«Яндекс Карты» добавили оптимизацию маршрутов, в которых есть несколько пунктов назначения Статьи редакции
Можно в произвольном порядке добавить нужные места, а «Карты» подскажут, как добраться быстрее.
- Оптимизировать маршруты, чтобы «не приходилось ехать с одного конца города на другой» можно, если в них от четырёх до десяти пунктов назначения, объявила компания.
- Сначала нужно построить маршрут до любого нужного места, а потом в произвольном порядке добавить остальные пункты назначения. После этого нужно нажать кнопку «Оптимизировать», а «Карты» сами расставят места в том порядке, в каком их быстрее проехать или пройти.
- Оптимизация работает как для пешеходных, так и для автомобильных маршрутов — в том числе и на общественном транспорте. Для машин «Карты» учитывают и пробки на дорогах.
- По мнению компании, функция пригодится, если нужно добраться в несколько магазинов, забрать посылку и по дороге где-то перекусить.
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Молодцы, нужная штука.
москва 2022, Яндекс научился строить маршрут с несколькими точками.
это прорыв в кибернетике.
так же яндекс "изобрел" эффективный баннер с требованием загрузить свой браузер без крестиков и прочих ненужных методов позволяющих отказаться.
Странно, что только сейчас) Это лежало на поверхности уже лет 5 точно. Долгая фича, долгий спринт)))
Насколько я помню задачу коммивояжёра, там там все в производительность сильно упирается.
Я пол года, как минимум пользуюсь этим, странно, что сейчас только обьявили
лучше поздно чем никогда)
лет 5? да эта фича была нужна с самого начала
Для курьеров и служб доставки тоже очень полезно. Спасибо Яндексу.
Вообще для бизнеса эта функция есть давно, даже тут писали
https://vc.ru/services/102410-yandeks-dobavil-v-karty-besplatnuyu-funkciyu-planirovaniya-marshrutov-dlya-malogo-biznesa
Ага. Но маршрут сбросится еще на первой точке))
не будьте пессимистом )
О, охрененно! Жаль, что такого не было во времена, когда я работал курьером. :-)
думаю что сейчас всем бывшим курьером стало немного жаль,что это произошло только сейчас
Скорее всего было, но ваши работодатели сэкономили.
Карты и Навигатор, видимо, отдельные параллельные продукты? И чем же лучше пользоваться, как думаете? Не курьеру, а обычному ездуну с одной-двумя точками назначения, например :-)
Я для себя выбрал навигатор. Заправки он подсвечивает гораздо удобнее
Зависит сильно от того, на чем ездить)
В машине только навигатор использую, т.к. он более адаптирован для машин(заправки, камеры, знаки и т.д.).
При использовании общественного транспорта или пеших прогулках, обычные карты удобнее гораздо.
Вроде это изначально немного разные продукты, для разной аудитории. Странно что такой вопрос возникает)
Мегаполезно и очень круто! Почти решение задачи коммивояжёра.
В апи такая штука есть?
У Яндекса и маршрутизация классно работает, жалко, что платно и очень дорого.
В каком месте платно?
Да, удобно, я такое делал 15 лет назад на курсовой по графам) вот и пригодилось))
Логисты больше не нужны?
Жду, когда они ебанут рекламу в треть экрана, или карты для пешеходов и построение больше 2х маршрутов в день по подписке карты плюс/карты 360/ карты про плюс макс 360
А вы хотите чтобы непременно нахаляву и без рекламы? Вы хоть представляете сколько денег стоит поддерживать и развивать подобный сервис?
Яндекс сейчас в таком положении что может легко сделать навигацию платной - и люди будут платить просто потому что нет вменяемых альтернатив.
Лучше бы Яндекс Карты косяки исправлял. Особенно те, которые напрямую аффектят на безопасность на дорогах и о которых им пользователи сообщали. Вместо ответа "ваше мнение важно для вас". Ну так, хотя бы иногда
крутая функция, яндекс молодчики
Пусть добавят ещё выбор маршрута исходя из расстояния, а не времени. Это было бы кстати.
а зачем оптимизировать расстояние? Важно же успеть обьехать точки за рабочий день, а не экономить пару литров топлива
Ещё бы показывало сколько ехать не до последней точки но и до следующей
Что-то я упустил, а если мне нужно какие-то пункты в определнном порядке проходить, то пошел я нахер?
Там же можно просто выстроить пункты в нужном порядке. Для оптимизации есть отдельная кнопка, которую вас не заставляют нажимать.
то просто не надо жать "Оптимизировать", а за "полосочки" справа от точки расставить их в нужном порядке )) и будет маршрут. Уже давно есть это в я.картах.
Когда сиё новшество появится в Навигаторе? Там очень странно строится маршрут. Точку можно или добавить как промежуточную, или как конечную, но тогда сбросятся промежуточные.
Наверное интересная задача для разработчика была
https://www.youtube.com/watch?v=GiDsjIBOVoA
Новость в том, что функцию добавили в обычные карты. Для бизнеса давно работает сервис Яндекс.Маршрутизация.
Хорошая новость, очень полезная штука, почему раньше этого не сделали?