источник в одном из производителей. По его словам, компания настаивает на предустановке на жесткий диск и требует, чтобы её сервисы располагались на главном экране наравне с сервисами Google.

«Яндекс» готов заплатить по 25 рублей за устройство, а платежи замаскировать под маркетинг или другие услуги, рассказал другой источник «Ъ». По его словам, раньше эта услуга стоила от $1 до $5, а выгодным вариантом для производителей была модель разделения доходов, которые «Яндекс» и Mail.ru Group получали от рекламы в предустановленных приложениях за год.

В «Яндексе», Mail.ru Group и НОТ не стали комментировать детали договоров. В «Яндексе» отметили, что у компании есть соглашения о сотрудничестве с большинством крупнейших производителей смартфонов и постоянно идут переговоры о «новых интеграциях и форматах сотрудничества, которые не отражены в законе».

Президент Honor в России, Турции и СНГ Тони Ран заявит, что компания обеспечит пользователям доступ ко всем необходимым приложениям в различных вариантах, в Huawei заверили, что исполнят закон о предустановке, пишет издание.

В Vivo готовы реализовать любое из предложенных решений, Realme пока обсуждает вариант предустановки со своей штаб-квартирой. В Samsung, Xiaomi, Oppo отказались от комментариев, в Apple не ответили на запрос издания.

Закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей в России должен был вступить в силу с 1 января 2021 года, но сроки перенесли до 1 апреля 2021 года. В декабре 2020 года правительство утвердило список приложений для предустановки.

#новость #законороссийскомпо

42 42 комментария
9
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42 комментария
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Igor Chimbur

30

 Большинство брендов предлагают владельцам приложений вариант с окном выбора, но он не устраивает, например, «Яндекс»

Нытики как всегда, лишь бы свой говнософт везде напихать. Совсем охерели.
 По его словам, компания настаивает на предустановке на жесткий диск и требует, чтобы её сервисы располагались на главном экране наравне с сервисами Google

Угу, две поисковые строки на главном экране — это то, что нужно пользователям. Как и всякое говно от яши в шторке.

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Jay Fran

Igor
8

Олигархи заказывают музыку. Всем понятно что установки по 25 рублей это вообще наебалово полное. 
Производители софта должны платить по ценам брендированной рекламы, как на ТВ и билбордах.
А они хотят срубить кучу бабла сразу и ничего не делая. 
А АКАР, как всегда, уши развесили и ничего не лоббируют 🤦

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KINCH

Igor
4

Наравне с сервисами гугл

Пусть сначала свое ПО для телефонов сделают. Таксомоторная компания... Яндекс. 

Заметьте, чем известен Гугл? Поиск, ПО, облачные решения.
А чем Яндекс? Навигатор, такси и доставка.

До Сочи, Яндекс, по-братски, сделай нам, чтоб по кайфу

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Sergey Gerdov

18

И так засрали своим Дзеном весь интернет, а теперь хотят засрать и смартфоны.

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Николай Синицын

12

Главное, чтобы была "кнопка", которая позволит удалить весь этот мусор разом.

Ответить

Дмитрий

Николай
4

Может оказаться, что без рута нифига не удалишь

Ответить

Максим Иванов

11

Яндекс - ахеревшие от жадности твари. Антицифровая революция в России свершилась - теперь цифра следит, навязывает, мешает, а не делает жизнь лучше. 

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Светлана Ильиных

7

Например, предустановленные приложения Apple можно удалить, если они тебе не нужны. И это нормально, если думать об удобстве потребителя. Почему эти должны стоять без возможности удаления непонятно..
Уже много лет пользуюсь только гуглом - все сервисы удобны. В отличие от яндекса.

Ответить

alex twit

5

Хуяндекс охуел на отличненько, конечно

Ответить

Trubin 🐜

4

Какие же пидарасы Яндекс! 

Ответить

Дмитрий

1

Самсунг уже давно пихает неудаляемый Яндекс

Ответить

Мочил манту, хотя не стоило

Дмитрий
8

Какого неудаляемого говна Самсунг только не пихает

Ответить

Дмитрий

Мочил
1

Фейсбук удаляется, а Яндекс нихрена. 

Ответить

Sergey Bespalov

Дмитрий
1

Видимо от региона зависит. У меня s8 не рст. Три неудаляемых приложения от фейсбука. Фейсбук, Фейсбук сервисы, Менеджер приложений Фейсбук.

