Для нас было бы значительно дешевле развернуть собственное бесплатное решение на своем оборудовании, либо воспользоваться решением от более мелких или региональных игроков. Однако это бы негативно сказалось на качестве распознавания голосовых сообщений на большинстве языков.

В этом случае мы, по традиции, идем на дополнительные расходы ради большего комфорта наших пользователей. Доверять ли гарантиям компании Google и использовать ли функцию перевода голосовых сообщений в текст — выбор, который мы оставляем на усмотрение каждого из подписчиков Telegram Premium.