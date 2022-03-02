Oracle объявила о приостановке всех операций в России Статьи редакции
Компания не пояснила, касается ли это действующих договоров.
Oracle объявила о приостановке работы в России в ответ на обращение министра цифровой трансформации Украины Михаила Фёдорова в Twitter.
Редакция vc.ru отправила вопросы Oracle о работе в стране.
- Oracle Corporation разрабатывает системы для управления базами данных, планирования ресурсов компаний, облачного ПО и поставляет серверное оборудование. Компания обслуживает 430 тысяч клиентов в 175 странах.
- В 2018 году российские госкомпании и госструктуры потратили на лицензии и услуги техподдержки продуктов американской корпорации Oracle более 13,3 млрд рублей. Среди крупнейших заказчиков были «Сбербанк», «Ростелеком», Федеральная налоговая служба, ЦБ и «Росатом».
- В 2020 году выручка компании в России и СНГ составила 6,3 млрд рублей, это на 38,7% больше, чем в 2019 году, по данным аналитического центра TAdviser.
Оо, разрабы свободные
Сайт нужен мне короче. Магазин ножей
Ищу програмиста. 5 тыщ руб плачу
Лучше в долларах 😁
Ну 50 долларов
49 уже примерно
Нужен закон об индексации зарплат от момента публикации объявлений
Похоже наоборот, придется теперь кучу велосипедов собирать и поддерживать + еще и валят из этого рейха сейчас активно, конкуренция в рф за спецов только усилится.
Кому нужны айтишники в стране, где нечего будет жрать?
В 15 веке много было айтишников?
А кто будет пилить электронные продовольственные карточки?
Кто будет цифровой концлагерь строить?
Кто будет поднимать аналог ютуба для зомбирования?
Даже в КНДР программисты на вес золота, говорят, он добыли большую часть денег на ядерную программы написав массу вредоносных программ.
Кто будет цифровой концлагерь строить?
Братушки китайцы
С этим курсом их джун стоит дороже нашего синьера
Чем больше бюджет проекта, тем больше можно украсть
А чем Postgresql плох? Очень многие компании постепенно на него уходят.
Да и трофейный Оракл тоже ничего.
5 тыщ в секунду?
Я вот смотрю на вакансии под постом:
iOS developer
Python Developer в международную компанию
и это мне напоминает фильмы об апокалипсисах разных.
когда жопа наступила, но что-то (недолго) по инерции продолжается, как ни в чём не бывало.
Но жопа же не во всем мире произошла
Огромная волна цунами, все бегут, и камера показывает подпевающего под магнитолу таксиста в пробке.
А что не так? Может компании международные и офисы у них заграницей
допустим, я хочу нанять iOS разработчика, находясь в Европе.
тут два варианта:
1. разработчик будет находится в России
2. перевозить в Европу
вариант #1 какбэ совсем не вариант в свете санкций.
вариант #2 тоже не вариант. это процесс на месяц(ы) и в этот период могут по всему ЕС отменить выдачу рабочих виз гражданам России. why bother?
Чем 1 вариант плох? Санкцииаутсорс не запрещают, наоборот из-за курса можно меньше платить
Подождите, вся пыль спадёт, на западе поймут, что мы дешевле индусов в пару раз, из-за курса и будут аутсорсить как и прежде.
Так это старые вакансии
которые по инерции, так сказать, висят.
об этом я и писал.
Ну пока то что?) внутренний рынок пока ещё большой, поддерживать старый код тоже нужно. А питон вообще универсальный так-то
Ну просто еще не сняли проплаченные объявы
Да за 8-то лет наверняка успели подготовиться к такому удару, не страшно
ага, на FoxPro перейдут
Ох, вдруг подумалось: а ведь ещё не сказал свое слово, эм.. M.. Microsoft
Microsoft осуждает то, что она называет «трагическим, незаконным и неоправданным вторжением в Украину» со стороны России
из вчерашних новостей. Друзья из MS говорят, что сейчас стараются релоцировать в срочном порядке имеющихся людей в РФ.
Похоже на предупреждение
Ну пока вроде пытаются балансировать - вроде показывают, что пытаются заботятся об обычных разработчиках в РФ, но и не поддерживают войну. Это так же видно по позиции Github - на хабре сегодня был перевод их позиции. А github этот тот же MS.
