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Лиана Липанова

Пользовательница рассказала об отказе «Манго» продлевать договор из-за частого использования страховки для собаки Статьи редакции

В компании объяснили это ошибкой алгоритма и предложили год бесплатной страховки в качестве извинений.

24 24 комментария
1207 просмотров

Дарико Агеева получила письмо от страховой ИТ-компании «Манго» бывшего топ-менеджера Mail.ru Виктора Лавренко, согласно которому компания не будет продлевать договор страхования собаки на новый срок. Об этом пользовательница рассказала на своей странице в Facebook.

Нынешний договор заканчивается 16 марта. Агеева объяснила расторжение страховки её частым использованием. Вместо отказа в одностороннем порядке можно было увеличить ежемесячный взнос, добавила она.

Сара любит проглотить странные предметы, чтобы их потом из неё хирургически доставали, да и вообще не прочь пожевать разного неположенного. В течение последних шести месяцев Сара была застрахована в «Манго Страхование», и эта страховка несколько раз платила за её штучки.

Дарико Агеева

Письмо о расторжении договора — ошибка системы, ответил в комментариях к публикации Лавренко. По его словам, компания тестировала новые алгоритмы борьбы с мошенниками.

«Система дала сбой и сгенерировала письма, которые получили некоторые наши клиенты», — объяснил он. Лавренко извинился перед клиенткой и предложил бесплатный год подписки на страховой полис для домашних животных.

В пресс-службе «Манго» рассказали vc.ru, что компании приходится следить, чтобы её доверием «не злоупотребляли люди с недобросовестными намерениями». «Манго» разрабатывает технологии, которые позволяют проводить проверку пользователей и сигнализировать о потенциальных мошенниках.

За первые полгода с момента запуска страховки по подписке для животных мы выплатили вдвое больше, чем получили от клиентов. Для сравнения другие страховые платят клиентам по имуществу (домашние животные относятся к этой категории) в семь раз меньше, чем получают от них.

представитель «Манго»
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24 24 комментария
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Злой Полушубок

8

Сара любит проглотить странные предметы, чтобы их потом из неё хирургически доставали, да и вообще не прочь пожевать разного неположенного.

Мне интересно, а Дарико не приходит в голову, что это не очень полезно для собаки и надо бы начать следить за собакой?

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Dmitry Nosov

Злой
3

Она, возможно, владеет зоо-клиникой, где и проводятся все операции. На высшем уровне :)

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Алексей Савилов

Dmitry
0

в таком случае эта собака - золотая курица. 

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Sergei Timofeyev

Алексей
0

Я могу котиков и собачек ещё подогнать под правильный процент. ;)

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Сидор

Злой
1

Хозяйка пишет, что эта "несчастная глухая спэшл нидс собачка" (из оригинала поста на facebook) - я не знаю что это такое. Так что может это "нормально" для конкретно этой собаки. 

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Бытовой американец

Сидор
1

Честно говоря никогда не слышал о собаках, которые всякую хрень раз за разом глотают. Ну, они конечно что-то грызут, но не настолько тупые, чтобы жрать камни. Так что, может тут и имело место мошенничество ;) (никаких операций по факту не было).

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Сидор

Бытовой
2

Конечно, все может быть.
И, предполагаю, что такую "спэшл нидс собачку" должны страховать по повышенным тарифам по сравнению с обычными собаками. 
Хорошо бы почитать представителя МАНГО про страхование именно этой собачки. 

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Сидор

6

Бизнес любой страховой (даже самой инновационной  и ИТ-компании с названием фрукта на "М")  - НЕ платить. 
В идеале - НИКОГДА не платить по страховым полисам.
Желательно - меньше чем  получили. 

P.S. Самое смешное - что ИТ компания МАНГО не смогла при выходе на рынок но "тестировала алгоритмы борьбы с мошенниками". Это анекдот. ))))

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Christofor

Сидор
0

бизнес страховой правильно рассчитать риски, стоимость услуги, чтобы оплата страхового случая была ровно размазана между всеми клиентами и сверху еще заработать 5-10%

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Сидор

Christofor
1

Это они для остального мира рассказывают. А когда приватно, да еще под градусом – совсем другая модель видения страхового бизнеса получается ))

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Christofor

Сидор
0

это условия которые диктует конкурентный рынок

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Борис Васильев

Christofor
0

сверху еще заработать 5-10%

Нет.
Для уточнения Вашего мнения присмотритесь к фото доходного дома  дореволюционной страховой компании "Россия".

