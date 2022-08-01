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Суд в Москве заочно арестовал сооснователя сервиса ритуальных услуг «Честный агент» Артёма Манилова Статьи редакции

Сам предприниматель вину не признаёт и утверждает, что бизнесу в Подмосковье не давали нормально развиваться с самого начала.

  • Тверской суд Москвы по ходатайству главного следственного управления ГУ МВД по Мособласти заочно арестовал сооснователя и гендиректора АО «Честный агент» Артёма Манилова, пишет «Ъ». Созданная в 2017 году компания развивает сервис для организации похорон в «одном окне». С ним работают несколько кладбищ, крематориев, бюро ритуальных услуг в Подмосковье.
  • В суде пояснили, что Манилова обвиняют в крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. Его возьмут под стражу на два месяца с момента экстрадиции в Россию либо со дня задержания на территории страны.
  • В ГУ МВД оперативно не прокомментировали обвинения. По словам близкого к следствию источника «Ъ», уголовное дело о «кладбищенских хищениях» расследуется областной полицией уже несколько лет.
  • Его фигуранты — участники подмосковного рынка ритуальных услуг, связанных с «Честным агентом», пишет газета. По версии следствия, конкурсы на проведение кладбищенских хозработ (вывоз мусора, ремонт ограждений и прочее) зачастую проводились с нарушениями: их условия формулировались так, чтобы обеспечить выигрыш в них аффилированным с директорами кладбищ коммерсантам, выяснил «Ъ».
  • Сам Манилов живёт сейчас в Израиле. Он заявил «Ъ», что вину не признаёт. По его словам, непосредственно «Честный агент» заключил с муниципалитетом единственный контракт на вывоз и уборку мусора в 2017 году. Заявленная следствием недостача по нему составила 248 тысяч рублей. Заниматься хищением таких сумм при «годовом обороте в несколько миллиардов рублей» «было бы по крайней мере странно», говорит предприниматель.
  • Он утверждает, что несмотря на поддержку его проекта администрацией Подмосковья, бизнес с самого начала продвигался с трудом из-за постоянных проверок МВД, Роспотребнадзора, МЧС и областной прокуратуры.
  • По данным «Контур.Фокуса», на конец 2017 года выручка АО составила около 430 млн рублей при прибыли в 35 млн рублей. На конец 2021-го — 836 млн рублей выручки и 30,8 млн рублей прибыли. В 2021 году «Честный агент» запустил ИТ-платформу All Funeral Services для участников похоронного бизнеса в штате Нью-Йорк.
Трибуна
Vladislava Rakhmanova
«Честный агент» — онлайн-сервис ритуальных услуг Статьи редакции

Предлагает помощь в подготовке и проведении похорон.

#новость

633 просмотров
Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
 (function() { let kpbot = document.querySelector('.entry-article-footer-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kpbot && isMedia) { kpbot.setAttribute('href', urls.media); } if (kpbot && isServices) { kpbot.setAttribute('href', urls.services); } }())
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8 комментариев
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 Александр Соколов

Получается не такой уж и честный?))

проситите, не удержался

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Вадим Д.

Эк мы синхронно (-:

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Игорь Протасов

А гуп ритуал они проверить не хотят?

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Вадим Д.

Не такой он и честный, судя по аресту. Ещё и вину не признаёт!
Сарказм, конечно.

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Александр Еремин

Да у нас любой бизнес можно обвинить в мошенничестве только за факт существования этого бизнеса. А то вы выросла выручка в два раза а прибыль упала это странно

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Иван Дэвидсон

Обычный передел рынка. ЛСДУЗ и ЙФЯУ9 тоже ведь кушать хотят.

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Terri Brown

"честного агента"обвиняют в мошенничестве ахах

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Слегка Придурковатый

Вот уж где-где, а в ритуалке можно хватать каждого первого и сажать - не ошибёшься.

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