Ни один тип банковской карты на данный момент не принимается.

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Компания-разработчик игр Valve, судя по всему, ввела ограничения вечером 2 марта. Ранее у пользователей проходили не все платежи, а чаще всего при попытке оплатить покупку банковской картой сервис выдавал ошибку с объяснением, что компания-эмитент «отклонила запрос».

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На момент публикации заметки Steam не позволяет выбрать для оплаты ни один из вариантов, показанных в списке, кроме «Мой кошелёк Steam», «Мой кошелёк PayPal» и «PayPal». При попытке выбрать какой-то другой, появляется сообщение о невозможности провести платёж.

С чем именно это связано, пока что неясно, однако вполне возможно, что дело в отключении от системы SWIFT части российских банков из санкционного списка.

Поддержка Steam к этому моменту не делала никаких заявлений и не объясняла ситуацию.