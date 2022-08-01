Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
Далее автопродление — 299 ₽/мес. Предложение до 31.07.2022 г. Подробнее: clck.ru/rfS2r
Суд в Москве заочно арестовал сооснователя сервиса ритуальных услуг «Честный агент» Артёма Манилова Статьи редакции
Сам предприниматель вину не признаёт и утверждает, что бизнесу в Подмосковье не давали нормально развиваться с самого начала.
- Тверской суд Москвы по ходатайству главного следственного управления ГУ МВД по Мособласти заочно арестовал сооснователя и гендиректора АО «Честный агент» Артёма Манилова, пишет «Ъ». Созданная в 2017 году компания развивает сервис для организации похорон в «одном окне». С ним работают несколько кладбищ, крематориев, бюро ритуальных услуг в Подмосковье.
- В суде пояснили, что Манилова обвиняют в крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. Его возьмут под стражу на два месяца с момента экстрадиции в Россию либо со дня задержания на территории страны.
- В ГУ МВД оперативно не прокомментировали обвинения. По словам близкого к следствию источника «Ъ», уголовное дело о «кладбищенских хищениях» расследуется областной полицией уже несколько лет.
- Его фигуранты — участники подмосковного рынка ритуальных услуг, связанных с «Честным агентом», пишет газета. По версии следствия, конкурсы на проведение кладбищенских хозработ (вывоз мусора, ремонт ограждений и прочее) зачастую проводились с нарушениями: их условия формулировались так, чтобы обеспечить выигрыш в них аффилированным с директорами кладбищ коммерсантам, выяснил «Ъ».
- Сам Манилов живёт сейчас в Израиле. Он заявил «Ъ», что вину не признаёт. По его словам, непосредственно «Честный агент» заключил с муниципалитетом единственный контракт на вывоз и уборку мусора в 2017 году. Заявленная следствием недостача по нему составила 248 тысяч рублей. Заниматься хищением таких сумм при «годовом обороте в несколько миллиардов рублей» «было бы по крайней мере странно», говорит предприниматель.
- Он утверждает, что несмотря на поддержку его проекта администрацией Подмосковья, бизнес с самого начала продвигался с трудом из-за постоянных проверок МВД, Роспотребнадзора, МЧС и областной прокуратуры.
- По данным «Контур.Фокуса», на конец 2017 года выручка АО составила около 430 млн рублей при прибыли в 35 млн рублей. На конец 2021-го — 836 млн рублей выручки и 30,8 млн рублей прибыли. В 2021 году «Честный агент» запустил ИТ-платформу All Funeral Services для участников похоронного бизнеса в штате Нью-Йорк.
633 просмотров
Получается не такой уж и честный?))
проситите, не удержался
Эк мы синхронно (-:
А гуп ритуал они проверить не хотят?
Не такой он и честный, судя по аресту. Ещё и вину не признаёт!
Сарказм, конечно.
Да у нас любой бизнес можно обвинить в мошенничестве только за факт существования этого бизнеса. А то вы выросла выручка в два раза а прибыль упала это странно
Обычный передел рынка. ЛСДУЗ и ЙФЯУ9 тоже ведь кушать хотят.
"честного агента"обвиняют в мошенничестве ахах
Вот уж где-где, а в ритуалке можно хватать каждого первого и сажать - не ошибёшься.