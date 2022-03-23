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Сервисы
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Роскомнадзор ограничил доступ к ещё одному сайту с данными клиентов «Яндекс.Еды» Статьи редакции

И составил протокол на сервис.

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ТАСС сообщил, что ведомство внесло «Яндекс.Еду» в реестр прав нарушителей прав субъектов персональных данных, а сайт сервиса заблокировали.

Позже агентство изменило сообщение о блокировке: уточнило, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту, на котором были размещены данные клиентов «Яндекс.Еды», а также внёс его в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

В «Яндексе» уточнили vc.ru, что речь об ещё одном сайте с данными.

Также Роскомнадзор составил протокол на «Яндекс.Еду». Он составлен по статье КоАП о нарушении законодательства в сфере персональных данных, которая предусматривает штраф до 100 тысяч рублей.

  • 1 марта «Яндекс Еда» сообщила об утечке данных пользователей — телефонов клиентов и информации о заказах, времени доставки, адресов и других. 22 марта в сети опубликовали карту с данными клиентов сервиса, а 23 марта сайт заблокировал «Роскомнадзор».
  • В «Яндекс.Еде» объяснили, что новых утечек не было, для карты использовали данные из утечки от 1 марта. Также сервис делает всё, что можно, чтобы минимизировать распространение данных вместе с надзорными и правоохранительными органами.
  • 23 марта «Сетевые свободы» и «Роскомсвобода» начали собирать коллективные иски против «Яндекс.Еды».

#новость #яндекседа

6
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54 комментария
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S S

Е*дожили. Что вообще происходит? Почему б*ять именно мы??????

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14
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Дмитрий Ковач

Потому что граждане "не интересуются политикой"

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29
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S S

З*еб*ли эти граждане

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3
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Сергей Сергеев

Расшифруйте первое слово.

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3
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Александр Помидоров

Ендожили: https://how-to-all.com/морфология:ендожили

Морфологический разбор слова «ендожили»
Морфологический разбор слова «ендожили»: ендожили - (глагол (личная форма)); часть речи: глагол…
how-to-all.com
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0
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qwerty

Почему б*ять именно мы?
Это ты гражданам Украины скажи. 😂

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1
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Евгений Бакулин

Деливери радостно потирает ладошки))

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15
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SocFishing

и сдек надо вбанить еще

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0
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Государственный турник

Вот это прикол. А вообще — это позор для крупнейшей IT-компании данные прошляпить. Ввели бы штраф хотя бы по тысяче рубасов за фамилию, сразу бы озаботились о безопасности.

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13
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Эрнандо

Роскомнадзор ультанул

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12
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Oleg Strekalovsky

Автор - ты хоть читай внимательнее то, что репостишь. Заблокирована не Я.Еда, а сайт, где выложили утекшие данные.

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9
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Александр Иванкин

Нет, теперь именно еда.
UPD. Да, инфа не верная. ТАСС накосячили. Автор не виноват.

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0
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Даниил Лепетков

Ресурс с данными утечки

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0
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саша кливецкий

Через впн все работает

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0
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Vyacheslav Anzhiganov

А вы ими всё ещё пользуетесь?

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0
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Интеллектуальный нос

Они конечно нарушители, но зачем убивать один из самых популярных в России сервисов. Кому от этого лучше станет... Яндекс единственный возит круглосуточно....

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6
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Денис Боенсков

Ощущение что это фейк.

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4
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Nikolay S

К сожалению, не фейк. Нашел свои данные и данных своих друзей в утечке :(

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2
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Andrey Dmitriev

В смысле блокировка фейк.
Я тоже не могу поверить, что в РФ блокируют яндекс.

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3
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Денис Боенсков

слив - не фейк, блок - фейк. Реестр, насколько понимаю, для злостных нарушителей типа тех, кто в ОТКРЫТОМ доступе публикует персданные

С таким же успехом можно ограничить доступ к ГИБДД, Банкам, Билайну, МГТС и многим другим.

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3
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Захар Литвинчук

Согласен

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0
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Густой огонь

Просто напомню, что все антинародные законы по части интернета и сайтов были введены под предлогом защиты персональных данных россиян и защиты детей.

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3
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Dimitri

И борьбы с терроризмом. И это не только в РФ.

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1
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Бязров Мурат

Круто. И так it компании уходят, давайте теперь ещё и в сервисы Яндекса ограничим доступ. А потом совещаться, чего это айтишники уезжают

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–2
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DxdV

Не, давай Яндексу все простим и подождем пока в сеть утекут банковские карты.

В нормальной ситуации после такого гендиректор ушел бы с поста на следующий же день, руководители разработки с ним под ручку, а компания написала бы подробный отчет что это было, как они это предотвратят и чем гарантируют.

