В компании объяснили это ошибкой алгоритма и предложили год бесплатной страховки в качестве извинений.

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Дарико Агеева получила письмо от страховой ИТ-компании «Манго» бывшего топ-менеджера Mail.ru Виктора Лавренко, согласно которому компания не будет продлевать договор страхования собаки на новый срок. Об этом пользовательница рассказала на своей странице в Facebook.

Нынешний договор заканчивается 16 марта. Агеева объяснила расторжение страховки её частым использованием. Вместо отказа в одностороннем порядке можно было увеличить ежемесячный взнос, добавила она.

Сара любит проглотить странные предметы, чтобы их потом из неё хирургически доставали, да и вообще не прочь пожевать разного неположенного. В течение последних шести месяцев Сара была застрахована в «Манго Страхование», и эта страховка несколько раз платила за её штучки. Дарико Агеева

Письмо о расторжении договора — ошибка системы, ответил в комментариях к публикации Лавренко. По его словам, компания тестировала новые алгоритмы борьбы с мошенниками.

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«Система дала сбой и сгенерировала письма, которые получили некоторые наши клиенты», — объяснил он. Лавренко извинился перед клиенткой и предложил бесплатный год подписки на страховой полис для домашних животных.

В пресс-службе «Манго» рассказали vc.ru, что компании приходится следить, чтобы её доверием «не злоупотребляли люди с недобросовестными намерениями». «Манго» разрабатывает технологии, которые позволяют проводить проверку пользователей и сигнализировать о потенциальных мошенниках.