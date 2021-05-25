Ведомство пытается решить спорные вопросы, рассказал Андрей Липов.

Роскомнадзор намерен ограничить доступ к VPN-сервисам, которые не приведут свою работу в соответствие с законами России, рассказал в интервью «Коммерсанту» глава ведомства Андрей Липов.

По словам Липова, сейчас Роскомнадзор пытается решить спорные вопросы с этими сервисами.

«Есть VPN-сервисы, которые не соблюдают требования российского законодательства. Мы с ними работаем, пытаемся решить спорные вопросы», — сказал глава Роскомнадзора.

С 1 ноября 2017 года VPN-сервисы и анонимайзеры должны блокировать доступ к сайтам из реестра запрещённой информации Роскомнадзора. Сервисам, которые не исполнят требования регуляторов, грозит блокировка.

В марте 2019 года Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к реестру запрещённых сайтов. Выполнить требование согласились в «Лаборатории Касперского», четыре других сервиса отказались.

