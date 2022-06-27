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Google закроет мессенджер Hangouts в ноябре 2022 года Статьи редакции
До этого времени им можно будет пользоваться, но компания будет рекомендовать перейти на Google Chat.
- Компания предупредила пользователей о необходимости перейти с Hangouts на Google Chat, так как собирается закрыть мессенджер в ноябре 2022 года.
- С 27 июня пользователи мобильного приложения будут получать сообщение с предложением перейти на Google Chat, который доступен в Gmail и в качестве отдельного приложения. Пользователи веб-версии мессенджера в Gmail автоматически перейдут на Google Chat в июле.
- Все чаты будут автоматически перенесены из Hangouts в Chat. Для переноса архивных переписок и других данных компания рекомендует использовать Google Takeout.
- Google запустила Hangouts в 2013 году — выделив в отдельное приложение Google+ Hangouts.
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Пользуюсь просто кучей сервисов гугла, но не знаю ни одного человека, кто пользовался бы Hangouts. Не говорю, что и хрен с ним, конечно, но как-то и ладно. Лишь бы аналитику, почту, календарь и многое другое не меняли и от нас не «уходили».
Впервые слышу о нем🗿
У гугла был мессенджер ? 😮
И даже далеко не один. В той или иной степени выполняют функцию мессенджера:
Google Chat; Google Meet; Google Duo; Google Allo; Messages; Google Voice; Google Talk; Google Hangouts; Google Plus Hangouts
Можно еще отдельно вспомнить Google Plus - мертворожденная соцсеть от гугла.
У гугла очень сложные взаимоотношения с мессенджерами.
Гугл плюс помню. Это, как взять самое худшее из соц сети и воплотить в одной - Гугл плюс 😆
И не один.
единицы пользуются, но в общем то неплохой мессенджер
Я думал, его давно уничтожили.
Интересно, какие фундаментальные причины мешают корпорациям выходить на более-менее конкурентный продукт с их ресурсами и опытом?
Чем крупнее компания Становится тем больше персонала, чем больше персонала тем менее поворотная компания, ну и больше долбоёбов которые не хотят брать ответственности. Отсюда и вывод что компания не способна сама создать конкурентный продукт и просто выкупает стартапы.
Поэтому тех. гиганты выкупают стартапы)
Да, прошу прощения, поэтому тех гиганты выкупают стартапы.
С надеждой получить ещё один драйвер.
у них есть уже продукт, который дает 60% прибыли. и нет желания биться за рынок.
Если бы не было желания, то они закончили бы попытки на первом-втором мессенджере, но нет же. Тут должно быть что-то экзистенциальное.
просто работа на интеграцию продуктов, есть модное слово - экосистема
клиент не должен выходить за пределы продуктов гугла
Телеграм взлетел, хотя ресурсов у Дурова на порядки меньше. Но почему Гугл не сделал мессенджер, который работал бы аналогично, но в экосистеме компании?
Дуров невероятно талантлив? Не верится.
Гугл невероятно туп? Тоже не верится.
Они очень медленно внедряли нововведения. Сначала был Talk, который больше был похож на обмен СМС. Там же было все в кучу, аналогично iChat, только в худшей интерпретации.
Проблема корпоративной культуры от проекта до продукта может пройти пару лет.
Если бы они сразу объединили Allo и Duo, могло быть неплохо, такой реализации на тот момент не было ни у кого.
Откуда вы знаете, что Х не взлетел?
Отмучался. Лет 8 назад был ещё ничего, но развития не получил.
Что мертво, умереть не может
Судя по комментариям, мало кто про него слышал, а ведь его когда-то упоминали в стихах....
(...)Имеет плюсы Интернет,
Как статус наших состояний,
Для нас преград здесь вовсе нет,
Как нет огромных расстояний,
Что разделяют нас с тобой:
И вроде ты рассвет встречаешь,
А мне труба трубит отбой,
Когда ты в ХЭНГЕ отвечаешь.
Благослови, Господь, пути,
Какими сей сигнал проложен
И пусть в веках живет IT,
Да будет бонус их примножен(...)
Google так и не смог создать ни один пользовательский сервис
Google Chat такой же трупак как и Hangouts
У гугла ведь есть странная мания объединять и переименовывать свои мессенджеры, закрывать одни, открывать другие: весело, задорно, с огоньком, блэкджеком (-:
У гугла уже давно целое кладбище брошенных продуктов. Интересно этот бедняга, каким будет по счету ?
Следующий суперменеджер должен быть гибридом слака и телеграмм