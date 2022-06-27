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Виновный чайник

Google закроет мессенджер Hangouts в ноябре 2022 года Статьи редакции

До этого времени им можно будет пользоваться, но компания будет рекомендовать перейти на Google Chat.

  • Компания предупредила пользователей о необходимости перейти с Hangouts на Google Chat, так как собирается закрыть мессенджер в ноябре 2022 года.
  • С 27 июня пользователи мобильного приложения будут получать сообщение с предложением перейти на Google Chat, который доступен в Gmail и в качестве отдельного приложения. Пользователи веб-версии мессенджера в Gmail автоматически перейдут на Google Chat в июле.
  • Все чаты будут автоматически перенесены из Hangouts в Chat. Для переноса архивных переписок и других данных компания рекомендует использовать Google Takeout.
  • Google запустила Hangouts в 2013 году — выделив в отдельное приложение Google+ Hangouts.
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Polina Malinina
От Talk к Meet: как Google 16 лет создаёт мессенджеры и каждый раз проигрывает конкурентам Статьи редакции

Google выпустила свой первый мессенджер ещё в 2005 году, но не смогла завоевать рынок и создать успешные продукты. Ars Technica вспомнила историю мессенджеров и соцсетей компании.

Интерфейс Wave Ryan Paul

#новость #hangouts

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28 комментариев
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Вадим Д.

Пользуюсь просто кучей сервисов гугла, но не знаю ни одного человека, кто пользовался бы Hangouts. Не говорю, что и хрен с ним, конечно, но как-то и ладно. Лишь бы аналитику, почту, календарь и многое другое не меняли и от нас не «уходили».

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Om a

Впервые слышу о нем🗿

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Dzan Yang

У гугла был мессенджер ? 😮

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Яков

И даже далеко не один. В той или иной степени выполняют функцию мессенджера:

Google Chat; Google Meet; Google Duo; Google Allo; Messages; Google Voice; Google Talk; Google Hangouts; Google Plus Hangouts
Можно еще отдельно вспомнить Google Plus - мертворожденная соцсеть от гугла.

У гугла очень сложные взаимоотношения с мессенджерами.

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Dzan Yang

Гугл плюс помню. Это, как взять самое худшее из соц сети и воплотить в одной - Гугл плюс 😆

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Вадим Д.

И не один.

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Влад Михайлов

единицы пользуются, но в общем то неплохой мессенджер

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Знатный Тролль

Я думал, его давно уничтожили.

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Аналогичный инструмент

Интересно, какие фундаментальные причины мешают корпорациям выходить на более-менее конкурентный продукт с их ресурсами и опытом?

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Айрат Султан

Чем крупнее компания Становится тем больше персонала, чем больше персонала тем менее поворотная компания, ну и больше долбоёбов которые не хотят брать ответственности. Отсюда и вывод что компания не способна сама создать конкурентный продукт и просто выкупает стартапы.

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Red Flag

Поэтому тех. гиганты выкупают стартапы)

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Айрат Султан

Да, прошу прощения, поэтому тех гиганты выкупают стартапы.
С надеждой получить ещё один драйвер.

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under construction

у них есть уже продукт, который дает 60% прибыли. и нет желания биться за рынок.

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Аналогичный инструмент

Если бы не было желания, то они закончили бы попытки на первом-втором мессенджере, но нет же. Тут должно быть что-то экзистенциальное.

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under construction

просто работа на интеграцию продуктов, есть модное слово - экосистема
клиент не должен выходить за пределы продуктов гугла

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Аналогичный инструмент

Телеграм взлетел, хотя ресурсов у Дурова на порядки меньше. Но почему Гугл не сделал мессенджер, который работал бы аналогично, но в экосистеме компании?
Дуров невероятно талантлив? Не верится.
Гугл невероятно туп? Тоже не верится.

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Pavel Voronkov

Они очень медленно внедряли нововведения. Сначала был Talk, который больше был похож на обмен СМС. Там же было все в кучу, аналогично iChat, только в худшей интерпретации.

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under construction

Проблема корпоративной культуры от проекта до продукта может пройти пару лет.

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Pavel Voronkov

Если бы они сразу объединили Allo и Duo, могло быть неплохо, такой реализации на тот момент не было ни у кого.

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Sht_Anton

Откуда вы знаете, что Х не взлетел?

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Pavel Voronkov

Отмучался. Лет 8 назад был ещё ничего, но развития не получил.

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Андрей П.

Что мертво, умереть не может

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Yy Kk

Судя по комментариям, мало кто про него слышал, а ведь его когда-то упоминали в стихах....

(...)Имеет плюсы Интернет,
Как статус наших состояний,
Для нас преград здесь вовсе нет,
Как нет огромных расстояний,

Что разделяют нас с тобой:
И вроде ты рассвет встречаешь,
А мне труба трубит отбой,
Когда ты в ХЭНГЕ отвечаешь.

Благослови, Господь, пути,
Какими сей сигнал проложен
И пусть в веках живет IT,
Да будет бонус их примножен(...)

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Псков Бурито

Google так и не смог создать ни один пользовательский сервис

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Псков Бурито

Google Chat такой же трупак как и Hangouts

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Вадим Д.

У гугла ведь есть странная мания объединять и переименовывать свои мессенджеры, закрывать одни, открывать другие: весело, задорно, с огоньком, блэкджеком (-:

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Петр Вавилов

У гугла уже давно целое кладбище брошенных продуктов. Интересно этот бедняга, каким будет по счету ?

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under construction

Следующий суперменеджер должен быть гибридом слака и телеграмм

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