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Сервисы
Таня Боброва

Единый личный кабинет для бизнеса и чекины: «2ГИС» представил новые функции для пользователей и компаний Статьи редакции

Предприниматели смогут управлять данными о себе на 26 площадках в «одном окне», а пользователи — помогать друг другу с выбором заведений.

12 12 комментариев
1402 просмотров

Картографический сервис «2ГИС» (входит в экосистему «Сбера») добавил функции чекинов и «Написать всем». Трансляция презентации новых функций проходит на сайте компании.

Чтобы отметиться, пользователю нужно будет отсканировать QR-код в заведении: чекин появится в справочнике «2ГИС». Затем визитами, отзывами и фотографиями можно будет поделиться в соцсетях. Компании с такими рекомендациями и чекинами будут отмечены аватарками друзей.

Чекины уже работают в нескольких десятках компаний и сетей в Москве и Новосибирске, среди которых «Бургер Кинг», Hard Rock Cafe и другие. В «2ГИС» считают, что чекины позволят облегчить выбор пользователям — они смогут опереться на мнение знакомых. При этом отметиться проще, чем оставлять отзыв, считают в сервисе.

Функция «Написать всем» позволит связаться сразу с несколькими компаниями. «Представьте, что вы делаете ремонт и вам нужно найти подрядчика, который сделает разводку электрики. Ищете “электрик” в “2ГИС”, нажимаете “Написать всем” и просите сделать оценку по стоимости работ и срокам. Запрос улетит сразу нескольким компаниям, останется только выбрать оптимальный вариант», — пояснила менеджер продукта Александра Рудаковская.

Приложение для бизнеса «Дело»

«Дело» — новая версия личного кабинета компании в справочнике. С помощью него пользователи могут управлять в одном окне данными о бизнесе в «2ГИС», «Яндексе», соцсетях, Booking.com, Tripadvisor и других площадках — всего их 26.

Вместо того чтобы открывать 10 вкладок в браузере и работать с десятью интерфейсами мы всё агрегируем в одном месте — в сервисе «Дело». При этом можно следить не только за своими отзывами, но и за отзывами у твоих конкурентов. Всё очень удобно в одном интерфейсе.

А ещё в «Деле» можно будет смотреть не только свои показатели, но и усреднённые обезличенные показатели по конкурентам. У нас есть обезличенные данные о намерениях пользователей и данные о фактах покупок, обращений.

Вадим Смирнов
менеджер продукта «2ГИС»

«Дело» уже работает в браузере и в приложении на iOS, в ближайшее время выйдет версия для Android.

Пешеходный навигатор

Сервис также запустил пешеходный навигатор — полноценное ведение по маршруту, с озвучиванием манёвров (в том числе известными дикторами — Николаем Дроздовым, AcademeG и других), подсказками, перестроением маршрута и так далее.

«Пешеходные маршруты есть у всех, а вот полноценный навигатор только у нас: с пешеходными переходами, тропинками, лестницами, калитками и заборами», — отметил менеджер продукта Александр Сырков.

#новость #2гис

12 12 комментариев
38
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Михаил Синицын

13

Лучший справочник и карты с 1999 года.

С Днём Рождения!

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Anton Prikhodko

3

2ГИС планирует когда-нибудь сделать полноценный личный кабинет для пользователей?) С возможностью подключить разные социальные сети для авторизации как минимум. Добавлять заметки избранным заведения тоже нужно. Не в полумерном формате как сейчас, а с любого устройства. Не хватает возможности составлять и сохранять собственные маршруты.

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Святослав Гусев

0

Хороший продукт, странно что его нет в других странах, например в Армении я сейчас, вроде как он недоступен нормально.

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Никитка Мурашов

–2

Не стал читать глубже 1/3 статьи. По первым комментариям есть мнение, что у комментаторов не своё мнение. Нововведённые «фишки» - имхо, бесполезны

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Igor Kachura

0

Чтобы зачекиниться нужно отсканировать QR код, WHAAAT? Талантливые владельцы из сбера придумали «фичу», или сами сдеградировали, ой, то есть сгенерировали?

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Sergey Vanyushin

Igor
0

На сайте они написали про полуавтоматический чекин через bluetooth.

Мобильные устройства с приложением 2ГИС будут получать сигналы от Bluetooth-передатчиков, установленных в компаниях. Если пользователь находится в радиусе действия передатчика, приложение 2ГИС предложит сделать чекин и по желанию

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Борис Б

Igor
0

Del

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Raimond Vladimirov

0

Звучит интересно. А они работают не в России?

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Люц Шнайдер

Raimond
0
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Игрок

0

2гис сделайте оплаты рекламы по месяцу, для нас ип дешевле будет

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vvtwittep

0

Пытался смотреть на обеде - заснул. 
Для чего чекины нужны ребята не объяснили нормально. Зачем я должен входить под своими реальными данными и везде отмечаться? Чтобы мне потом рекламу пихали везде? 
Им бы навигатор допилить и Carplay в частности и на письма с предложениями отвечать быстрее, чем через 3 недели. 

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Тарас Мукин

0

Пользовался 2ГИС очень долго, в навигации по городу, удобству приложения и пользовательским оценкам он долгое время был впереди, а потом как-то... перестал быть впереди. В Google Maps есть дико удобная AR навигация (попробуйте, если еще нет), а в Яндекс Картах гораздо больше отзывов абсолютно на все (гораздо больше это обычно примерно в 50 раз), с точностью и навигацией у обоих тоже вполне неплохо.

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