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DTF

YouTube перестанет показывать зрителям количество дизлайков у видео Статьи редакции

Информация об этом будет поступать только авторам роликов.

Количество отметок «Не нравится» у видео на YouTube перестанут показывать с 10 ноября. Пользователи сервиса при этом смогут и дальше ставить дизлайки, и они будут влиять на составление рекомендаций.

YouTube ещё весной 2021 года запустил эксперимент, в рамках которого некоторые пользователи перестали видеть количество дизлайков у видео. Исследование, как утверждают разработчики сервиса, показало, что отметки «Не нравятся» практически не влияют на количество просмотров.

Команда YouTube также отметила, что дизлайки нередко использовались для целенаправленных атак на авторов видео. Эксперимент со скрытием количества отметок «Не нравится» у отдельных пользователей показал, что в таком случае занижение рейтинга проводится реже.

Cпециалист по связям с авторами YouTube Мэтт Коваль рассказывает об отключении счётчика дизлайков

#новости #youtube

1575 просмотров
58 58 комментариев
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58 комментариев
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Alexander Veber

Гуглишь в ютубе какой нибудь мануал который тебенужен прям щяс. Находишь ролик на полчаса, и теперь без дизов придётся посмотреть его полностью чтобы понять что автор втирает какую-то дичь. Сейчас по дизам можно оценить не только эмоции которые видео вызывает, а в том числе и полезность.

Откровенные фейки тоже сложнее будет индетифицировать с полувзгляда, придётся смотреть, вникать.

В целом понятно, ютубу не надо чтобы ты сразу закрывал нерелевантное для себя видео, ютуб хочет украсть твоё время, вот и вся мораль.

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91
Александр Богданов

Никого не защищаю, но остались комменты. Они могут быть содержательнее обычного диза.

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4
Илья Шишкунов

Их можно чистить выборочно или закрыть

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28
badResistor

Удаляешь комменты или банишь автора коммента и при этом автор коммента об этом даже не узнает.

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6
Денис Обрезков

Особенно неприятно, когда это какое-то специфическое видео по профессии. Ты говоришь автору, что автор не прав, что у него есть косяки в определенных местах. Автор начинает с тобой спорить, переходить на личности, потом понимает, что действительно он не прав (ты же ему доказательства даёшь), а на следующий день ты видишь, что твои комментарии остались, а комментарии автора удалены. Переходишь в приватный режим, и точно - автор потер всю ветку, а ты уже в теневом бане. А видео с неверной инфой по профессии для новичков так и лежит.

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1
Денис Обрезков

Только вот комменты ютюб по умолчанию сортирует так, чтобы первыми были положительные, а любые комменты с негативом ютуб отправляет вниз.
Это, конечно, немного удобно. Сортируешь по рейтингу, а потом просто листаешь в самый низ, чтобы увидеть критику. Иногда, правда, листать приходится очень долго.

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0
Аккуратный Валера

Ну правильно, люди должны жрать любой контент и смотреть рекламу ;)

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2
Эдуард Лиринг

Я у инструкции вторым делом смотрю популярные комментарии , там часто весь смысл ролика описан, понравился или нет

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1
Илья Шишкунов

Шутка про скручивание лайков и наркутку дизлайков заиграет новыми красками

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0
Руслан Ніколаєнко

хм, поколение "снежинок" боится критики и негатива от дизлайков?)p.s минусуют, как я вижу те самые "снежинки") ред.

Ответить
25
Alexander Veber

Ютубу срать на снежинок, ему нужно удержание внимания.

Ответить
3
Руслан Ніколаєнко

коменты под этим заявлением(в ютубе) показывают, что аудитории такое нововведение не нравиться, от слова совсем

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0
Сергей Янзин

И дизлайки под этим видом так же это показывают)

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1
Александр Богданов

Ну я дизлайкнул, но не потому, что боюсь негатива, а потому, что отвратительны такие сравнения.
Или вы ps написали, потому что испугались критики и дизлайков?

Ответить
0
Руслан Ніколаєнко

не оправдывайтесь, я вам верю(нет конечно)

Ответить
0
LETS DO SMTH

цензура от корпорации зла в действии

Ответить
8
badResistor

Don't be angel

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0
Илья Шишкунов

Очень жаль, я понимаю, что это снизит количество дизлайков за компанию и понизит токсичность, но всё же это и ограничит возможности пользователей, ведь комментарии могут цензурировать или отключать, а вот дизлайки без отключения лайков нельзя было скрывать.

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5
Vlad Zloy

Что не делается, все к худшему.
Кстати, это ударит и по авторам. Дизы - тоже активность, влияющая на продвижение роликов. Теперь их ставить просто перестанут.

Ответить
5
lakoros

Эксперимент со скрытием количества отметок «Не нравится» у отдельных пользователей показал, что в таком случае занижение рейтинга проводится реже.

А как поставить дизлайк если его нет?

Ответить
2
Бизнес советы

Кнопка дизлайк будет, можешь нажимать, просто количества дизлайков не увидишь

Ответить
2
lakoros

А. Но это равносильно тому что её убрать, никакой видимой отдачи для пользователя.