Ответить

Дмитрий

Sergey
0

Скорее всего. Фейсбук сервисы не удаляются, не морозятся, но вот приложение с менеджером пожалуйста

Ответить

MEGAtraXXXer666

3

Пдрлы

Ответить

житель Кёнигсберга

3

Да ладно? Вон Samsung пихает в свои телефоны ужасное приложение Yandex которое при этом нельзя удалить с телефона и вообще не заморачиваются о своих пользователях. Так же как и приложение Фейсбука...
Вообще отвратительный закон, хотите чтоб пользовались вашим приложение, сделайте его лучшим!

Ответить

Roman Moskovskiy

2

а платежи замаскировать под маркетинг или другие услуги

Это официальное заявление??

Ответить

Deniss Karpak

1

Приложения сбера главное чтобы были

Ответить

Павел

Deniss
0

Салют!

Ответить

Бы Дло

Deniss
0

...удаляемы.

Ответить

Дмитрий Трифонов

1

смысл предустановок, если это потом все удалять придётся и каждый будет сам устанавливать то, что считает нужным и необходимым лично для себя? на что они надеются, что человек будет через силу пользоваться их приложением?

Ответить

Eduard Liring

Дмитрий
2

Многие добровольно весь пакет яндекса ставят вместе с алисой, а чё прикольно же, она шутки может говорить

Ответить

Павел

Eduard
0

добровольно

Ключевое слово. Добровольно и сейчас никто не запрещает. Только вот Яндекс хочет принудительно.

Ответить

Дмитрий Трифонов

Павел
0

сори, немного оффтоп. как так сделать цитирование? нубом себя чувствую

Ответить

Павел

Дмитрий
1
Ответить

Дмитрий Трифонов

Павел
1

сработало, спасибо! 

Ответить

Дмитрий Трифонов

Eduard
0

"Многие добровольно весь пакет яндекса ставят"

и дзен тоже?)) 

Ответить

Илья Волочков

1

загрузить приложение на жесткий диск,

Ясно. Не знал, что смартфоны перешли на HDD.

Ответить

alex twit

Илья
0

Нокиа н95 8гб, видимо

Ответить

Карл

1

«Яндекс» готов платить за попадание его программ на главный экран

я же готов платить за то, чтобы их там не было

Ответить

Trubin 🐜

1

Уверен, что в софт от Яндекса, который будет предустановлен на телефонах, напихают бэкдоров, для слежки и снятия информации, истинная цель законопроекта именно в этом, а не в популяризации отечественного софта.

Ответить

Денис Седов

0

Ааа как же Олег Инвестиции на главном экране !???

Ответить

Шизоидная обезьяна

0

Я бы призвал Яндекс поработать над интерфейсами своих сервисов и сделать их удобнее. Они и раньше покупали все эти интеграции, че все так всполошились? Государство упростило им работу с производителями – ноги в руки и пилите крутые и доступные сервисы.

Ответить

Alex Antipov

0

А были уже новости про Apple и их реакцию на это требование? На iOS ведь нет сторонних приложений. Теперь они должны будут появиться? 

Ответить

Павел

Alex
1

На iOS в бета-версии есть новый экран при первой настройке устройства, позволяющий по желанию выбрать приложения для загрузки.

Ответить

Alex Antipov

Павел
0

Офигеть, спасибо за ответ.
Наверное самый юзер-френдли способ и закон соблюсти и не захламлять этим мусором устройства.

Ответить

Павел

Alex
0

Да и для компании это сделать проще, чем предустанавливать их на заводе.

Ответить

Sergey Bespalov

0

Всего лишь на главный экран? Как то мелко, по моему, приложения яндекса надо ставить в системный раздел, что бы их было невозможно удалить.

Ответить

Станислав Лукьяненко

0

Производителям так же можно было бы рассмотреть вариант с появляющимся окном при активации, в котором пользователь может выбрать какое предустановленное овно нужно удалить перед началом использования.

Ответить

Александр Горский

0

Куда доплатить 25 рублей при покупке устройства, чтобы на нём всего этого предустановленного говна не было?

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роман долгополов

–3

А чего договариватся,есть закон.Или его как всегда составили через ж..?

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