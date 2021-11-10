Информация об этом будет поступать только авторам роликов.

Количество отметок «Не нравится» у видео на YouTube перестанут показывать с 10 ноября. Пользователи сервиса при этом смогут и дальше ставить дизлайки, и они будут влиять на составление рекомендаций.

YouTube ещё весной 2021 года запустил эксперимент, в рамках которого некоторые пользователи перестали видеть количество дизлайков у видео. Исследование, как утверждают разработчики сервиса, показало, что отметки «Не нравятся» практически не влияют на количество просмотров.

Команда YouTube также отметила, что дизлайки нередко использовались для целенаправленных атак на авторов видео. Эксперимент со скрытием количества отметок «Не нравится» у отдельных пользователей показал, что в таком случае занижение рейтинга проводится реже.

Cпециалист по связям с авторами YouTube Мэтт Коваль рассказывает об отключении счётчика дизлайков