интересно, откуда такая неосведомленность? уже давно идет процесс замещения оракловой субд на Postgres Pro.
Оракл не нужен. Только дебилы из банков и других организаций могли платить миллионны долларов за лицензии. Проще было эти деньги направить на разработку своей базы данных.
Полагаете, что себестоимость разработки такой базы это только ЗП разрабам?
Попробуйте посчитать, сколько может стоить ошибка в ее работе, теперь прикиньте сколько их может быть за четверть века разработки, потом попытайтесь понять, сколько стоит возможность избегать такие ошибки в продукте, которым пользуются миллионы компаний, когда эти ошибки кем-то до замечаются в этой армии и исправление получают все.
Если сможете все грамотно посчитать, то поймете почему их продукт по факту стоит корейки по сравнению с ценностью которую он дает.
Если ты не можешь сделать это твои проблемы.
Ты не можешь даже простую мысль всосать, но готов оракл на коленке запилить?
Руководителем будет, ну.
Каган написал письмо на имя председателя совета министров товарища Сталина о том, что если ему, Исааку Кагану, правительство предоставит возможность, он берётся осуществить управление по радио торпедными катерами.
Выдающееся военное изобретение стоило того, чтобы автора немедленно привезти в Москву. Кагана привезли в Марфино, и разные чины с голубыми и синими петлицами приезжали к нему и торопили его воплотить дерзкую техническую идею в готовую конструкцию. Уже получая здесь белый хлеб и масло, Каган, однако, не торопился. С большим хладнокровием он отвечал, что он сам не торпедист и, естественно, нуждается в таковом. За два месяца достали торпедиста (зэка). Но тут Каган резонно возразил, что сам он — не судовой механик и, естественно, нуждается в таковом. Ещё за два месяца привезли и судового механика (зэка). Каган вздохнул и сказал, что не радио является его специальностью. Радио-инженеров в Марфине было много, и одного тотчас прикомандировали к Кагану.
Каган собрал их всех вместе и невозмутимо, так что никто не мог бы заподозрить его в насмешке, заявил им: «Ну вот, друзья, когда теперь вас собрали вместе, вы вполне могли бы общими усилиями изобрести управляемые по радио торпедные катера. И не мне лезть советовать вам, специалистам, как это лучше сделать.»
Oracle для банковского сектора действительно продает старое легаси говно за миллионы. А используют его по инерции. Сделать новое и лучше можно, но не быстро. Поэтому и платили банки деньги за лицензии. Если будут задачи, сделают без проблем. Задачи просто не ставились.
Про самолёты тоже так говорили.
И правильно говорили, МС-21 давно уже надо было доделать
сейчас направят и заживём.
Вспомните осенью и зимой предлагали обучение по Госпрограмме через гос услуги на айти профессии :it разработчик, и прочие... Не спроста ?
Там все так через Ж это гособучение. Пытался пенсионера пристроить на эту госпрограмму (не на ИТ, на другую специальность, человек по возрасту на пенсии, но активный и готов работать), так договор выслать не могли, когда обучение уже началось, требовали какое-то обязательство подписать, что либо оформляешь самозанятость после обучения, либо устраиваешься на работу до конца 2021 года, обучение в октябре или ноябре начиналось, закончиться должно было в начале декабря, а ты обязуешься либо принести справку что трудоустроен в 2021, либо выплачиваешь стоимость обучения. 2/3 группы сказало «идите нах» и ушло с обучения.
А я думал обучиться, но понял , что надо английский знать, а я так некоторые слова знаю и все. А теперь и не вижу смысла. Все б обучение прогорело, там 50% сам оплатишь, 50% государство
У меня по этой госпрограмме 24(!) Февраля начался курс) я тут в шоке полном
Как Айтишник, оракл уже очень давно не видел. Все проекты, которые я знаю, мигрировали на Postgres.
В страховании и банкинге по-моему много всего на оракуле ещё
В банках во многих. Либо Oracle, либо MSSQL.
А какие там лицензии? Со сроком окончания или бессрочные? Завтра сервера БД превратятся в тыкву?
Честно говоря не в курсе, мы вендор.
Так-то это не только субд
Ну а что ещё?
Weblogic? Oracle Linux? Solaris? Всё это не популярно в РФ. Oracle Cloud? Тем более.
