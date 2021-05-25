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Nazigul Jusupova

Роскомнадзор пригрозил блокировкой несоблюдающим закон VPN-сервисам Статьи редакции

Ведомство пытается решить спорные вопросы, рассказал Андрей Липов.

Роскомнадзор намерен ограничить доступ к VPN-сервисам, которые не приведут свою работу в соответствие с законами России, рассказал в интервью «Коммерсанту» глава ведомства Андрей Липов.

По словам Липова, сейчас Роскомнадзор пытается решить спорные вопросы с этими сервисами.

«Есть VPN-сервисы, которые не соблюдают требования российского законодательства. Мы с ними работаем, пытаемся решить спорные вопросы», — сказал глава Роскомнадзора.

  • С 1 ноября 2017 года VPN-сервисы и анонимайзеры должны блокировать доступ к сайтам из реестра запрещённой информации Роскомнадзора. Сервисам, которые не исполнят требования регуляторов, грозит блокировка.
  • В марте 2019 года Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к реестру запрещённых сайтов. Выполнить требование согласились в «Лаборатории Касперского», четыре других сервиса отказались.

#vpn #новость

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67 67 комментариев
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67 комментариев
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Страстной микрофон

32

ребята это не серьезно.
давайте. останавливайте землю сходите ребята мы не с вами !!!

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Вася Пражкин

Страстной
17

Мне кажется, что ради РКН Землю останавливать точно не стоит. Можно просто ссаными тряпками их прогнать.

Ответить

Ринат Хафизов

Вася
1

Go ahead.

Ответить

Dmitry Krivetskov

Вася
0

Желаете пополнить ряды строителей БАМа? Работа в дружном коллективе на свежем воздухе вас привлекает? :)

Ответить

Raimond Vladimirov

Страстной
9

Можно попросить РКН Землю замедлить

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Страстной
5

Earth.exe has stopped working

Ответить

Музыкант

Страстной
2

его нужна призвать в армию может мозги прочистят дупло покромсают

Ответить

Миша Магадан

24

ограничить доступ к VPN-сервисам, которые не приведут свою работу в соответствие с законами России,

а зачем VPN-сервис, если он тоже блочит доступ?

Ответить

Arseniy Kirsanov

Миша
1

Ну типа ВПН существует не только для целей обхода блокировок.

Ответить

Розарио Агро

Arseniy
1

Уже вижу как удаленный сотрудник требует от компании в Осло привести работу штатной vpn в соотвествии с законодательством РФ 😂

Ответить

Елисавета Габура

13

Роскомнадзор, идите в попку😂

Ответить

Вася Пражкин

Елисавета
4

Эти сходят и вернутся еще

Ответить

Елисавета Габура

Вася
0

Главное, чтобы душ принять не забыли 😂

Ответить

Вася Пражкин

Елисаве…
0

На них уже столько набросали, что душ не поможет.

Ответить

Sergey Vlasov

Вася
0

Собаки лают — караван идёт.

Ответить

Superposition

9

Ну пригрозил и пригрозил.

Ответить

Александр Борродач

9

Вот это от иска Гугла у них подгорело, точнее у их начальства

Будем в VPN ходить через Tor

Ответить

Дмитрий

5

Когда уже контора Роскомнадзора сгорит уже, уже невозможно читать новости, связанные с ними.

Ответить

Михаил Филиппов

Дмитрий
9

Причём тут сам РКН? Все почему-то ненавидят именно его. Как если бы вас били палкой, вы бы ненавидели саму палку, а не того, кто её держит.

Ответить

Антон Гамаюнов

Михаил
0

Чтобы нейтрализовать того, кто использует палку, для начала нужно научиться от нее защищаться

Ответить

Небольшой жёлтый робот

6

Разошлись ребятки. Грозят и грозят, грозные ебаки

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

5

С чего вдруг? Его дело решения суда исполнять.

Ответить

Sergei Markov

4

Андрей Липов пригрозил обосраться прямо в штанину

Ответить

Pavel B

2

Ещё бы касперский не согласился))) антивирус который опасен вирусами

Ответить

Герман Воронов

Pavel
3

Он сам хуже вируса, замедляет работу и подсирает в стиле "не работает инет, что произошло? Касперский заблочил"

Ответить

Belek Mongush

2

Когда уже заблокируются сами

Ответить

Max A. Glukhov

2

Больше блокировок богу блокировок!

Ответить

Art

2

А как они их будут блокировать?
Как телеграмм ?

Ответить

Светлана Завацкая

Art
0

Самой интересно, ну посмотрим. Ведь попытка не пытка как для них, а с телеграммам мы все увидели.

Ответить

Arseniy Kirsanov

Art
0

В понимании РКН, видимо, это заблочить веб-версию и поудалять аппы из магазинов приложений.

