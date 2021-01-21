Они хотят ставить сервисы в «окно выбора» при активации, а разработчики против: например, «Яндекс» готов платить за попадание его программ на главный экран, говорят источники.

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Производители смартфонов не могут договориться с разработчиками приложений об условиях предустановки российских приложений на устройства перед продажей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди производителей.

Производители смартфонов могут предложить три варианта предустановки: полностью загрузить приложение на жесткий диск, поставить только иконки для скачивания или добавить окно при активации устройства, с помощью которого пользователь скачает приложения по своему выбору.

Большинство брендов предлагают владельцам приложений вариант с окном выбора, но он не устраивает, например, «Яндекс», рассказал изданию источник в одном из производителей. По его словам, компания настаивает на предустановке на жесткий диск и требует, чтобы её сервисы располагались на главном экране наравне с сервисами Google.

«Яндекс» готов заплатить по 25 рублей за устройство, а платежи замаскировать под маркетинг или другие услуги, рассказал другой источник «Ъ». По его словам, раньше эта услуга стоила от $1 до $5, а выгодным вариантом для производителей была модель разделения доходов, которые «Яндекс» и Mail.ru Group получали от рекламы в предустановленных приложениях за год.

В «Яндексе», Mail.ru Group и НОТ не стали комментировать детали договоров. В «Яндексе» отметили, что у компании есть соглашения о сотрудничестве с большинством крупнейших производителей смартфонов и постоянно идут переговоры о «новых интеграциях и форматах сотрудничества, которые не отражены в законе».

Президент Honor в России, Турции и СНГ Тони Ран заявит, что компания обеспечит пользователям доступ ко всем необходимым приложениям в различных вариантах, в Huawei заверили, что исполнят закон о предустановке, пишет издание.

В Vivo готовы реализовать любое из предложенных решений, Realme пока обсуждает вариант предустановки со своей штаб-квартирой. В Samsung, Xiaomi, Oppo отказались от комментариев, в Apple не ответили на запрос издания.