Ответить
6
Аккуратный Валера

Эта же механика уже давненько на комментариях там работает.

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1
Леонид Андреев

Крупные компании и блогеры уже давно научились отключать комментарии, если понимают, что контент некачественный и его быстро раскритикуют.

Ответить
0
Бизнес советы

Это только для душевного успокоения)

Ответить
0
Inevitable

Корпорация говна в действии

Ответить
3
Аккуратный Валера

Скажем спасибо Сью, сестре Энн.

Ответить
0
Бизнес советы

Это очень выгодно для Ютуб, но не выгодно для людей! Но у них нет другого выбора...

Ответить
2
Maksim Ryzhakov

=СЕРГЕЙ СИМОНОВ СЕЙЧАС ВЗДОХНУЛ С ОБЛЕГЧЕНИЕМ=

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2
Илья Шишкунов

Стелс мод для фур

Ответить
0
Дима Басин

Поставил диз этой новости. В 90% случаев если ролик говно то там дизлайков столько же сколько лайков, и это сразу видно.

Ответить
1
Юрий Белоножкин

Ну вот теперь это будет не видно.

Ответить
0
Леонид Андреев

Так Вы поставили диз автору новости, а не Ютубу. Бессмысленное действие, если честно.

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0
Dennis Gerasimov

И начнется ваниль на Ютубе (((

Без дизов качество и полезность видео не оценить, комменты могут тереть

Короче жопа

Ответить
1
Максим Степанов

инфоцыгане подкупили гугл?

Ответить
1
Nikolay Pomeschenko

ещё как использовались. выступления некоторых диктаторов по фед каналом приятно было дизать. но знающие говорили, что диз тоже немного продвигает видео 😄

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1
Тарас Рязанцев

Звучит как дичь, но логика в общем есть. Реально хватает *удаков которым в радость задизить пост из вредности и им обидно если никто кроме автора не увидит плоды их "труда".

Ответить
–1
Руслан Ніколаєнко

есть массовые атаки на видео, там где политика или что-то похожее - там за пару часов масса ботов/людей минусуют видео, но это единичные случаи

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1
Эдуард Лиринг

На vc тоже надо отключить дизлайк, а то лайк понятно за что поставили, а дизлайк иногда ставят вообще непонятно к чему если даже в комментарии ни кого не осуждаешь или наоборот ругаешь. Хочешь поставить дизлайк, пиши комментарий со своим мнением он и будет дизлайком, сочувствующие тебе лайков поставят. Заодно и активность на vc поднимут

Ответить
–9
Аккуратный Валера

Код красный!

Ответить
1
Илья Шишкунов

Стрелочка тоже красная

Ответить
0
badResistor

Для меня лайк - диз лайк это просто показатель согласия со мнением или нет. Ничего более.
и я с вами на счет идеи убрать дизы не согласен, но сейчас у меня есть время/желание вам об этом сказать, иногда этого нет. ред.

Ответить
1
Бизнес советы

Полностью поддерживаю вашу идею!

Ответить
0
Philipp Novikov

Дизлайки очень сильно помогали выявить фейки и кликбейты. На самом деле, YouTube очень страдали от того, у них самих most disliked видео - YouTube Rewind 2018 :)

Ответить
0
Dark Falcon

Думаете просто хотят скрыть этот позор? -)

Ответить
1
Ware Wow

Ну и правильно.
Метрика которую используют для травли.
Не для коррекции алгоритма под себя, а для травли, порой организованной.

Хотя вот Alexander Veber тоже в чем то прав. https://vc.ru/services/317430-youtube-perestanet-pokazyvat-zritelyam-kolichestvo-dizlaykov-u-video?comment=3492816
Ну остаются комментарии.

Ответить
0
Алексей Наумов

Не для травли, а для высказывания своего недовольства.

Ну остаются комментарии

Которые автор канала модерирует и убирает неугодные или вообще закрывает комментарии.

Ответить
1
Игорь Протасов

Надо дзену вводить в своих видео дизлайки :)

Ответить
0
Максим Степанов

с чего это?

Ответить
0
Dmitry Podoplelov

Youtube от этого станет хуже, вот и все.

Ответить
0
Александр Федоров

Пусть оставят так как было,пусть люди видят что это видео набрало больше дизлайков чем лайков.

Ответить
0
Vitaly

Ну дали бы возможность авторам скрывать дизы, это ведь важная часть информации, одно дело фото или короткое видео, другое потратить несколько минут, чтобы понять стоит смотреть или нет.

Ответить
0

Комментарий удален

Михаил

Ушла эпоха.

Ответить
0
Александр Никитин

Ну как же теперь наши уважаемые соседи будут смотреть послания нашего президента без выражения своих чувств? Или клипы Тимати без желания заминусить? Непорядок. Я буду жаловаться!

Ответить
0
nuraliexe

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Ответить
0
Αлексей Μихеев

Жаль

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0
Walter Kovacs

«Используйте мой коммент как дизлайк» становится актуален.

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–2
Pavel Rusanov

Пацан сказал - пацан сделал

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0
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