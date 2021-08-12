В США представили законопроект об ограничении контроля Apple и Google над магазинами приложений Статьи редакции
Согласно нему, разработчики смогут использовать сторонние платёжные системы.
Сенаторы США внесли на рассмотрение двухпартийный антимонопольный законопроект, направленный на «сдерживание» магазинов приложений App Store и Google Play.
«Акт об открытых рынках приложений» подразумевает введение ограничений для платформодержателей и ряда новых правил, например:
- Любая компания, чей магазин приложений контролирует более 50 млн пользователей не сможет принуждать разработчиков к использованию её платежных систем.
- Пользователям будет разрешена установка сторонних магазинов и сопутствующего софта, а разработчики смогут беспрепятственно выпускать в них свои приложения.
- Платформодержателям запретят использование закрытой информации для создания конкурирующих продуктов и обяжут предоставлять доступ к аппаратным и программным функциям ОС.
Законопроект уже высоко оценили Spotify, Tile и Epic Games, которая ведёт судебные разбирательства с Apple на этой почве, а сенатор от Демократической партии Ричард Блументал уверен, что его примут уже «в ближайшее время».
Представители Apple заявили, что App Store — это двигатель экономического прогресса, обеспечивший более 2,1 млн рабочих мест в 50 штатах, а подобные меры могут серьёзно повлиять на безопасность пользователей.
В Google от комментариев отказались, однако пресс-служба напомнила, что устройства Android уже часто поставляются с предварительно загруженными магазинами приложений.
Власти США периодически оказывают информационное давление на Apple и Google, однако это первый случай, когда сенаторы двух конкурирующих партий объединились для продвижения закона.
Скриньте. Никакого стороннего магазина приложений на Apple девайсах не будет 🙂
Похоже, будет :(
Не будет. Так как нарушает основные принципы экосистемы вендорской. Придумают как извернуться )
Он уже есть. Компании уже могут создавать приватные магазины приложений, только для сотрудников.
А потом спрашивают, откуда на Андроидах вирусы, и почему на айфонах их нет..
Ибо эплцы адекватны и понимают все риски
Так а в чем проблема? Вам дадут возможность самим, на свое устройство, которое вы купили за свои деньги, ставить и устанавливать что хотите и откуда хотите... именно Вы, как полноправный владелец, будете решать, что для вас безопасное приложение, а что нет и нести за это ответственность.
*подавляющее большинство так же останется в AppStore по привычке, другие будут оплачивать какие-нибудь подписки через другие источники, вот и все.
С пожилыми людьми, например, это будет хуже работать. Есть много приложений, которые маскируются под оригинал. Поэтому текущая политика апстора имеет плюсы.
Битва за $, о пользователях точно никто не думает
Не может быть
Платформодержателям запретят использование закрытой информации для создания конкурирующих продуктов и обяжут предоставлять доступ к аппаратным и программным функциям ОС.
Выливается ли это в ограничение на создание сторонних браузерных движков в iOS; полноценные API Android Auto / Carplay для сторонних приложений и тому подобные фичи?
Технически в случае Эппл это можно реализовать так:
- вы принимаете платформенные ограничения - все работает по старому.
- вы хотите "разлочить" устройство, ставить софт в обход Аппстора - ок Apple ID перманентно будет удалено с устройства и оно не может быть повторно активировано. Интеграции отваливаются, гарантия остается только на железо, поддержки софта и обновлений нет.
Так как эпл не знает что вы там намутите - то Эпплу будет просто невозможно оказывать поддержку платформы со сторонним ПО. Сидите и ставьте все на полуголую ОС как будто вы софтвар инженер.
Скорее будут выдавать серты для подписи прил всё равно либо на магазины серты, чтобы они знали из какого источника устанавливается апп. А если источник будет не установлен то будет алерт что невозможно поставить апп. Потом пойдешь в настройки безопасности и разрешишь установку апп из неизвестных источников
Мне кажется слишком много людей, всему этому противостоянию, неверно придают какой-то сверх эпический и фундаментальный смысл!
Для подавляющего большинства владельцев устройств, это ВООБЩЕ никак не повлияет и не отразится на них! Пользователи как сидели в AppStore и GooglePlay, так и будут там сидеть, люди консервативны, они не любят перемен. Многие тесты, опросники и графики показывают, что, в подавляющем большинстве, пользователи используют приложения что есть на их устройствах, либо приложения от этих компаний.
*безусловно какие-нибудь коалиции, вроде журналов и TV в Америке, которые объединяют более 65 изданий, а ежемесячных читателей более 90 млн. человек, сделают свое приложение и дадут выбор подписываться у них напрямую, сделав скидку в 10-15%, но эта возможность также останется и через AppStor. Никто никого насильно загонять никуда не будет, никто не сможет обязать вас устанавливать на свое устройство что-то, то вам не нравится или не нужно. Для нас, обычных пользователей, все останется +/- по старому.
Наконец-то можно будет наслаждаться платформой 😍😍😍😍😍😍😍😍
Оплата карточкой со скидкой в бравл старз 😤😤 блин наверное скидки запретят делать)) закон не об етом…
Прикиньте закон только в США и там и будет работать а русские будут ждать своего закона…. Чисто такой эпловский высер чтобы хоть с Китая деняк поиметь без альтернативных платежек
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