YouTube перестанет показывать зрителям количество дизлайков у видео Статьи редакции
Информация об этом будет поступать только авторам роликов.
Количество отметок «Не нравится» у видео на YouTube перестанут показывать с 10 ноября. Пользователи сервиса при этом смогут и дальше ставить дизлайки, и они будут влиять на составление рекомендаций.
YouTube ещё весной 2021 года запустил эксперимент, в рамках которого некоторые пользователи перестали видеть количество дизлайков у видео. Исследование, как утверждают разработчики сервиса, показало, что отметки «Не нравятся» практически не влияют на количество просмотров.
Команда YouTube также отметила, что дизлайки нередко использовались для целенаправленных атак на авторов видео. Эксперимент со скрытием количества отметок «Не нравится» у отдельных пользователей показал, что в таком случае занижение рейтинга проводится реже.
Гуглишь в ютубе какой нибудь мануал который тебенужен прям щяс. Находишь ролик на полчаса, и теперь без дизов придётся посмотреть его полностью чтобы понять что автор втирает какую-то дичь. Сейчас по дизам можно оценить не только эмоции которые видео вызывает, а в том числе и полезность.
Откровенные фейки тоже сложнее будет индетифицировать с полувзгляда, придётся смотреть, вникать.
В целом понятно, ютубу не надо чтобы ты сразу закрывал нерелевантное для себя видео, ютуб хочет украсть твоё время, вот и вся мораль.
Особенно неприятно, когда это какое-то специфическое видео по профессии. Ты говоришь автору, что автор не прав, что у него есть косяки в определенных местах. Автор начинает с тобой спорить, переходить на личности, потом понимает, что действительно он не прав (ты же ему доказательства даёшь), а на следующий день ты видишь, что твои комментарии остались, а комментарии автора удалены. Переходишь в приватный режим, и точно - автор потер всю ветку, а ты уже в теневом бане. А видео с неверной инфой по профессии для новичков так и лежит.
Только вот комменты ютюб по умолчанию сортирует так, чтобы первыми были положительные, а любые комменты с негативом ютуб отправляет вниз.
Это, конечно, немного удобно. Сортируешь по рейтингу, а потом просто листаешь в самый низ, чтобы увидеть критику. Иногда, правда, листать приходится очень долго.
На vc тоже надо отключить дизлайк, а то лайк понятно за что поставили, а дизлайк иногда ставят вообще непонятно к чему если даже в комментарии ни кого не осуждаешь или наоборот ругаешь. Хочешь поставить дизлайк, пиши комментарий со своим мнением он и будет дизлайком, сочувствующие тебе лайков поставят. Заодно и активность на vc поднимут
Ну и правильно.
Метрика которую используют для травли.
Не для коррекции алгоритма под себя, а для травли, порой организованной.
Хотя вот Alexander Veber тоже в чем то прав. https://vc.ru/services/317430-youtube-perestanet-pokazyvat-zritelyam-kolichestvo-dizlaykov-u-video?comment=3492816
Ну остаются комментарии.
Комментарий удален
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