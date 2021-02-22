Пользовательница рассказала об отказе «Манго» продлевать договор из-за частого использования страховки для собаки Статьи редакции
В компании объяснили это ошибкой алгоритма и предложили год бесплатной страховки в качестве извинений.
Дарико Агеева получила письмо от страховой ИТ-компании «Манго» бывшего топ-менеджера Mail.ru Виктора Лавренко, согласно которому компания не будет продлевать договор страхования собаки на новый срок. Об этом пользовательница рассказала на своей странице в Facebook.
Нынешний договор заканчивается 16 марта. Агеева объяснила расторжение страховки её частым использованием. Вместо отказа в одностороннем порядке можно было увеличить ежемесячный взнос, добавила она.
Письмо о расторжении договора — ошибка системы, ответил в комментариях к публикации Лавренко. По его словам, компания тестировала новые алгоритмы борьбы с мошенниками.
«Система дала сбой и сгенерировала письма, которые получили некоторые наши клиенты», — объяснил он. Лавренко извинился перед клиенткой и предложил бесплатный год подписки на страховой полис для домашних животных.
В пресс-службе «Манго» рассказали vc.ru, что компании приходится следить, чтобы её доверием «не злоупотребляли люди с недобросовестными намерениями». «Манго» разрабатывает технологии, которые позволяют проводить проверку пользователей и сигнализировать о потенциальных мошенниках.
Сара любит проглотить странные предметы, чтобы их потом из неё хирургически доставали, да и вообще не прочь пожевать разного неположенного.
Мне интересно, а Дарико не приходит в голову, что это не очень полезно для собаки и надо бы начать следить за собакой?
Она, возможно, владеет зоо-клиникой, где и проводятся все операции. На высшем уровне :)
в таком случае эта собака - золотая курица.
Я могу котиков и собачек ещё подогнать под правильный процент. ;)
Бытовой американец
Честно говоря никогда не слышал о собаках, которые всякую хрень раз за разом глотают. Ну, они конечно что-то грызут, но не настолько тупые, чтобы жрать камни. Так что, может тут и имело место мошенничество ;) (никаких операций по факту не было).
Бизнес любой страховой (даже самой инновационной и ИТ-компании с названием фрукта на "М") - НЕ платить.
В идеале - НИКОГДА не платить по страховым полисам.
Желательно - меньше чем получили.
P.S. Самое смешное - что ИТ компания МАНГО не смогла при выходе на рынок но "тестировала алгоритмы борьбы с мошенниками". Это анекдот. ))))
бизнес страховой правильно рассчитать риски, стоимость услуги, чтобы оплата страхового случая была ровно размазана между всеми клиентами и сверху еще заработать 5-10%
Это они для остального мира рассказывают. А когда приватно, да еще под градусом – совсем другая модель видения страхового бизнеса получается ))
сверху еще заработать 5-10%
Нет.
Для уточнения Вашего мнения присмотритесь к фото доходного дома дореволюционной страховой компании "Россия".
Разумное решение от страховой. Чего девушка ждала?
Тоже разумным: погасили скандал, дальше усовершенсвуют алгоритмы и договоры.
"За первые полгода с момента запуска страховки по подписке для животных мы выплатили вдвое больше, чем получили от клиентов. Для сравнения другие страховые платят клиентам по имуществу (домашние животные относятся к этой категории) в семь раз меньше, чем получают от них.
представитель «Манго»"
- ЛОЛ!!! И чё блять? Я тоже вам могу о своих проблемах рассказать. Учитесь у других страховых компаний лучше считать риски.
Почему вы обвиняете честного человека без доказательств?
Виктор Лавренко бросил во Вьетнаме свой успешный стартап - поисковую систему с браузером Кок-Кок (не знаю как правильно звучит по-русски вьетнамское название) и вернулся в Россию, чтобы дать пользователям небывалый сервис на рынке страхования!
Я переписываюсь с Виктором Лавренко в Телеграме - он честный человек!
Это происки конкурентов, не верьте им!
За первые полгода с момента запуска страховки по подписке для животных мы выплатили вдвое больше, чем получили от клиентов.
Хороший бизнес, взяли топ-менеджера из Uber'а или WeWork?
мы делаем «компанию добра», которая хочет кардинально поменять подход к страховому рынку в России и больше думать о конечном потребителе
Так, уже есть планы включить в страховку ежегодный чек-ап для домашнего животного. Продолжится и процесс автоматизации и диджитализации сервисов, чтобы ускорить процесс выплат средств по страховому полису. Ведь, как известно, довольный клиент будет возвращаться к вам снова и снова.
https://vc.ru/u/582149-mango-strahovanie/155301-polis-dlya-polkana
Ну вообще, будем честны, при частом возникновении страховых случаев, нормальная страховая повышает стоимость тарифа. Попробуйте в США, будучи курильщиком и промышленным альпинистом, застраховать здоровье. Полагаю, цена будет выше, чем у человека с профессией без высоких рисков, и ведущего здоровый образ жизни.
Страхование это бизнес. Чтобы бизнес жил, он должен получать хотя бы не меньше, чем тратит. Я не вижу загадки в сложившейся ситуации. Однако, я вижу великий акт доброй воли и укрепления репутации в том, что представитель кампании решил предложить год бесплатной страховки. Вот это действительно удивительно. Удивительно хорошо.
Это выбор владелицы собаки не нанимать хорошего дорогого кинолога чтобы избавиться от проблемы. Да, это не дёшево. Но как-то вот хочется сохранить жизнь собаки, при этом не тратить деньги на операции либо кинолога из кармана, при этом сохранять стоимость страховки.
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