Вместо того чтобы открывать 10 вкладок в браузере и работать с десятью интерфейсами мы всё агрегируем в одном месте — в сервисе «Дело». При этом можно следить не только за своими отзывами, но и за отзывами у твоих конкурентов. Всё очень удобно в одном интерфейсе.

А ещё в «Деле» можно будет смотреть не только свои показатели, но и усреднённые обезличенные показатели по конкурентам. У нас есть обезличенные данные о намерениях пользователей и данные о фактах покупок, обращений.