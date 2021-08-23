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Сервисы
Таня Боброва

Тред: возможно, делать расширение для Chrome полезнее для продукта, чем писать приложение Статьи редакции

Это позволяет быстрее тестировать гипотезы, а потенциальная база намного шире.

3 3 комментария
325 просмотров

Гендиректор студии Late Checkout Грег Айзенберг (Greg Isenberg) запустил тред в Twitter: он считает, что компаниям следует начинать развитие продуктов с создания расширений для Google Chrome.

В качестве примеров он приводит видеомессенджер Loom, скидочный сервис Honey и помощник для написания текстов на английском языке Grammarly. Вот почему он считает расширения недооценёнными:

GREG ISENBERG @gregisenberg
- People barely uninstall extensions
- Barrier to install is low
- Extensions are "always on"
- People pay for many of them

Chrome Extensions are underrated
1. Люди почти не удаляют расширения. 2. Низкий барьер для установки. 3. Расширения «всегда включены». 4. За многие из них люди платят.
GREG ISENBERG @gregisenberg
The cool thing about Chrome Extensions?

You could make millions to billions from extensions

Tons of opportunities small and large
Чем хороши расширения для Chrome? Вы можете зарабатывать миллионы и миллиарды на расширениях. Множество маленьких и больших возможностей.

В магазине Chrome 2 млрд пользователей и 200 тысяч расширений — получается около 10 тысяч пользователей на одно расширение, считает Айзенберг.

В App Store 100 млн пользователей iPhone и 2 млн iOS-приложений — это 50 пользователей на одно iOS-приложение. В Google Play 2 млрд пользователей Android и 3 млн приложений — это почти 667 пользователей на одно приложение.

GREG ISENBERG @gregisenberg
Chrome Web Store:

2 billion users: 200,000 extensions = 10,000 users : 1 extension

Apple App Store:

100 million iPhone users : 2 million iOS apps = 50 users : 1 iOS app

Google Play Store:

2 billion Android users : 3 million apps = 667 users : 1 app

В комментариях к твиту один из пользователей обратил внимание, что на iOS больше 100 млн пользователей — около 500 млн. Айзенберг ответил, что брал данные с Reddit в 2020 году, сейчас пользователей действительно больше, но расширения — это всё равно «большие возможности». По данным Business of Apps, в 2020 году в App Store было доступно 4,3 млн приложений, а сама Apple отчитывалась в январе о более 1 млрд активных iPhone.

GREG ISENBERG @gregisenberg
Bottom line:

Launching a Chrome extension gives you 200 times more potential users than an iOS app
Если коротко: запуск расширения Chrome дает вам в 200 раз больше потенциальных пользователей, чем приложение для iOS.

В реплаях к твиту пользователи заметили наивность рассуждений Айзексона, так как он описывает всю аудиторию магазина приложений как потенциальную базу пользователей, хотя в жизни так не бывает. И хотя у Chrome действительно есть преимущество, расчёты на основе «соотношения количества людей к количеству сервисов» вряд ли можно считать хорошим доказательством, в том числе потому что расширение сложно найти новому пользователю.

Другие пользователи отметили, что с расширением очень тяжело набирать обороты, а на iOS проще монетизировать продукт. Один из них также сказал, что нужно следить за «агрессивностью» расширения, потому что от назойливого сервиса пользователи скорее откажутся.

По данным Backlinko, которая специализируется на SEO-продвижении, у Google Chrome более 2,65 млрд пользователей на март 2021 года, а в магазине доступно 137,34 тысячи расширений. В 2019 году ZDNet насчитывало 188,6 тысячи расширений в магазине, но из них у 87% было менее 1000 установок и только у 13 — свыше 10 млн. В их числе есть Grammarly и Honey.

#расширения

3 3 комментария
3
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3 комментария
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ur spam

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Сколько у него расширений приносящих прибыль? Статья высосана из твита диванного эксперта. VC пробивает дно.

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Leha Shum

ur
0

В свитере кто-то не прав.

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Илитный Иксперт

Leha
0

Как будто там ктото бывает прав

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