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Пыльный Илья

«Яндекс Карты» добавили оптимизацию маршрутов, в которых есть несколько пунктов назначения Статьи редакции

Можно в произвольном порядке добавить нужные места, а «Карты» подскажут, как добраться быстрее.

  • Оптимизировать маршруты, чтобы «не приходилось ехать с одного конца города на другой» можно, если в них от четырёх до десяти пунктов назначения, объявила компания.
  • Сначала нужно построить маршрут до любого нужного места, а потом в произвольном порядке добавить остальные пункты назначения. После этого нужно нажать кнопку «Оптимизировать», а «Карты» сами расставят места в том порядке, в каком их быстрее проехать или пройти.
  • Оптимизация работает как для пешеходных, так и для автомобильных маршрутов — в том числе и на общественном транспорте. Для машин «Карты» учитывают и пробки на дорогах.
  • По мнению компании, функция пригодится, если нужно добраться в несколько магазинов, забрать посылку и по дороге где-то перекусить.

#новость #яндекскарты

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73 комментария
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 Марат Яз

Молодцы, нужная штука.

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under construction

москва 2022, Яндекс научился строить маршрут с несколькими точками.
это прорыв в кибернетике.

так же яндекс "изобрел" эффективный баннер с требованием загрузить свой браузер без крестиков и прочих ненужных методов позволяющих отказаться.

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24 комментария
Виталий Ерошенко

Странно, что только сейчас) Это лежало на поверхности уже лет 5 точно. Долгая фича, долгий спринт)))

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Alex cooberr

Насколько я помню задачу коммивояжёра, там там все в производительность сильно упирается.

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7 комментариев
Рузаль Абдуллин

Я пол года, как минимум пользуюсь этим, странно, что сейчас только обьявили

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Михаил Кузнецов

лучше поздно чем никогда)

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Yury Y

лет 5? да эта фича была нужна с самого начала

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Светлана Соболева

Для курьеров и служб доставки тоже очень полезно. Спасибо Яндексу.

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Дмитрий Кузнецов

Вообще для бизнеса эта функция есть давно, даже тут писали
https://vc.ru/services/102410-yandeks-dobavil-v-karty-besplatnuyu-funkciyu-planirovaniya-marshrutov-dlya-malogo-biznesa

«Яндекс» добавил в «Карты» бесплатную функцию…
Например, небольшие магазины и химчистки, развозящие заказы, смогут оптимизировать работу курьеров…
vc.ru
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Rabbit Rabbin
По мнению компании, функция пригодится, если нужно добраться в несколько магазинов, забрать посылку и по дороге где-то перекусить.

Ага. Но маршрут сбросится еще на первой точке))

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Владимир Соболев

не будьте пессимистом )

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Сексорцист Милфхантерович

О, охрененно! Жаль, что такого не было во времена, когда я работал курьером. :-)

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Айдар Каримов

думаю что сейчас всем бывшим курьером стало немного жаль,что это произошло только сейчас

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Дмитрий Кузнецов

Скорее всего было, но ваши работодатели сэкономили.

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Дмитрий Алексеев

Карты и Навигатор, видимо, отдельные параллельные продукты? И чем же лучше пользоваться, как думаете? Не курьеру, а обычному ездуну с одной-двумя точками назначения, например :-)

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alice fox

Я для себя выбрал навигатор. Заправки он подсвечивает гораздо удобнее

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Ivan Mart

Зависит сильно от того, на чем ездить)
В машине только навигатор использую, т.к. он более адаптирован для машин(заправки, камеры, знаки и т.д.).
При использовании общественного транспорта или пеших прогулках, обычные карты удобнее гораздо.
Вроде это изначально немного разные продукты, для разной аудитории. Странно что такой вопрос возникает)

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Вадим Д.

Мегаполезно и очень круто! Почти решение задачи коммивояжёра.

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Алексей Горячев

В апи такая штука есть?

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Рузаль Абдуллин

У Яндекса и маршрутизация классно работает, жалко, что платно и очень дорого.

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Ияза Гара

В каком месте платно?

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ART

Да, удобно, я такое делал 15 лет назад на курсовой по графам) вот и пригодилось))

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Виктор Налейкин

Логисты больше не нужны?

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Деда Миша

Жду, когда они ебанут рекламу в треть экрана, или карты для пешеходов и построение больше 2х маршрутов в день по подписке карты плюс/карты 360/ карты про плюс макс 360

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Ияза Гара

А вы хотите чтобы непременно нахаляву и без рекламы? Вы хоть представляете сколько денег стоит поддерживать и развивать подобный сервис?
Яндекс сейчас в таком положении что может легко сделать навигацию платной - и люди будут платить просто потому что нет вменяемых альтернатив.

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3 комментария
Mikhail

Лучше бы Яндекс Карты косяки исправлял. Особенно те, которые напрямую аффектят на безопасность на дорогах и о которых им пользователи сообщали. Вместо ответа "ваше мнение важно для вас". Ну так, хотя бы иногда

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Дмитрий Павлов

крутая функция, яндекс молодчики

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Uncle Gluk

Пусть добавят ещё выбор маршрута исходя из расстояния, а не времени. Это было бы кстати.

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Юра

а зачем оптимизировать расстояние? Важно же успеть обьехать точки за рабочий день, а не экономить пару литров топлива

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1 комментарий
D K

Ещё бы показывало сколько ехать не до последней точки но и до следующей

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ЯжПрограммист

Что-то я упустил, а если мне нужно какие-то пункты в определнном порядке проходить, то пошел я нахер?

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Ияза Гара

Там же можно просто выстроить пункты в нужном порядке. Для оптимизации есть отдельная кнопка, которую вас не заставляют нажимать.

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Юрий Александров

то просто не надо жать "Оптимизировать", а за "полосочки" справа от точки расставить их в нужном порядке )) и будет маршрут. Уже давно есть это в я.картах.

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Ияза Гара

Когда сиё новшество появится в Навигаторе? Там очень странно строится маршрут. Точку можно или добавить как промежуточную, или как конечную, но тогда сбросятся промежуточные.

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Dmitry Koryas

Наверное интересная задача для разработчика была
https://www.youtube.com/watch?v=GiDsjIBOVoA

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Дмитрий Кузнецов

Новость в том, что функцию добавили в обычные карты. Для бизнеса давно работает сервис Яндекс.Маршрутизация.

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1 комментарий
Саша Антипов

Хорошая новость, очень полезная штука, почему раньше этого не сделали?

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