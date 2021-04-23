Единый личный кабинет для бизнеса и чекины: «2ГИС» представил новые функции для пользователей и компаний Статьи редакции
Предприниматели смогут управлять данными о себе на 26 площадках в «одном окне», а пользователи — помогать друг другу с выбором заведений.
Картографический сервис «2ГИС» (входит в экосистему «Сбера») добавил функции чекинов и «Написать всем». Трансляция презентации новых функций проходит на сайте компании.
Чтобы отметиться, пользователю нужно будет отсканировать QR-код в заведении: чекин появится в справочнике «2ГИС». Затем визитами, отзывами и фотографиями можно будет поделиться в соцсетях. Компании с такими рекомендациями и чекинами будут отмечены аватарками друзей.
Чекины уже работают в нескольких десятках компаний и сетей в Москве и Новосибирске, среди которых «Бургер Кинг», Hard Rock Cafe и другие. В «2ГИС» считают, что чекины позволят облегчить выбор пользователям — они смогут опереться на мнение знакомых. При этом отметиться проще, чем оставлять отзыв, считают в сервисе.
Функция «Написать всем» позволит связаться сразу с несколькими компаниями. «Представьте, что вы делаете ремонт и вам нужно найти подрядчика, который сделает разводку электрики. Ищете “электрик” в “2ГИС”, нажимаете “Написать всем” и просите сделать оценку по стоимости работ и срокам. Запрос улетит сразу нескольким компаниям, останется только выбрать оптимальный вариант», — пояснила менеджер продукта Александра Рудаковская.
Приложение для бизнеса «Дело»
«Дело» — новая версия личного кабинета компании в справочнике. С помощью него пользователи могут управлять в одном окне данными о бизнесе в «2ГИС», «Яндексе», соцсетях, Booking.com, Tripadvisor и других площадках — всего их 26.
«Дело» уже работает в браузере и в приложении на iOS, в ближайшее время выйдет версия для Android.
Пешеходный навигатор
Сервис также запустил пешеходный навигатор — полноценное ведение по маршруту, с озвучиванием манёвров (в том числе известными дикторами — Николаем Дроздовым, AcademeG и других), подсказками, перестроением маршрута и так далее.
«Пешеходные маршруты есть у всех, а вот полноценный навигатор только у нас: с пешеходными переходами, тропинками, лестницами, калитками и заборами», — отметил менеджер продукта Александр Сырков.
2ГИС планирует когда-нибудь сделать полноценный личный кабинет для пользователей?) С возможностью подключить разные социальные сети для авторизации как минимум. Добавлять заметки избранным заведения тоже нужно. Не в полумерном формате как сейчас, а с любого устройства. Не хватает возможности составлять и сохранять собственные маршруты.
Хороший продукт, странно что его нет в других странах, например в Армении я сейчас, вроде как он недоступен нормально.
Не стал читать глубже 1/3 статьи. По первым комментариям есть мнение, что у комментаторов не своё мнение. Нововведённые «фишки» - имхо, бесполезны
Чтобы зачекиниться нужно отсканировать QR код, WHAAAT? Талантливые владельцы из сбера придумали «фичу», или сами сдеградировали, ой, то есть сгенерировали?
На сайте они написали про полуавтоматический чекин через bluetooth.
Мобильные устройства с приложением 2ГИС будут получать сигналы от Bluetooth-передатчиков, установленных в компаниях. Если пользователь находится в радиусе действия передатчика, приложение 2ГИС предложит сделать чекин и по желанию
Звучит интересно. А они работают не в России?
Пытался смотреть на обеде - заснул.
Для чего чекины нужны ребята не объяснили нормально. Зачем я должен входить под своими реальными данными и везде отмечаться? Чтобы мне потом рекламу пихали везде?
Им бы навигатор допилить и Carplay в частности и на письма с предложениями отвечать быстрее, чем через 3 недели.
Пользовался 2ГИС очень долго, в навигации по городу, удобству приложения и пользовательским оценкам он долгое время был впереди, а потом как-то... перестал быть впереди. В Google Maps есть дико удобная AR навигация (попробуйте, если еще нет), а в Яндекс Картах гораздо больше отзывов абсолютно на все (гораздо больше это обычно примерно в 50 раз), с точностью и навигацией у обоих тоже вполне неплохо.
Блоги компаний
Показать еще