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Google Play запретил разработчикам загружать и обновлять платные приложения в России Статьи редакции

Покупки и оплата подписок в магазине приложений отключены с начала марта.

  • С 5 мая загрузка и обновление уже существующих платных приложений в Google Play запрещены в России. Для бесплатных приложений изменений нет.
  • Компания рекомендовала разработчикам, чьи приложения поставляют «критически важные услуги» удалить подписки или сделать приложение полностью бесплатным.
  • В марте Google отключила покупки и оплату подписок в Play Store из-за проблем с платежами. Тогда компания запретила россиянам скачивать платные приложения, но разработчики могли загружать их в магазин.

#новость #google

3158 просмотров
60 дней фильмов и сериалов на Kинопоиске
по промокоду
VC60
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Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
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52 комментария
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Администратор Аккаунта

А в связи с чем?

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Царь Преисподни

в связи с русофобией

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4 комментария
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Онлайн-Аптека

А что случилось?

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2 комментария
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За что нам это

Что-то случилось ?

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5 комментариев
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Матвей Потапов

А теперь разработчики видимо как-то обижают и дискриминируют Google

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Игорь Лыткин

Потому что фашисты.

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Lukas Dexter

Да сделай свой гугл пэй и дело с концом . Че страдать то 😎

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Vladislav S

Еще можно свою страну сделать, в которой будет все работать: конституция, суды, экономика.

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5 комментариев
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Вадим Д.

Так ваяют уже. Там целая "экосистема!" распланирована, что ты!
Правда, непонятно, что за экосистема, куда её, для чего. Но понятно одно – пилить бабло можно будет долго, а любой результат назвать экосистемой!
А там, глядишь, как в притче про Ходжу Насреддина: "За это время либо ишак сдохнет, либо Эмир".

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1 комментарий
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Alexander Novikov

Хорошо, что это на андроид легко решается. Особых проблем, разве кроме актуальности версий, не вижу. На самый крайний случай можно установить через АДБ. Но я лично качаю и обновляю сам с свободных источников. А вот для айфонов такая проблема была бы критической.

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Айрат Галиуллин

К слову платных приложений в принципе не так много. Большинство - это SaaS. А в саас решениях есть ещё другие способы как за подписку деньги собирать, кроме встроенной.

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Ted

Как гугл плей и сервисы гугл заблокируют, то начнется самое интересное. Люди останутся без смартфонов, планшетов, телевизоров и прочего, особенно купленного в местных розничных магазинах. И поставить альтернативный магазин приложений они вряд ли смогут

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6 комментариев
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Михаил Тимофеев

Что за способы? Любые другие формы платежа, обходящие in-app purchases, - нарушение правил гугла.

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Артем Акшинцев

🗿«Делайте платные приложения бесплатными» //

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Игорь Лыткин

Фашисты и пидорасы

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Vladislav S

...начали спецоперацию

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Александр Владимирович

Ты себя и своих родственников описываешь этим сообщением?

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Слегка Придурковатый

А когда Гугл поймёт, что оставаться тут бессмысленно (ещё РКН помогает да суды отщипывают то тут, то там), тогда и сам Гугл Плэй заблокирует. И поиск. И всё остальное.

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Михаил Гельм

Переходите на айфоны, ёпта.

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Артём Кречетов

ну конечно, apple же все делает для русских пользователей...

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1 комментарий
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Vladislav S

Переходите на валежник. Валежник - для русских

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1 комментарий
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Xander Yanov

Это не наши!

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Эльмир Eжмурадов

Я вне политики, а что собственно случилось?

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Sergey Bunevich

Решается через 4PDA :)

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Vilent

Вы предлагаете разработчику загружать свои платные приложения на 4pda?)

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Cyril Rusanov

Google прям предельно активен в этом направлении, я смотрю

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Знатный Тролль

Это все Цукербрин.

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