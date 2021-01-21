«Ъ»: производители смартфонов не могут договориться с разработчиками об условиях обязательной предустановки приложений Статьи редакции
Они хотят ставить сервисы в «окно выбора» при активации, а разработчики против: например, «Яндекс» готов платить за попадание его программ на главный экран, говорят источники.
Производители смартфонов не могут договориться с разработчиками приложений об условиях предустановки российских приложений на устройства перед продажей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди производителей.
Производители смартфонов могут предложить три варианта предустановки: полностью загрузить приложение на жесткий диск, поставить только иконки для скачивания или добавить окно при активации устройства, с помощью которого пользователь скачает приложения по своему выбору.
Большинство брендов предлагают владельцам приложений вариант с окном выбора, но он не устраивает, например, «Яндекс», рассказал изданию источник в одном из производителей. По его словам, компания настаивает на предустановке на жесткий диск и требует, чтобы её сервисы располагались на главном экране наравне с сервисами Google.
«Яндекс» готов заплатить по 25 рублей за устройство, а платежи замаскировать под маркетинг или другие услуги, рассказал другой источник «Ъ». По его словам, раньше эта услуга стоила от $1 до $5, а выгодным вариантом для производителей была модель разделения доходов, которые «Яндекс» и Mail.ru Group получали от рекламы в предустановленных приложениях за год.
В «Яндексе», Mail.ru Group и НОТ не стали комментировать детали договоров. В «Яндексе» отметили, что у компании есть соглашения о сотрудничестве с большинством крупнейших производителей смартфонов и постоянно идут переговоры о «новых интеграциях и форматах сотрудничества, которые не отражены в законе».
Президент Honor в России, Турции и СНГ Тони Ран заявит, что компания обеспечит пользователям доступ ко всем необходимым приложениям в различных вариантах, в Huawei заверили, что исполнят закон о предустановке, пишет издание.
В Vivo готовы реализовать любое из предложенных решений, Realme пока обсуждает вариант предустановки со своей штаб-квартирой. В Samsung, Xiaomi, Oppo отказались от комментариев, в Apple не ответили на запрос издания.
Закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей в России должен был вступить в силу с 1 января 2021 года, но сроки перенесли до 1 апреля 2021 года. В декабре 2020 года правительство утвердило список приложений для предустановки.
Большинство брендов предлагают владельцам приложений вариант с окном выбора, но он не устраивает, например, «Яндекс»
Нытики как всегда, лишь бы свой говнософт везде напихать. Совсем охерели.
По его словам, компания настаивает на предустановке на жесткий диск и требует, чтобы её сервисы располагались на главном экране наравне с сервисами Google
Угу, две поисковые строки на главном экране — это то, что нужно пользователям. Как и всякое говно от яши в шторке.
Олигархи заказывают музыку. Всем понятно что установки по 25 рублей это вообще наебалово полное.
Производители софта должны платить по ценам брендированной рекламы, как на ТВ и билбордах.
А они хотят срубить кучу бабла сразу и ничего не делая.
А АКАР, как всегда, уши развесили и ничего не лоббируют 🤦
И так засрали своим Дзеном весь интернет, а теперь хотят засрать и смартфоны.
Главное, чтобы была "кнопка", которая позволит удалить весь этот мусор разом.
Яндекс - ахеревшие от жадности твари. Антицифровая революция в России свершилась - теперь цифра следит, навязывает, мешает, а не делает жизнь лучше.
Например, предустановленные приложения Apple можно удалить, если они тебе не нужны. И это нормально, если думать об удобстве потребителя. Почему эти должны стоять без возможности удаления непонятно..
Уже много лет пользуюсь только гуглом - все сервисы удобны. В отличие от яндекса.
Самсунг уже давно пихает неудаляемый Яндекс
Какого неудаляемого говна Самсунг только не пихает
Видимо от региона зависит. У меня s8 не рст. Три неудаляемых приложения от фейсбука. Фейсбук, Фейсбук сервисы, Менеджер приложений Фейсбук.
Да ладно? Вон Samsung пихает в свои телефоны ужасное приложение Yandex которое при этом нельзя удалить с телефона и вообще не заморачиваются о своих пользователях. Так же как и приложение Фейсбука...
Вообще отвратительный закон, хотите чтоб пользовались вашим приложение, сделайте его лучшим!
а платежи замаскировать под маркетинг или другие услуги
Это официальное заявление??
Приложения сбера главное чтобы были
смысл предустановок, если это потом все удалять придётся и каждый будет сам устанавливать то, что считает нужным и необходимым лично для себя? на что они надеются, что человек будет через силу пользоваться их приложением?
Многие добровольно весь пакет яндекса ставят вместе с алисой, а чё прикольно же, она шутки может говорить
сори, немного оффтоп. как так сделать цитирование? нубом себя чувствую
загрузить приложение на жесткий диск,
Ясно. Не знал, что смартфоны перешли на HDD.
«Яндекс» готов платить за попадание его программ на главный экран
я же готов платить за то, чтобы их там не было
Уверен, что в софт от Яндекса, который будет предустановлен на телефонах, напихают бэкдоров, для слежки и снятия информации, истинная цель законопроекта именно в этом, а не в популяризации отечественного софта.
Я бы призвал Яндекс поработать над интерфейсами своих сервисов и сделать их удобнее. Они и раньше покупали все эти интеграции, че все так всполошились? Государство упростило им работу с производителями – ноги в руки и пилите крутые и доступные сервисы.
А были уже новости про Apple и их реакцию на это требование? На iOS ведь нет сторонних приложений. Теперь они должны будут появиться?
Офигеть, спасибо за ответ.
Наверное самый юзер-френдли способ и закон соблюсти и не захламлять этим мусором устройства.
Всего лишь на главный экран? Как то мелко, по моему, приложения яндекса надо ставить в системный раздел, что бы их было невозможно удалить.
Производителям так же можно было бы рассмотреть вариант с появляющимся окном при активации, в котором пользователь может выбрать какое предустановленное овно нужно удалить перед началом использования.
Куда доплатить 25 рублей при покупке устройства, чтобы на нём всего этого предустановленного говна не было?
А чего договариватся,есть закон.Или его как всегда составили через ж..?
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