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Сервисы
DTF

В США представили законопроект об ограничении контроля Apple и Google над магазинами приложений Статьи редакции

Согласно нему, разработчики смогут использовать сторонние платёжные системы.

26 26 комментариев
1508 просмотров

Сенаторы США внесли на рассмотрение двухпартийный антимонопольный законопроект, направленный на «сдерживание» магазинов приложений App Store и Google Play.

«Акт об открытых рынках приложений» подразумевает введение ограничений для платформодержателей и ряда новых правил, например:

  • Любая компания, чей магазин приложений контролирует более 50 млн пользователей не сможет принуждать разработчиков к использованию её платежных систем.
  • Пользователям будет разрешена установка сторонних магазинов и сопутствующего софта, а разработчики смогут беспрепятственно выпускать в них свои приложения.
  • Платформодержателям запретят использование закрытой информации для создания конкурирующих продуктов и обяжут предоставлять доступ к аппаратным и программным функциям ОС.

Технологические гиганты навязывают пользователям свои магазины и подавляют инновационные стартапы. Такое антиконкурентное поведение Apple и Google — это вызов свободному и честному рынку.

Марша Блэкберн
сенатор США от Республиканской партии

Законопроект уже высоко оценили Spotify, Tile и Epic Games, которая ведёт судебные разбирательства с Apple на этой почве, а сенатор от Демократической партии Ричард Блументал уверен, что его примут уже «в ближайшее время».

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Представители Apple заявили, что App Store — это двигатель экономического прогресса, обеспечивший более 2,1 млн рабочих мест в 50 штатах, а подобные меры могут серьёзно повлиять на безопасность пользователей.

В Google от комментариев отказались, однако пресс-служба напомнила, что устройства Android уже часто поставляются с предварительно загруженными магазинами приложений.

Власти США периодически оказывают информационное давление на Apple и Google, однако это первый случай, когда сенаторы двух конкурирующих партий объединились для продвижения закона.

#новость #google #apple #appstore #googleplay

26 26 комментариев
23
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26 комментариев
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Andrey Smalkov

6

Скриньте. Никакого стороннего магазина приложений на Apple девайсах не будет 🙂

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Evgenii Ivanov

Andrey
0

Похоже, будет :(

Ответить

Andrey Smalkov

Evgenii
1

Не будет. Так как нарушает основные принципы экосистемы вендорской. Придумают как извернуться )

Ответить

Злой Полушубок

Andrey
1

Он уже есть. Компании уже могут создавать приватные магазины приложений, только для сотрудников.

Ответить

Милена Соловейкина

Andrey
–4

И не хотелось бы

Ответить

Заключенный микрофон

4

Вот сейчас и начнётся жара в комментариях 

Ответить

Милена Соловейкина

–5

А потом спрашивают, откуда на Андроидах вирусы, и почему на айфонах их нет..
Ибо эплцы адекватны и понимают все риски

Ответить

Иванка Сегодина

Милена
5

Так а в чем проблема? Вам дадут возможность самим, на свое устройство, которое вы купили за свои деньги, ставить и устанавливать что хотите и откуда хотите... именно Вы, как полноправный владелец, будете решать, что для вас безопасное приложение, а что нет и нести за это ответственность.
*подавляющее большинство так же останется в AppStore по привычке, другие будут оплачивать какие-нибудь подписки через другие источники, вот и все. 

Ответить

Mann Ivanov

Иванка
1

С пожилыми людьми, например, это будет хуже работать. Есть много приложений, которые маскируются под оригинал. Поэтому текущая политика апстора имеет плюсы.

Ответить

Сергей Макаров

0

Битва за $, о пользователях точно никто не думает

Ответить

yury kopytov

Сергей
0

Не может быть

Ответить

Павел

yury
–1

Погоди, сейчас набегут и расскажут тебе, что это обязательное благо для всех пользователей.

Ответить

Полноценный

Павел
0

Там вон уже, вирусологи первые проснулись.

Ответить

Полноценный коктейль

yury
0

Это нехарактерно ни для власти, ни для Корпораций Добра.

Ответить

Artem Petrenkov

1

Платформодержателям запретят использование закрытой информации для создания конкурирующих продуктов и обяжут предоставлять доступ к аппаратным и программным функциям ОС.

Выливается ли это в ограничение на создание сторонних браузерных движков в iOS; полноценные API Android Auto / Carplay для сторонних приложений и тому подобные фичи?

Ответить

Io Eau

0

Технически в случае Эппл это можно реализовать так:
 - вы принимаете платформенные ограничения - все работает по старому.
 - вы хотите "разлочить" устройство, ставить софт в обход Аппстора - ок Apple ID перманентно будет удалено с устройства и оно не может быть повторно активировано. Интеграции отваливаются, гарантия остается только на железо, поддержки софта и обновлений нет.

Так как эпл не знает что вы там намутите  - то Эпплу будет просто невозможно оказывать поддержку платформы со сторонним ПО. Сидите и ставьте все на полуголую ОС как будто вы софтвар инженер.

Ответить

Alexander Selivanov

Io
1

Скорее будут выдавать серты для подписи прил всё равно либо на магазины серты, чтобы они знали из какого источника устанавливается апп. А если источник будет не установлен то будет алерт что невозможно поставить апп. Потом пойдешь в настройки безопасности и разрешишь установку апп из неизвестных источников

Ответить

fffggg gggfff

0

интересно юаней, сколько стоит купить сенатора сша

Ответить

Александра Ковалева

0

Давно об этом не слышала

Ответить

Николай Цыбуняев

0

Пусть разрешают тогда Steam на PS и Xbox устанавливать)

Ответить

Иванка Сегодина

0

  Мне кажется слишком много людей, всему этому противостоянию, неверно придают какой-то сверх эпический и фундаментальный смысл! 
  Для подавляющего большинства владельцев устройств, это ВООБЩЕ никак не повлияет и не отразится на них! Пользователи как сидели в AppStore и GooglePlay, так и будут там сидеть, люди консервативны, они не любят перемен. Многие тесты, опросники и графики показывают, что, в подавляющем большинстве, пользователи используют приложения что есть на их устройствах, либо приложения от этих компаний. 

*безусловно какие-нибудь коалиции, вроде журналов и TV в Америке, которые объединяют более 65 изданий, а ежемесячных читателей более 90 млн. человек, сделают свое приложение и дадут выбор подписываться у них напрямую, сделав скидку в 10-15%, но эта возможность также останется и через AppStor. Никто никого насильно загонять никуда не будет, никто не сможет обязать вас устанавливать на свое устройство что-то, то вам не нравится или не нужно. Для нас, обычных пользователей, все останется +/- по старому.

Ответить

Alexander Romanov

–2

Наконец-то можно будет наслаждаться платформой 😍😍😍😍😍😍😍😍

Ответить

Alexander Romanov

Alexander
0

Не терпится слушать спотифай когда жмёшь плей в наушниках 🥺

Ответить

Alexander Romanov

Alexander
0

Как же хочется скрин тайм апи статистику 🙏

Ответить

Alexander Romanov

Alexander
0

Оплата карточкой со скидкой в бравл старз 😤😤 блин наверное скидки запретят делать)) закон не об етом…

Ответить

Alexander Romanov

Alexander
0

Прикиньте закон только в США и там и будет работать а русские будут ждать своего закона…. Чисто такой эпловский высер чтобы хоть с Китая деняк поиметь без альтернативных платежек

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