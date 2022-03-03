Steam ограничил способы оплаты для пользователей из России — доступны только PayPal и кошелёк магазина Статьи редакции
Ни один тип банковской карты на данный момент не принимается.
Компания-разработчик игр Valve, судя по всему, ввела ограничения вечером 2 марта. Ранее у пользователей проходили не все платежи, а чаще всего при попытке оплатить покупку банковской картой сервис выдавал ошибку с объяснением, что компания-эмитент «отклонила запрос».
На момент публикации заметки Steam не позволяет выбрать для оплаты ни один из вариантов, показанных в списке, кроме «Мой кошелёк Steam», «Мой кошелёк PayPal» и «PayPal». При попытке выбрать какой-то другой, появляется сообщение о невозможности провести платёж.
С чем именно это связано, пока что неясно, однако вполне возможно, что дело в отключении от системы SWIFT части российских банков из санкционного списка.
Поддержка Steam к этому моменту не делала никаких заявлений и не объясняла ситуацию.
- 28 февраля Nintendo приостановила обработку платежей в рублях внутри своего eShop. Совершать покупки можно с помощью средств на кошельке.
- 2 марта сервис GOG перестал обрабатывать платежи в рублях. Пользователям из России предлагают переключить валюту на доллары, либо совершать покупки, используя средства из внутреннего кошелька.
- Аналогичные трудности в настоящее время испытывают и пользователи других игровых сервисов. К примеру, оплатить покупку картой не позволяют и в PS Store — магазин принимает только карты оплаты или платежи с помощью PayPal.
Актуалочка.
А вот это самая печальная новость. До сих пор вспоминается классика:"Пойдёшь на стадион, найдёшь касарь".
А актуально было бы:"Запретил использовать свои цитаты(с)Стэтхэм
"Запад" сам себе стреляет в ногу!
Давно бы уже, а расп#зделся тут, понимаешь.
Ну и ладно. Пойду покупать ключи для стима на других площадках теперь. Раньше лень было, хоть и дешевле.
Ура!!!
Сына перестанет зависать там и вернется к жизни
А вот сейчас мне обидно стало. Как стимеру со стажем.
ПРИДËТСЯ качать с торрентов, вот уже плАчу и ставлю битторент, плАчу и инсталлирую. Охохонюшки, куда ж мне тяперича денежки девать - те, которые я на стим ранее откладывал? До чего Путин страну довëл - ни заплатить. Одна радость в жизни была - ткнуть всем этим пиндосам своей скрепной, ватной, нетолерантной деньгой. На мол, жри, басурманин, подавись! А теперь что?
Горюшко-то какое! Вот щас напишу и пойду РежЫм свергать, а то ну невозможно же: пиратить заставляют!
на подорожавшее пиво ты их потратишь
Ну и ладно, все последние игры кто хотел уже купил
Steam не может превратить их в тыкву?
может. И превратит, скорее всего, так что скачивай пока есть возможность
Так пополнить баланс нельзя, с недавнего времени.
Штош. Будем покупать ключи у сторонних сервисов. Пора, наверно, перепройти фаллаут.
Поднимаем якоря,
Отправляемся в моря!
Мы бесстрашные ребята.
Потому что мы пираты!
На сайте написано, что компания «обновляет магазин».
Она считает показанную на главной yandex.ru повестку «преступлением и соучастием в войне».