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Хозяин

Сидор
0

Вот-вот, с точки зрения матожидания имеет смысл покупать только несколько видов страховок:
- обязательные по закону
- страховки покрывающие фатальные риски

Никакого смысла покупать страховки на всякую мелочь типа мобильных телефонов или даже КАСКО нет.

Ответить

Alexey Ivanov

4

Разумное решение от страховой. Чего девушка ждала?

Ответить

Сидор

Alexey
0

Тогда как назвать решение ИТ страховой "Манго" предоставить этой же  клиентке бесплатную страховку на следующий год?  

Ответить

Alexey Ivanov

Сидор
2

Тоже разумным: погасили скандал, дальше усовершенсвуют алгоритмы и договоры.

Ответить

Сидор

Alexey
0

Слишком много разумных решений приняла компания, которая, по словам представителя, "За первые полгода с момента запуска страховки по подписке для животных мы выплатили вдвое больше, чем получили от клиентов" )))

Ответить

bor_vn

4

мошенники по мнению любой страховой  - люди, у которых происходит страховой случай

Ответить

Хозяин

1

"За первые полгода с момента запуска страховки по подписке для животных мы выплатили вдвое больше, чем получили от клиентов. Для сравнения другие страховые платят клиентам по имуществу (домашние животные относятся к этой категории) в семь раз меньше, чем получают от них.

представитель «Манго»"

- ЛОЛ!!! И чё блять? Я тоже вам могу о своих проблемах рассказать. Учитесь у других страховых компаний лучше считать риски. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Хозяин
0

Они зарабатывать пришли, а не быть матерью Терезой (с)

Ответить

Лев Щенин

1

Почему вы обвиняете честного человека без доказательств?
Виктор Лавренко бросил во Вьетнаме свой успешный стартап - поисковую систему с браузером Кок-Кок (не знаю как правильно звучит по-русски вьетнамское название) и вернулся в Россию, чтобы дать пользователям небывалый сервис на рынке страхования!
Я переписываюсь с  Виктором Лавренко в Телеграме - он честный человек!
Это происки конкурентов, не верьте им!

Ответить

Вася Пражкин

1

 За первые полгода с момента запуска страховки по подписке для животных мы выплатили вдвое больше, чем получили от клиентов.

Хороший бизнес, взяли топ-менеджера из Uber'а или WeWork?

Ответить

Artem Petrenkov

0

мы делаем «компанию добра», которая хочет кардинально поменять подход к страховому рынку в России и больше думать о конечном потребителе

Так, уже есть планы включить в страховку ежегодный чек-ап для домашнего животного. Продолжится и процесс автоматизации и диджитализации сервисов, чтобы ускорить процесс выплат средств по страховому полису. Ведь, как известно, довольный клиент будет возвращаться к вам снова и снова.

https://vc.ru/u/582149-mango-strahovanie/155301-polis-dlya-polkana

Полис для Полкана
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Alexander Prisazhny

0

Ну вообще, будем честны, при частом возникновении страховых случаев, нормальная страховая повышает стоимость тарифа. Попробуйте в США, будучи курильщиком и промышленным альпинистом, застраховать здоровье. Полагаю, цена будет выше, чем у человека с профессией без высоких рисков, и ведущего здоровый образ жизни.

Страхование это бизнес. Чтобы бизнес жил, он должен получать хотя бы не меньше, чем тратит. Я не вижу загадки в сложившейся ситуации. Однако, я вижу великий акт доброй воли и укрепления репутации в том, что представитель кампании решил предложить год бесплатной страховки. Вот это действительно удивительно. Удивительно хорошо.

Это выбор владелицы собаки не нанимать хорошего дорогого кинолога чтобы избавиться от проблемы. Да, это не дёшево. Но как-то вот хочется сохранить жизнь собаки, при этом не тратить деньги на операции либо кинолога из кармана, при этом сохранять стоимость страховки.

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