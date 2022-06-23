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TJ

Telegram использует технологию Google для расшифровки голосовых сообщений в Premium-подписке Статьи редакции

Павел Дуров заявил, что Google «не может использовать личные данные» пользователей.

  • О том, что для технологии перевода речи в текст, используется технология Google говорится в 7.4 пункте обновлённой версии условий обслуживания и пункте 8.5 политики конфиденциальности Telegram. На новые правила обратил внимание пользователь «Хабра».

  • Пользователь возмутился тому, что Павел Дуров, «явно обозначавший свой стек и стремление к „независимости“, не разработал своё in-house решение (или не лицензировал on-premise решение) и просто отправляет данные клиентов в API Google». При этом в секретных чатах расшифровка не работает.

  • В «Коде Дурова» отметили, что передача данных безопасна — по правилам Google, сотрудники не могут получить к ним доступ и передать третьим лицам, а сама компания не может использовать их для маркетинговых целей. При этом там подчеркнули, что Telegram использует чужую технологию, потому что свою аналогичную создать трудно.

  • В ответ на обвинения Дуров заявил, что «Telegram не делится с Google личными данными пользователей вроде имен, телефонов, IP-адресов. Кроме того, Telegram никогда не отправляет какие-либо данные третьим лицам автоматически, без явного на то запроса от пользователей».

  • Дуров отметил, что для обработки запроса перевода сообщения в текст Telegram арендует оборудование Google, но это не отражается на сохранности данных, поскольку, по соглашению компаний, «Google не может делать с этими обезличенными звуковыми данными ничего, кроме как генерировать на их основе текстовые версии и возвращать обратно, в частности, не может использовать их для каких-либо других своих сервисов или для рекламы».

Для нас было бы значительно дешевле развернуть собственное бесплатное решение на своем оборудовании, либо воспользоваться решением от более мелких или региональных игроков. Однако это бы негативно сказалось на качестве распознавания голосовых сообщений на большинстве языков.

В этом случае мы, по традиции, идем на дополнительные расходы ради большего комфорта наших пользователей. Доверять ли гарантиям компании Google и использовать ли функцию перевода голосовых сообщений в текст — выбор, который мы оставляем на усмотрение каждого из подписчиков Telegram Premium.

Павел Дуров

#новость #telegram

791 просмотров
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11 комментариев
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Семен Смирнов

Telegram использует биты и байты

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Влад Борщ

Оплата Premium подписки не включает в себя оплату интернет трафика пользователя.

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Никита Кашонков

Да е мое. В телеграмме ещё наверняка куча сдк других фирм используется, теперь до всего будем докапываться?

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Oleg Zhuravlev

Да когда ты описываешь новый сервис а по факту это чужой продукт который ты просто используешь.... Дуров сдулся, ничего нового за столько лет ;)

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Влад Борщ

Кто то где то заявлял о том, что речь-в-текст это их разработка? Функция заявлена, функция работает.

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Andre Macareno

Так и ВК не был новым сервисом, так, строчки на PHP просто

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Павел

В Андроиде вроде как пуши идут через сервера гугл, так что гугл и так читает что хочет

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Влад Борщ

Долбоебам нет покоя. Нашли тему для "доебаться" и щас начнут желчь свою разливать.

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Aleksey

Telegram использует Google переводчик для перевода сообщений. И так же отправляет их в гугл. И?

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Евгений Фрост

У мозмлы есть проект Common Voice - так шо можно и опен сорс in-house, но надо обучать самому.

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Евгений Кузнецов

Телегу подмяли. И Дуров уже не тот…

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