Роскомнадзор ограничил доступ к ещё одному сайту с данными клиентов «Яндекс.Еды» Статьи редакции
И составил протокол на сервис.
ТАСС сообщил, что ведомство внесло «Яндекс.Еду» в реестр прав нарушителей прав субъектов персональных данных, а сайт сервиса заблокировали.
Позже агентство изменило сообщение о блокировке: уточнило, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту, на котором были размещены данные клиентов «Яндекс.Еды», а также внёс его в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
В «Яндексе» уточнили vc.ru, что речь об ещё одном сайте с данными.
Также Роскомнадзор составил протокол на «Яндекс.Еду». Он составлен по статье КоАП о нарушении законодательства в сфере персональных данных, которая предусматривает штраф до 100 тысяч рублей.
- 1 марта «Яндекс Еда» сообщила об утечке данных пользователей — телефонов клиентов и информации о заказах, времени доставки, адресов и других. 22 марта в сети опубликовали карту с данными клиентов сервиса, а 23 марта сайт заблокировал «Роскомнадзор».
- В «Яндекс.Еде» объяснили, что новых утечек не было, для карты использовали данные из утечки от 1 марта. Также сервис делает всё, что можно, чтобы минимизировать распространение данных вместе с надзорными и правоохранительными органами.
- 23 марта «Сетевые свободы» и «Роскомсвобода» начали собирать коллективные иски против «Яндекс.Еды».
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Ендожили: https://how-to-all.com/морфология:ендожили
Почему б*ять именно мы?
Это ты гражданам Украины скажи. 😂
Деливери радостно потирает ладошки))
и сдек надо вбанить еще
Вот это прикол. А вообще — это позор для крупнейшей IT-компании данные прошляпить. Ввели бы штраф хотя бы по тысяче рубасов за фамилию, сразу бы озаботились о безопасности.
Роскомнадзор ультанул
Автор - ты хоть читай внимательнее то, что репостишь. Заблокирована не Я.Еда, а сайт, где выложили утекшие данные.
Нет, теперь именно еда.
UPD. Да, инфа не верная. ТАСС накосячили. Автор не виноват.
Ресурс с данными утечки
Через впн все работает
А вы ими всё ещё пользуетесь?
Они конечно нарушители, но зачем убивать один из самых популярных в России сервисов. Кому от этого лучше станет... Яндекс единственный возит круглосуточно....
Ощущение что это фейк.
К сожалению, не фейк. Нашел свои данные и данных своих друзей в утечке :(
В смысле блокировка фейк.
Я тоже не могу поверить, что в РФ блокируют яндекс.
слив - не фейк, блок - фейк. Реестр, насколько понимаю, для злостных нарушителей типа тех, кто в ОТКРЫТОМ доступе публикует персданные
С таким же успехом можно ограничить доступ к ГИБДД, Банкам, Билайну, МГТС и многим другим.
Согласен
Просто напомню, что все антинародные законы по части интернета и сайтов были введены под предлогом защиты персональных данных россиян и защиты детей.
И борьбы с терроризмом. И это не только в РФ.
Круто. И так it компании уходят, давайте теперь ещё и в сервисы Яндекса ограничим доступ. А потом совещаться, чего это айтишники уезжают
Не, давай Яндексу все простим и подождем пока в сеть утекут банковские карты.
В нормальной ситуации после такого гендиректор ушел бы с поста на следующий же день, руководители разработки с ним под ручку, а компания написала бы подробный отчет что это было, как они это предотвратят и чем гарантируют.
И штраф в % от оборота еще бы получила. А Яндекс такой проебал КУЧУ данных и как в южном парке "Нам жааааааль".
И что теперь, каждую компанию закрывать после косяка? Компаний надолго хватит? особенно масштаба яндекса?
Сделайте разбирательство в суде, увольте кого-нибудь, штраф в полмиллиарда.
Но вот так, хлоп и прикрыли один из крупнейших сервисов в стране - это беспредел какой-то.
.
Это вовсе не значит, что можно данные терять.
ждем блокировку cdek
От куда этот скрин? :)
где взял уже нет. но архив там ебейший.
90гб в блокноте)))
Куплю за 10 кг сахара и 5 пачек гречки.
Есть вариант поделиться? :)
Яндексу катастрофически не везёт...
Автор, исправь уже заголовок или вообще выйди и зайди нормально! Не Яндекс.Еду заблочили, а сайт, где размещены данные.
https://eda.yandex.ru/
Еда работает. Да и смысл их блокировали то бы, тем более, что утечка произошла ещё несколько дней назад.
🙌
что дальше, сами себя заблокируют?
такое уже было же)))
Было бы не плохо)
По логике комментаторов, видимо регулятору нужно было забить на слив данных, "это же яндекс, они хорошие, не будем их наказывать".
Сижу и ржу в голос. Вместо того,чтобы закрывать уязвимости, вычислять кто сделал слив, выяснить какие ещё данные утекли, блокируют сайты, на которые можно попасть при минимальном усердии. Почаще Яндексу и роскомнадзору нужно работать.
Так это уже все выяснили. И кто, и как. Яндекс сразу в письме написал - "слил сотрудник, имевший доступ к этим данным в связи с выполнением служебных обязанностей, на него заведено уголовное дело".
Святая наивность. Если в тюрьму попадет один убийца, вы думаете во всем мире прекратятся убийства? Яндекс и так постоянно светится в новостях по словам данных. Заведение уголовного дела им не поможет в будущем, нужно хоть когда-то начинать работу над своими сервисами.
Этот фейк моментально разлетелся по всем каналам. Что там полагается ТАСС за публикацию фейков?
Как правильно хранить персональные данные если оборудование - сервера не наши...
Есть решения?
Пхахахахах, правильно. Гнать надо этих голландских иноагентов!
Надо в первую очередь Дрезденского инноагента гнать. Или сейчас он уже Пекинский, ХЗ.
миссклик
Ишь ты, новости продать вздумали...
⚡️⚡️Роскомнадзор уточняет, не сам сервис, а ресурс с данными утечки из «Яндекс.Еды» внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, доступ к нему ограничен.
Пиздец, конечно. Сейчас устроят показательную порку Яндекса, а пострадаем от этого, — не считая утёкших данных и активизировавшихся с десятикратной силой «служб безопасности», — в основном только мы :(
За утечку ПД надо было ещё со времён расследований Навального ужесточать законодательство. Ведь тогда широкой общественности стало понятно, как легко и просто получить вообще все ваши-наши данные ...
Если даже Яндекс не смог защитить наши ПД от слива, да ещё и в таком объёме (фио+телефон+почта+адрес+деньги), и кто-то не поленился всё это оформить в красивую и удобную карту, то что же нас ждёт дальше?
К слову, сайт с картой до сих пор открывается без VPN. Там новые ссылки на базу, новый ТГ канал и вообще чувствует он себя бодрее, чем вчера :(
UPD: пиздец №2 — утечка составляет не 58к адресов, а 8 лямов.
Штраф менее 2 руб. за каждого пользователя из списка. Это всё, что нужно знать об ответственности за утечку ваших персональных данных :(
Неожиданно, roskomnadZor красавчики в этом случае.
нда походу сотрудником Яндекс Еды слившим базу был Усманов...