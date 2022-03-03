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DTF

Steam ограничил способы оплаты для пользователей из России — доступны только PayPal и кошелёк магазина Статьи редакции

Ни один тип банковской карты на данный момент не принимается.

15 15 комментариев
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Компания-разработчик игр Valve, судя по всему, ввела ограничения вечером 2 марта. Ранее у пользователей проходили не все платежи, а чаще всего при попытке оплатить покупку банковской картой сервис выдавал ошибку с объяснением, что компания-эмитент «отклонила запрос».

На момент публикации заметки Steam не позволяет выбрать для оплаты ни один из вариантов, показанных в списке, кроме «Мой кошелёк Steam», «Мой кошелёк PayPal» и «PayPal». При попытке выбрать какой-то другой, появляется сообщение о невозможности провести платёж.

С чем именно это связано, пока что неясно, однако вполне возможно, что дело в отключении от системы SWIFT части российских банков из санкционного списка.

Поддержка Steam к этому моменту не делала никаких заявлений и не объясняла ситуацию.

  • 28 февраля Nintendo приостановила обработку платежей в рублях внутри своего eShop. Совершать покупки можно с помощью средств на кошельке.
  • 2 марта сервис GOG перестал обрабатывать платежи в рублях. Пользователям из России предлагают переключить валюту на доллары, либо совершать покупки, используя средства из внутреннего кошелька.
  • Аналогичные трудности в настоящее время испытывают и пользователи других игровых сервисов. К примеру, оплатить покупку картой не позволяют и в PS Store — магазин принимает только карты оплаты или платежи с помощью PayPal.

#новость #steam #днрилнр

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Дмитрий Кузнецов

Актуалочка.

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Alexey

А вот это самая печальная новость. До сих пор вспоминается классика:"Пойдёшь на стадион, найдёшь касарь".
А актуально было бы:"Запретил использовать свои цитаты(с)Стэтхэм

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Анна Дианова

"Запад" сам себе стреляет в ногу!

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3
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Дмитрий Кузнецов
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1
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Вадим Демидов

Давно бы уже, а расп#зделся тут, понимаешь.

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Alexey

Ну и ладно. Пойду покупать ключи для стима на других площадках теперь. Раньше лень было, хоть и дешевле.

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1
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Денис Мамаев

Ура!!!
Сына перестанет зависать там и вернется к жизни

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Алексей Ишков

А вот сейчас мне обидно стало. Как стимеру со стажем.

ПРИДËТСЯ качать с торрентов, вот уже плАчу и ставлю битторент, плАчу и инсталлирую. Охохонюшки, куда ж мне тяперича денежки девать - те, которые я на стим ранее откладывал? До чего Путин страну довëл - ни заплатить. Одна радость в жизни была - ткнуть всем этим пиндосам своей скрепной, ватной, нетолерантной деньгой. На мол, жри, басурманин, подавись! А теперь что?

Горюшко-то какое! Вот щас напишу и пойду РежЫм свергать, а то ну невозможно же: пиратить заставляют!

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–1
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Beerman

на подорожавшее пиво ты их потратишь

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SilanseR

Ну и ладно, все последние игры кто хотел уже купил

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Денис Мамаев

Steam не может превратить их в тыкву?

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Beerman

может. И превратит, скорее всего, так что скачивай пока есть возможность

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Сергей Торяников

Так пополнить баланс нельзя, с недавнего времени.

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Василий

Штош. Будем покупать ключи у сторонних сервисов. Пора, наверно, перепройти фаллаут.

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unknоwn

Поднимаем якоря,

Отправляемся в моря!

Мы бесстрашные ребята.

Потому что мы пираты!

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