В целом, в РФ все стараются использовать свободные технологии. Нанести существенный урон IT-инфраструктуре РФ блокировками ПО затруднительно. Если только начать блокировать репозитории, и то поднимут зеркала на территории РФ.
Вот с блокировкой железа да, будут проблемы.
телеком на оракле
Спасибо Путину, за грядущий совок!
Это многоходвка.
Ход может сыграть позитивно через лет 100.
А президент должен смотреть долгосрочно.
Путин стратег.
Если только это план по возвращению коммунизма, то да.
Возвращение не достигнутого? или перестроим перестройку?
Опять 25 или по 25 опять?
Не, ну моя стратегическая извилина покинула чат(
Вас трудно иногда понимать, вы либо пьяны, либо тролите...
Этот стратег не помнит, что еще год назад говорил и делал, а вы про сто лет.
Смелый поступок, чтобы не бояться потерять 6,3 млрд. руб выручки в год. Странные санкции, которые наверное вредят больше тому, кто их инициировал.
Мне кажется, что потерю рынка в России они даже не заметят
Возможно комунить покажется грубо
Змеиныйнаш
Русский военный корабль- иди на Ху*
Это не отменяет факта, что весь личный состав сдался нашим, а потом командир отнекивался от того, что ктото кого-то послал. 😉
Какое количество личного состава было на Остраве и сколько из них женщин взяли вплен?
Харроший)
Жалоба отправлена. Надеюсь так сделаю не только я.
Куда отправил?
Пусть безумная идея,
Не рубайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее
Через гада главврача.
С уваженьем, дата, подпись,
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем в "Спортлото".
В.Высоцкий
Я в Спортлото. А ты?
6,3 млрд. руб выручки в год
Так они сейчас сколько стоят, штук 10 баксов?
Вы ведь слышали фразу «кровавые деньги»? Ни кто не хочет себя ими запятнать
8 млрд. 8,1 то есть. 8,2. 8,5. 9.
чтобы не бояться потерять 6,3 млрд. руб выручки в год
а сколько это будет не в ржублях? которые к тому же не вывести нифига теперь.
не выручка получается, а убыток сплошной.
Проблема в том, что шкурки да камушки, которые скоро будут тут основной валютой не торгуются на пиндоских биржах, поэтому они не могут перевести их в свою валюту.
Ну чтоЖ, опять займутся импортозамещением.
На какие шиши?
У нас же все заморозили
Да какая разница - болгарин, румын) Главное же заняться.
Oracle жалко. Если еще и MSSQL прикроют, то один PostgreSQL и останется
Оракл отказывал в продлении поддержки еще пару лет назад всяким окологосам, но МС такой фигней не баловался. Будем надеяться на лучшее, иначе Постгри ценник в космос задерет :) (на платную версию с поддержкой)
Что там поддерживать-то?
вообще не знаю, может фичи какие дополнительные еще. Я просто как-то сравнивал их лицухи с МС по цене - удивился чуток.
Горьковский автомобильный, гудбай?
Лондон гудбай у-у-у Лондон прощай, я здесь чужой.
Может ещё и Московский Вентиляторный Завод возродим ?)
и в поддержку избранного правительства
Какого правительства? Где? Кем избранного? Куда?
Спецопераций тоже?
Вы тут, гражданин хороший, спецоперациями то не разбрасывайтесь.
А всё равно скоро первая ядерная.
Да уж: едут на переговоры с Украинцами, а сами на Генеральной Ассамблее ООН голосуют против вывода войск из Украины.
Так они девелоперский офис закрыли? И прогеров увоить собираются? Или с релокацией?
И никого не волнует что ворье вывело золото-валютный резерв страны и фонд национального благосостояния за границу,объясняя это тем типа Под проценты.0,05%,когда брали кредиты под больший процент. А это заметьте деньги налогоплательщиков,нас с вами. А теперь ещё и Китай нахер послал с банковской поддержкой
Первая мысль на новостях о санкция против ПО: "а насколько свежие версии этого софта есть на торрентах"? :)
З.Ы. надеюсь, m$ не пойдет по этой кривой дороже.
Торренты тут не прокатят, базе данных нужны заплатки регулярные, иначе будет дырка
Ну это любому ПО надо.
