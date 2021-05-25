Роскомнадзор пригрозил блокировкой несоблюдающим закон VPN-сервисам Статьи редакции
Ведомство пытается решить спорные вопросы, рассказал Андрей Липов.
Роскомнадзор намерен ограничить доступ к VPN-сервисам, которые не приведут свою работу в соответствие с законами России, рассказал в интервью «Коммерсанту» глава ведомства Андрей Липов.
По словам Липова, сейчас Роскомнадзор пытается решить спорные вопросы с этими сервисами.
«Есть VPN-сервисы, которые не соблюдают требования российского законодательства. Мы с ними работаем, пытаемся решить спорные вопросы», — сказал глава Роскомнадзора.
- С 1 ноября 2017 года VPN-сервисы и анонимайзеры должны блокировать доступ к сайтам из реестра запрещённой информации Роскомнадзора. Сервисам, которые не исполнят требования регуляторов, грозит блокировка.
- В марте 2019 года Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к реестру запрещённых сайтов. Выполнить требование согласились в «Лаборатории Касперского», четыре других сервиса отказались.
Мне кажется, что ради РКН Землю останавливать точно не стоит. Можно просто ссаными тряпками их прогнать.
Желаете пополнить ряды строителей БАМа? Работа в дружном коллективе на свежем воздухе вас привлекает? :)
ограничить доступ к VPN-сервисам, которые не приведут свою работу в соответствие с законами России,
а зачем VPN-сервис, если он тоже блочит доступ?
Ну типа ВПН существует не только для целей обхода блокировок.
Уже вижу как удаленный сотрудник требует от компании в Осло привести работу штатной vpn в соотвествии с законодательством РФ 😂
Роскомнадзор, идите в попку😂
Эти сходят и вернутся еще
Главное, чтобы душ принять не забыли 😂
На них уже столько набросали, что душ не поможет.
Вот это от иска Гугла у них подгорело, точнее у их начальства
Будем в VPN ходить через Tor
Когда уже контора Роскомнадзора сгорит уже, уже невозможно читать новости, связанные с ними.
Причём тут сам РКН? Все почему-то ненавидят именно его. Как если бы вас били палкой, вы бы ненавидели саму палку, а не того, кто её держит.
Чтобы нейтрализовать того, кто использует палку, для начала нужно научиться от нее защищаться
Ещё бы касперский не согласился))) антивирус который опасен вирусами
Он сам хуже вируса, замедляет работу и подсирает в стиле "не работает инет, что произошло? Касперский заблочил"
А как они их будут блокировать?
Как телеграмм ?
Самой интересно, ну посмотрим. Ведь попытка не пытка как для них, а с телеграммам мы все увидели.
В понимании РКН, видимо, это заблочить веб-версию и поудалять аппы из магазинов приложений.
В этом и смысл VPN, чтобы мимо ваших блокировок ходить. Или я чтотонепонимаю
РКМ заставляет их стрелять себе в ногу?🤔
А что разве можно как-то заблокировать TOR или VPN ? 😳
Тор банится элементарно - нет смысла банить IP всех узлов, можно банить только выходные ноды, а их список публичен.
Начинается новая глава борьбы зла с добром.
Ребята Дед просто хочет зарыть занавес и сделать полное погружение в 37й год )))
Дед хочет как в Китае. Думаю прям так и говорит: сделайте мне как в Китае. Мол, живут же, и ничего, не бунтуют. Политика такая: к 2024 подзакрутить всё что подзакручено в недемократических, но принимаемых международным сообществом странах типа Китая
Только в Китае рост экономики двузначный
Почему у нас роста нет, как в Китае? Потому что не до конца все заблокированно.
А есть список с этими сервисами? Куплю ка я подписку на какой-нибудь из них
Будет белый список. А остальные порежут по DPI.
Идеологический волк
Не, я про список VPN, которые не прогнулись.
Всех заблокируют на уровне протокола, оставят только тех кто прогнулся.
Учитывая что очень большая доля пользователей VPN сервисов пользуются ими как раз для обхода списка запрещенных сайтов непонятно зачем тогда вообще нужен VPN от Касперского?)
Обмен трафик между клиентом и сервером итак в 99% случаев зашифрован через https
РКН что-то разошёлся не на шутку. Всем грозит. Хорошо, что хоть в угол не ставит пока.
Есть VPN-сервисы, которые не соблюдают требования российского законодательства. Мы с ними работаем, пытаемся решить спорные вопросы», — сказал глава Роскомнадзора
Вообще-то, есть только один Касперский, который соблюдает, а все остальные клали.
VPN нужен для доступа к заблокированному (в т. ч.), как впн может блокировать?
Роскомнадзор и липкая мразь Липков, заблокируй себя, свою семью, родственников, все свои наворованные активы. И сдохни на Колыме
Переименуйте его уже в Роскомблок. Другой деятельностью он не занимается, судя п овсему.
Так его и создавали, как инструмент воздействия на тех, кто не соответствует курсу режима. Наивно верить в заявления о том, что он нужен для чего-то другого. Тем более, когда он и не скрывает своего истинного лица
И что теперь нам делать? Кто-то уже пилит новый сервис? Что бы как раз успеть к блокировке. Они заблокируют, а мы новый запустим.
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