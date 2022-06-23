Telegram использует технологию Google для расшифровки голосовых сообщений в Premium-подписке Статьи редакции
Павел Дуров заявил, что Google «не может использовать личные данные» пользователей.
Пользователь возмутился тому, что Павел Дуров, «явно обозначавший свой стек и стремление к „независимости“, не разработал своё in-house решение (или не лицензировал on-premise решение) и просто отправляет данные клиентов в API Google». При этом в секретных чатах расшифровка не работает.
В «Коде Дурова» отметили, что передача данных безопасна — по правилам Google, сотрудники не могут получить к ним доступ и передать третьим лицам, а сама компания не может использовать их для маркетинговых целей. При этом там подчеркнули, что Telegram использует чужую технологию, потому что свою аналогичную создать трудно.
- В ответ на обвинения Дуров заявил, что «Telegram не делится с Google личными данными пользователей вроде имен, телефонов, IP-адресов. Кроме того, Telegram никогда не отправляет какие-либо данные третьим лицам автоматически, без явного на то запроса от пользователей».
Дуров отметил, что для обработки запроса перевода сообщения в текст Telegram арендует оборудование Google, но это не отражается на сохранности данных, поскольку, по соглашению компаний, «Google не может делать с этими обезличенными звуковыми данными ничего, кроме как генерировать на их основе текстовые версии и возвращать обратно, в частности, не может использовать их для каких-либо других своих сервисов или для рекламы».
Telegram использует биты и байты
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Да е мое. В телеграмме ещё наверняка куча сдк других фирм используется, теперь до всего будем докапываться?
Да когда ты описываешь новый сервис а по факту это чужой продукт который ты просто используешь.... Дуров сдулся, ничего нового за столько лет ;)
Кто то где то заявлял о том, что речь-в-текст это их разработка? Функция заявлена, функция работает.
Так и ВК не был новым сервисом, так, строчки на PHP просто
В Андроиде вроде как пуши идут через сервера гугл, так что гугл и так читает что хочет
Долбоебам нет покоя. Нашли тему для "доебаться" и щас начнут желчь свою разливать.
Telegram использует Google переводчик для перевода сообщений. И так же отправляет их в гугл. И?
У мозмлы есть проект Common Voice - так шо можно и опен сорс in-house, но надо обучать самому.
Телегу подмяли. И Дуров уже не тот…