И штраф в % от оборота еще бы получила. А Яндекс такой проебал КУЧУ данных и как в южном парке "Нам жааааааль".

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7
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Andrey Dmitriev

И что теперь, каждую компанию закрывать после косяка? Компаний надолго хватит? особенно масштаба яндекса?
Сделайте разбирательство в суде, увольте кого-нибудь, штраф в полмиллиарда.
Но вот так, хлоп и прикрыли один из крупнейших сервисов в стране - это беспредел какой-то.

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2
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Интеллектуальный нос

.

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–2
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Государственный турник

Это вовсе не значит, что можно данные терять.

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2
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hakhagmon

ждем блокировку cdek

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2
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Андрей Стаховский

От куда этот скрин? :)

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2
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hakhagmon

где взял уже нет. но архив там ебейший.
90гб в блокноте)))

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–1
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Сергей Я

Куплю за 10 кг сахара и 5 пачек гречки.

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5
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Андрей Стаховский

Есть вариант поделиться? :)

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1
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Emil

Яндексу катастрофически не везёт...

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2
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Сергей Я

Автор, исправь уже заголовок или вообще выйди и зайди нормально! Не Яндекс.Еду заблочили, а сайт, где размещены данные.
https://eda.yandex.ru/
Еда работает. Да и смысл их блокировали то бы, тем более, что утечка произошла ещё несколько дней назад.

Яндекс
Найдётся всё
eda.yandex.ru
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2
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Константин Панфилов

🙌

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1
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Allestor Krei

что дальше, сами себя заблокируют?

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0
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Sketch Turner

такое уже было же)))

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1
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SilanseR

Было бы не плохо)

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–1
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Sergey Luzgin

По логике комментаторов, видимо регулятору нужно было забить на слив данных, "это же яндекс, они хорошие, не будем их наказывать".

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1
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Евгений Широков

Сижу и ржу в голос. Вместо того,чтобы закрывать уязвимости, вычислять кто сделал слив, выяснить какие ещё данные утекли, блокируют сайты, на которые можно попасть при минимальном усердии. Почаще Яндексу и роскомнадзору нужно работать.

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1
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Lenar Faskhutdinov

Так это уже все выяснили. И кто, и как. Яндекс сразу в письме написал - "слил сотрудник, имевший доступ к этим данным в связи с выполнением служебных обязанностей, на него заведено уголовное дело".

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0
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Евгений Широков

Святая наивность. Если в тюрьму попадет один убийца, вы думаете во всем мире прекратятся убийства? Яндекс и так постоянно светится в новостях по словам данных. Заведение уголовного дела им не поможет в будущем, нужно хоть когда-то начинать работу над своими сервисами.

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0
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Денис Боенсков

Этот фейк моментально разлетелся по всем каналам. Что там полагается ТАСС за публикацию фейков?

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1
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Егор Томин

Как правильно хранить персональные данные если оборудование - сервера не наши...

Есть решения?

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0
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Я не программист, но

Пхахахахах, правильно. Гнать надо этих голландских иноагентов!

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–5
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Dimitri

Надо в первую очередь Дрезденского инноагента гнать. Или сейчас он уже Пекинский, ХЗ.

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1
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Артур Аляска

миссклик

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0
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ｃｈｅｌｏｗｅｅｋ

Ишь ты, новости продать вздумали...

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0
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Alexey Shabolkin

⚡️⚡️Роскомнадзор уточняет, не сам сервис, а ресурс с данными утечки из «Яндекс.Еды» внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, доступ к нему ограничен.

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Жестокий теркин30см

Пиздец, конечно. Сейчас устроят показательную порку Яндекса, а пострадаем от этого, — не считая утёкших данных и активизировавшихся с десятикратной силой «служб безопасности», — в основном только мы :(

За утечку ПД надо было ещё со времён расследований Навального ужесточать законодательство. Ведь тогда широкой общественности стало понятно, как легко и просто получить вообще все ваши-наши данные ...

Если даже Яндекс не смог защитить наши ПД от слива, да ещё и в таком объёме (фио+телефон+почта+адрес+деньги), и кто-то не поленился всё это оформить в красивую и удобную карту, то что же нас ждёт дальше?

К слову, сайт с картой до сих пор открывается без VPN. Там новые ссылки на базу, новый ТГ канал и вообще чувствует он себя бодрее, чем вчера :(

UPD: пиздец №2 — утечка составляет не 58к адресов, а 8 лямов.

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0
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Алексей Ватралик

Штраф менее 2 руб. за каждого пользователя из списка. Это всё, что нужно знать об ответственности за утечку ваших персональных данных :(

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0
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Anderson Silva

Неожиданно, roskomnadZor красавчики в этом случае.

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Pasha Malakanoff

нда походу сотрудником Яндекс Еды слившим базу был Усманов...

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