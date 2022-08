Сервисы Кадровый вентилятор 10 минут назад 10 мин Суд в Москве заочно арестовал сооснователя сервиса ритуальных услуг «Честный агент» Артёма Манилова Статьи редакции Сам предприниматель вину не признаёт и утверждает, что бизнесу в Подмосковье не давали нормально развиваться с самого начала. Тверской суд Москвы по ходатайству главного следственного управления ГУ МВД по Мособласти заочно арестовал сооснователя и гендиректора АО «Честный агент» Артёма Манилова, пишет «Ъ». Созданная в 2017 году компания развивает сервис для организации похорон в «одном окне». С ним работают несколько кладбищ, крематориев, бюро ритуальных услуг в Подмосковье.

В суде пояснили, что Манилова обвиняют в крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. Его возьмут под стражу на два месяца с момента экстрадиции в Россию либо со дня задержания на территории страны.

В ГУ МВД оперативно не прокомментировали обвинения. По словам близкого к следствию источника «Ъ», уголовное дело о «кладбищенских хищениях» расследуется областной полицией уже несколько лет.

Его фигуранты — участники подмосковного рынка ритуальных услуг, связанных с «Честным агентом», пишет газета. По версии следствия, конкурсы на проведение кладбищенских хозработ (вывоз мусора, ремонт ограждений и прочее) зачастую проводились с нарушениями: их условия формулировались так, чтобы обеспечить выигрыш в них аффилированным с директорами кладбищ коммерсантам, выяснил «Ъ».

Сам Манилов живёт сейчас в Израиле. Он заявил «Ъ», что вину не признаёт. По его словам, непосредственно «Честный агент» заключил с муниципалитетом единственный контракт на вывоз и уборку мусора в 2017 году. Заявленная следствием недостача по нему составила 248 тысяч рублей. Заниматься хищением таких сумм при «годовом обороте в несколько миллиардов рублей» «было бы по крайней мере странно», говорит предприниматель.

Он утверждает, что несмотря на поддержку его проекта администрацией Подмосковья, бизнес с самого начала продвигался с трудом из-за постоянных проверок МВД, Роспотребнадзора, МЧС и областной прокуратуры.

По данным «Контур.Фокуса», на конец 2017 года выручка АО составила около 430 млн рублей при прибыли в 35 млн рублей. На конец 2021-го — 836 млн рублей выручки и 30,8 млн рублей прибыли. В 2021 году «Честный агент» запустил ИТ-платформу All Funeral Services для участников похоронного бизнеса в штате Нью-Йорк. Трибуна Vladislava Rakhmanova 5.07.2017 услуг Статьи редакции «Честный агент» — онлайн-сервис ритуальных Предлагает помощь в подготовке и проведении похорон. #новость 633 просмотров

