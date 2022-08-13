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Минцифры утвердило обязательные для российских магазинов приложений программы — это четыре сервиса «Госуслуг» Статьи редакции

Приложения появятся в маркетплейсе, который будут предустанавливать на все ввозимые в страну устройства.

12 августа Минцифры выпустило приказ об утверждении перечня программ, обязательных для размещения в российских магазинах приложений. В него попали четыре программы из экосистемы «Госуслуг» — это основной сервис и приложения «Культура», «Авто» и «Решаем вместе».

  • «Госуслуги» позволяет оформить документы, записаться на приём, заказать справки и выписки и получить прочие государственные услуги;
  • «Госуслуги Авто» предоставляет доступ к электронным документам для автовладельцев и позволяет получать и оплачивать штрафы;
  • «Госуслуги Культура» — сервис для использования «Пушкинской карты» для молодёжи, по которой можно приобретать билеты на мероприятия;
  • «Госуслуги. Решаем вместе» позволяет уведомлять муниципальные органы о проблемах в городе, например, о мусоре или состоянии дорог.

Приказ об утверждении перечня вступит в силу с 1 сентября. Официальным российским магазином станет RuStore, запущенный VK в конце мая, сервис будут предустанавливать на ввозимые в страну устройства.

В начале августа также стало известно, что магазинам NashStore и RuStore могут позволить размещать приложения с пиратским контентом. Представители платформ говорят, что допустят только соблюдающие закон сервисы. По словам юристов, в случае легализации параллельного импорта контента, пиратский контент удовлетворит этим условиям.

#новость #минцифры

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35 комментариев
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 jellyfish

Это мы благополучно удаляем

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Василий Панкратов

Удаляете из каталога приложений?)

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jellyfish

Извиняюсь, я тупой. Прочитал про предустановку и подумал что на прямую на телефон будет)

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Andre Macareno

На телефоне из Казахстана, ага

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Плоский шмель

Ты всё правильно прочитал

который будут предустанавливать на все ввозимые в страну устройства.
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jellyfish

Как я понял, речь про отечественный маркетплейс, а приложения госуслуг из него устанавливать это уже на ваш выбор.

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Alexey Petrov

Это Эппл предлагает пользователю решить, установить или нет, а на все андроиды ставятся в обязательном порядке одноклассники и яндекс браузер. А некоторые (Самсунг) делают их неудаляемыми.

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Плоский шмель

А, да? Наверное.
Значит это я тупой 😅

Ну вот ☹️

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feinrir1

Хочется посмотреть на человека, который придумывает названия подобных приказов, указов :)
Приказ от 01.08.2022 №574 "Об утверждении перечня программ для электронных вычислительных машин, размещаемых в программе для электронных вычислительных машин, которая предназначена для поиска, просмотра и приобретения программ для электронных вычислительных машин, применяемых потребителями с использованием технически сложных товаров, в обязательном порядке "

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igorek234

Кгбшний лексикон из 1970. Калькулятор форева. Их бы воля до сих пор на М-1 работали бы.

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Andre Macareno

Ну, М1, говорят, неплох в сравнении с интелом

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igorek234

Эвм М-1 и процессор М1 это разные вещи. Уверен они до сих пор не усматривают необходимости иметь гражданскому лицу такие вычислительные мощности. М-1 достаточно.

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Dennis Prochko

это тот же что в Питере говорит в метро о целях недопущения перемещения

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Artem Vakhitov

Самопроизвольного, прошу заметить, перемещения!

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Розарио Агро

Злоупотребление правом свободы перемещения! 🤣

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volodya

Не навпрягает. Всеравно при покупке 90% андроидов нужно вычищать хлам через adb

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アンドレイ デニソフ

Что ты там через adb удаляешь, без рут прав ты лишь отключаешь приложения для себя, при сбросе все вернётся обратно.

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Император Нолимоций

На Xiaomi в режиме разработчика adb shell, дальше pm uninstall ненужных пакетов из-под --user 0. Прекрасно все удаляется безо всяких рутов. Если бы это не работало, я люто ненавидел бы 5G NE, который пришлось купить. А так вроде терпимо.

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Плоский шмель

Ого!
Теперь примерно понятно почему андроид пользователи в массе своей так сильно ненавидят Apple.
После прохождения такой анальной процедуры, это уже типа сродни стокгольмскому синдрому, и яблодрочеры еще эти - вечно радостные ходят.

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Розарио Агро

Просто ещё и аппарат нужно выбирать с умом 🤣

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Maks Dainekov

Предлагаю ГосУслугам для каждого своего раздела выпустить отдельное приложение

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Alex Shevchenko

Ну вот у нас в KZ например есть сайт аналог госуслуг, егов называется, и у него есть своё приложение для телефона. Но окромя его, есть ещё куча сайтов др гос ведомств, как то пенсионный фонд, министерство юстиции, комитет гос доходов, верховный суд и проч. И у каждого бл, своё приложение. Хотя частично услуги, справки, которые можно получить у них, дублируется с основным ресурсом егов. Вместо того, чтобы как то централизовать в одном приложении🤦‍♀️ вот сбсно, это то, что вы предложили в своём комментарии, есть у нас 😂

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Плоский шмель
сервис для использования «Пушкинской карты» для молодёжи, по которой можно приобретать билеты на мероприятия

Сраные эйджисты ((

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Мимопрохожий

и скидосы на авиабилеты или малолеткам, или старперам!11

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Плоский шмель

У них и тут скидки???
Безобразие

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Сергей Бевз

"Магазинам NashStore и RuStore могут позволить размещать приложения с пиратским контентом" - Google санкционирует любого китайского производителя, который попытается предустанавливать на смартфоны ПО с пиратским контентом.
"Сервис будут предустанавливать на ввозимые в страну устройства" - кто будет предустанавливать? Ввезут, например, "параллельно" Samsung. Ритейлеры должны активировать сами устройства и ставить русские приложения, а потом продавать?
Я не понимаю, как они собрались обязывать предустанавливать российские приложения на ввозимые устройства, на которых стоят операционные системы от Google, если депутаты каждый день призывают заблокировать в России Google и его сервисы, типа YouTube?

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Странный Игрок

*здесь был сомнительный коммент*

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diman

а зачем вам читать статью полностью?))

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Странный Игрок

Мда, небольшой такой fail вышел)

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Alex

А зачем вам поиск гугл в андройде по умолчанию если вы пользаетесь яндексом?

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Alex Shevchenko

Интересно, они собираются потом и рустор с нашстором интегрировать в прошивку телефона 🤔

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Розарио Агро

“В начале августа также стало известно, что магазинам NashStore и RuStore могут позволить размещать приложения с пиратским контентом.”

Ахаха, интересно, почему приложения на андроид компании предпочитают выпускать в последнюю очередь? Лучшей рекламы бизнесмодели эппл для разработчиков и не придумаешь 🤣

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Михаил

Если бы Госуслуги Решаем вместе работало. Я был бы всеми руками и ногами за, чтобы оно стояло на всех возможных устройствах. Только вот оно скорее всего нихера не работает (сам лично не проверял) и просто будет сосать данные с тлф.

А идея хороша! Гражданский контроль был бы очень кстати.

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ilia

Ну ок что "Госуслуги" обычные, но вот всем прям надо отдельные "услуги" про авто и тем более про "молодежь в музей по карте"...🤦‍♂️

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Вадим Д.

Если сами госуслуги и пушкинскую я могу понять, то во остальные 3 вызывают большие вопросы.
Опять же Культура актуальна только для молодёжи.

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