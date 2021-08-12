Согласно нему, разработчики смогут использовать сторонние платёжные системы.

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Сенаторы США внесли на рассмотрение двухпартийный антимонопольный законопроект, направленный на «сдерживание» магазинов приложений App Store и Google Play.

«Акт об открытых рынках приложений» подразумевает введение ограничений для платформодержателей и ряда новых правил, например:

Любая компания, чей магазин приложений контролирует более 50 млн пользователей не сможет принуждать разработчиков к использованию её платежных систем.

Пользователям будет разрешена установка сторонних магазинов и сопутствующего софта, а разработчики смогут беспрепятственно выпускать в них свои приложения.

Платформодержателям запретят использование закрытой информации для создания конкурирующих продуктов и обяжут предоставлять доступ к аппаратным и программным функциям ОС.

Технологические гиганты навязывают пользователям свои магазины и подавляют инновационные стартапы. Такое антиконкурентное поведение Apple и Google — это вызов свободному и честному рынку. Марша Блэкберн сенатор США от Республиканской партии

Законопроект уже высоко оценили Spotify, Tile и Epic Games, которая ведёт судебные разбирательства с Apple на этой почве, а сенатор от Демократической партии Ричард Блументал уверен, что его примут уже «в ближайшее время».

Представители Apple заявили, что App Store — это двигатель экономического прогресса, обеспечивший более 2,1 млн рабочих мест в 50 штатах, а подобные меры могут серьёзно повлиять на безопасность пользователей.

В Google от комментариев отказались, однако пресс-служба напомнила, что устройства Android уже часто поставляются с предварительно загруженными магазинами приложений.