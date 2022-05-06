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Google Play запретил разработчикам загружать и обновлять платные приложения в России Статьи редакции
Покупки и оплата подписок в магазине приложений отключены с начала марта.
- С 5 мая загрузка и обновление уже существующих платных приложений в Google Play запрещены в России. Для бесплатных приложений изменений нет.
- Компания рекомендовала разработчикам, чьи приложения поставляют «критически важные услуги» удалить подписки или сделать приложение полностью бесплатным.
- В марте Google отключила покупки и оплату подписок в Play Store из-за проблем с платежами. Тогда компания запретила россиянам скачивать платные приложения, но разработчики могли загружать их в магазин.
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А в связи с чем?
в связи с русофобией
А что случилось?
Что-то случилось ?
А теперь разработчики видимо как-то обижают и дискриминируют Google
Потому что фашисты.
Да сделай свой гугл пэй и дело с концом . Че страдать то 😎
Еще можно свою страну сделать, в которой будет все работать: конституция, суды, экономика.
Так ваяют уже. Там целая "экосистема!" распланирована, что ты!
Правда, непонятно, что за экосистема, куда её, для чего. Но понятно одно – пилить бабло можно будет долго, а любой результат назвать экосистемой!
А там, глядишь, как в притче про Ходжу Насреддина: "За это время либо ишак сдохнет, либо Эмир".
Хорошо, что это на андроид легко решается. Особых проблем, разве кроме актуальности версий, не вижу. На самый крайний случай можно установить через АДБ. Но я лично качаю и обновляю сам с свободных источников. А вот для айфонов такая проблема была бы критической.
К слову платных приложений в принципе не так много. Большинство - это SaaS. А в саас решениях есть ещё другие способы как за подписку деньги собирать, кроме встроенной.
Как гугл плей и сервисы гугл заблокируют, то начнется самое интересное. Люди останутся без смартфонов, планшетов, телевизоров и прочего, особенно купленного в местных розничных магазинах. И поставить альтернативный магазин приложений они вряд ли смогут
Что за способы? Любые другие формы платежа, обходящие in-app purchases, - нарушение правил гугла.
🗿«Делайте платные приложения бесплатными» //
Фашисты и пидорасы
...начали спецоперацию
Ты себя и своих родственников описываешь этим сообщением?
А когда Гугл поймёт, что оставаться тут бессмысленно (ещё РКН помогает да суды отщипывают то тут, то там), тогда и сам Гугл Плэй заблокирует. И поиск. И всё остальное.
Переходите на айфоны, ёпта.
ну конечно, apple же все делает для русских пользователей...
Переходите на валежник. Валежник - для русских
Это не наши!
Я вне политики, а что собственно случилось?
Решается через 4PDA :)
Вы предлагаете разработчику загружать свои платные приложения на 4pda?)
Google прям предельно активен в этом направлении, я смотрю
Это все Цукербрин.