Ответить

Dmitrii Bugrov

2

В этом и смысл VPN, чтобы мимо ваших блокировок ходить. Или я чтотонепонимаю

РКМ заставляет их стрелять себе в ногу?🤔

Ответить

Dima Tsurkan

1

А что разве можно как-то заблокировать TOR или VPN ? 😳

Ответить

Vilent

Dima
1

TOR стандартно нельзя, только если перебанить IP всех узлов, а VPN-сервер определенного провайдера легко, там же известный конечный список адресов куда цепляется клиент.

Ответить

Павел Егоров

Vilent
1

Тор банится элементарно - нет смысла банить IP всех узлов, можно банить только выходные ноды, а их список публичен.

Ответить

Dima Tsurkan

Vilent
0

Ааа, вот как оно всё, спасибо.

Ответить

Ware Wow

Dima
0

Они грозились протокол openvpn например заблочить. Но вроде как это на 100% нельзя сделать.

Ответить

Влад Борщ

Ware
0

Протокол заблокировать тупо, OpenVPN используется не только для обхода блокировок. А вообще есть IKE и куча других протоколов. Они просто тупо блокировать сайты будут.

Ответить

greg chudnoff

Влад
1

подскажите, когда вообще РКН действовал не тупо?

Ответить

greg chudnoff

Ware
0

твари

Ответить

Егор Какой-то

Ware
0

В Китае вроде заблочили, по сигнатурам.

Ответить

Вася Пражкин

1

Начинается новая глава борьбы зла с добром.

Ответить

greg chudnoff

Вася
1

осла с бобром

Ответить

Dobriy Dante

1

Боже, как же они за#*али

Ответить

слава Грищенко

0

Ребята Дед просто хочет зарыть занавес и сделать полное погружение в 37й год )))

Ответить

Михаил Б

слава
1

Дед хочет как в Китае. Думаю прям так и говорит: сделайте мне как в Китае. Мол, живут же, и ничего, не бунтуют. Политика такая: к 2024 подзакрутить всё что подзакручено в недемократических, но принимаемых международным сообществом странах типа Китая
Только в Китае рост экономики двузначный

Ответить

Канищев Максим

Михаил
0

Почему у нас роста нет, как в Китае? Потому что не до конца все заблокированно.

Ответить

Ar AbduRashid

0

DHT когда внедрят уже?

Ответить

Ivan Kostarev

0

А есть список с этими сервисами? Куплю ка я подписку на какой-нибудь из них

Ответить

Aleksandr A

0

Интересно, той же блокировкой как и телеграмм)

Ответить

Дмитрий

0

Где тэг "юмор"?

Ответить

Идеологический волк

0

Напомните, пожалуйста, список этих замечательных VPN? :)

Ответить

Сергей Подгорный

Идеологический
0

Будет белый список. А остальные порежут по DPI.

Ответить

Идеологический волк

Сергей
0

Не, я про список VPN, которые не прогнулись. 

Ответить

Сергей Подгорный

Идеолог…
0

Всех заблокируют на уровне протокола, оставят только тех кто прогнулся. 

Ответить

Vilent

0

Учитывая что очень большая доля пользователей VPN сервисов пользуются ими как раз для обхода списка запрещенных сайтов непонятно зачем тогда вообще нужен VPN от Касперского?)
Обмен трафик между клиентом и сервером итак в 99% случаев зашифрован через https

Ответить

Иван Шеметов

Vilent
0

Чтобы знать на какие сайты заходят

Ответить

Влад Петров

0

РКН что-то разошёлся не на шутку. Всем грозит. Хорошо, что хоть в угол не ставит пока. 

Ответить

Иван У.

0

Есть VPN-сервисы, которые не соблюдают требования российского законодательства. Мы с ними работаем, пытаемся решить спорные вопросы», — сказал глава Роскомнадзора

Вообще-то, есть только один Касперский, который соблюдает, а все остальные клали.

Ответить

Viktor Mann

0

Хочу пригрозить Липову, как это сделать?
Герой Роскомпозора на фото —

Ответить

Для закладок

0

VPN нужен для доступа к заблокированному (в т. ч.), как впн может блокировать?

Ответить

Алексей Пашутин

0

Роскомнадзор и липкая мразь Липков, заблокируй себя, свою семью, родственников, все свои наворованные активы. И сдохни на Колыме

Ответить

Сергей Милосердов

0

Переименуйте его уже в Роскомблок. Другой деятельностью он не занимается, судя п овсему.

Ответить

Maxim Sergeevich

Сергей
0

Так его и создавали, как инструмент воздействия на тех, кто не соответствует курсу режима. Наивно верить в заявления о том, что он нужен для чего-то другого. Тем более, когда он и не скрывает своего истинного лица

Ответить

Александр Антипов

0

И что теперь нам делать? Кто-то уже пилит новый сервис? Что бы как раз успеть к блокировке. Они заблокируют, а мы новый запустим.

Ответить

Андрей Верижников

0

_|_

Ответить

Следственный чувак

0

Выполнить требование согласились в «Лаборатории Касперского», четыре других сервиса отказались.

Ох как неожиданно, прям до слез. Не зря свиньей визжал когда вирус находил, видать сам СЕО озвучивал.

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Путачок

0

Да поставьте уже по майору у каждого компуктера

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