Но я уже столько видел на продакшн SQL Server устаревших (2012, 2014 версии - даже в 2020м :) ) в солидных местах что последняя свежая версия будет смотреться очень неплохо :)
Зачем ей вообще заплатки, если сейчас вся полезная работа происходит на стороне сервера приложений, а не бизнес-логики субд? А БД это просто storage. И, соответственно, единственный кто ходит к базе это сервер приложений.
Статус бизнес-изоляции РФ на 02 марта 2022(или "страна идущая нах, картина маслом) :
Apple Pay - полный блок
Apple - полный выход с рынка
Adidas - отказ от работы со сборной по футболу
Audi - выходят с рынка
AMD - запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт
Amazon - полный блок всего ритейла
Adobe - полный блок
British Petrolium - вышли из Роснефти 20% акций
BBC - отзыв лицензий на вещание
BMW - закрывает заводы, блокирует поставки
Bolt - выход с рынка
Boeing - выход с рынка
Chevrolet - выходят с рынка
Cannes Festival - блок рф делегации
Cadillac - выходят с рынка
Carlsberg - ограничение экспорта
Cex Io - крипто площадка банит ру юзеров
Cinema 4D - не работает приложение
Coca Cola - выход с рынка
Danone - выход с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино
Disney - отмена всех фильмов
Dell - выход с рынка
Dropbox - перестанет работать в стране через несколько дней
DHL - выход с рынка
Eurovision - дисквалификация
Ericsson - выход с рынка
Exxon Mobil - отзывают всех специалистов из нефтяных компаний РФ
Etsy - блок всех балансов на ру счетах
Facebook - бан аккаунтов РФ СМИ
FedEx - полный запрет поставок
Formula 1 - отмена турнира в Сочи
Ford - закрывает все магазины
FIFA - дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в РФ
Google Pay - частичный блок
Google Maps - блок инфо для РФ
General Motors - останавливает экспорт
HP - запрет ввоза
Harley Davidson - прекращение поставок
Instagram - блокировка пропаганды
Intel - запрет поставки микрочипов
Jaguar - выходят с рынка
Jooble - удалили сервис и сделали заявление
KUNA - выход м рынка
Lenovo - выход с рынка
LinkedIn - готовятся к полному выходу из страны
MOK - отмена всех соревнований
Mastercard - приостановка производства карт, отключение нескольких банков
Maersk - остановка поставок в/из рф - прощай шмот с Ali express и ASOS
Mercedes - выход из страны
Megogo - удаление всех русских фильмов
Metro - увольнение 10к сотрудников
Mitsubishi - увольнение работников 141 сервисного центра
Microsoft Office - обсуждается широкий комплекс мер
Mobile World Congress - отказ аккредетации для делегации из РФ
NFT - блок средств юзеров РФ и РБ, перевод их денег Украине
NHL - полный блок для игроков из РФ
Netflix - блок для русских подписок, остановка производства РФ сериалов
Nike - закрывают все магазины
Nintendo - запрет на покупки в рублях
Nestle - закрывает все 6 фабрик в РФ
OnlyFans - закрытие в стране
Paysera - блокировка
PayPal - заморозка счётов на вывод
Paramount - блок кинопроката
Parimatch - отозвали франшизу
Play Station - невозможно совершить оплату
Pornhub - запрет на доступ к контенту
Porsche - выход из рф
Renault - выход с рынка
Samsung pay - блокировка сервиса
Snapchat - аут из аппки в РФ и Беларуси
Scania - выход из РФ
SpaceX - поставка Starlink Украине
Shell - разрыв контракта с Газпромом
Spotify - невозможность оплаты подписки
Sony - блок кинопроката
Twitter - нельзя регистрировать аккаунты гражданам РФ
TikTok - массовый бан агрессивных долбоебов и так называемых сми
Toyota - увольнение 2 600 сотрудников
UEFA - отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором газпром
UPS - полный запрет поставок
Universal pictures - блок кинопроката
Visa -блокировка банкам под сакнциями
Volvo - выходят из РФ
Yandex - исключение акций компании с котировок на NY бирже
YouTube - блокировка сотен РФ каналов и их монетизации
Warner Bros - отмена всего кинопроката
Webmoney - запрет транзакций
Wolkswagen - выходят из страны
Zoom - отзыв лицензий на разработку
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