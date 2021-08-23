Тред: возможно, делать расширение для Chrome полезнее для продукта, чем писать приложение Статьи редакции
Это позволяет быстрее тестировать гипотезы, а потенциальная база намного шире.
Гендиректор студии Late Checkout Грег Айзенберг (Greg Isenberg) запустил тред в Twitter: он считает, что компаниям следует начинать развитие продуктов с создания расширений для Google Chrome.
В качестве примеров он приводит видеомессенджер Loom, скидочный сервис Honey и помощник для написания текстов на английском языке Grammarly. Вот почему он считает расширения недооценёнными:
В магазине Chrome 2 млрд пользователей и 200 тысяч расширений — получается около 10 тысяч пользователей на одно расширение, считает Айзенберг.
В App Store 100 млн пользователей iPhone и 2 млн iOS-приложений — это 50 пользователей на одно iOS-приложение. В Google Play 2 млрд пользователей Android и 3 млн приложений — это почти 667 пользователей на одно приложение.
В комментариях к твиту один из пользователей обратил внимание, что на iOS больше 100 млн пользователей — около 500 млн. Айзенберг ответил, что брал данные с Reddit в 2020 году, сейчас пользователей действительно больше, но расширения — это всё равно «большие возможности». По данным Business of Apps, в 2020 году в App Store было доступно 4,3 млн приложений, а сама Apple отчитывалась в январе о более 1 млрд активных iPhone.
В реплаях к твиту пользователи заметили наивность рассуждений Айзексона, так как он описывает всю аудиторию магазина приложений как потенциальную базу пользователей, хотя в жизни так не бывает. И хотя у Chrome действительно есть преимущество, расчёты на основе «соотношения количества людей к количеству сервисов» вряд ли можно считать хорошим доказательством, в том числе потому что расширение сложно найти новому пользователю.
Другие пользователи отметили, что с расширением очень тяжело набирать обороты, а на iOS проще монетизировать продукт. Один из них также сказал, что нужно следить за «агрессивностью» расширения, потому что от назойливого сервиса пользователи скорее откажутся.
По данным Backlinko, которая специализируется на SEO-продвижении, у Google Chrome более 2,65 млрд пользователей на март 2021 года, а в магазине доступно 137,34 тысячи расширений. В 2019 году ZDNet насчитывало 188,6 тысячи расширений в магазине, но из них у 87% было менее 1000 установок и только у 13 — свыше 10 млн. В их числе есть Grammarly и Honey.
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