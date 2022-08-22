Приложение сервиса аудиокниг Storytel перестанет работать 1 октября Статьи редакции
Сервис приостановил работу в марте, но пользователи с действующей подпиской могли продлевать её.
- Об этом со ссылкой на письмо от сервиса сообщили Telegram-канал «Да сколько можно» и «Мир Фантастики». Приложение будет работать до 30 сентября, а 1 октября оно станет недоступно.
- Тем, кто оплатил подписку на несколько месяцев, вернут деньги. Все выплаты проведут до 30 сентября. Также пользователям подарят три месяца подписки на «Литрес». В «Литресе» на вопрос vc.ru, действительно ли Storytel прекратит работу, на момент написания заметки не ответили.
- Storytel запустился в России в 2017 году. 4 марта 2022 года он объявил о приостановке работы в России — сервис перестал приобретать контент и производить новый. При этом приложение осталось доступно для действующих пользователей, они также могли продлить подписку.
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Если бы мы хотели Литрес, мы бы им пользовались изначально…. Печаль. Реально хороший сервис.
Наташ, MyBook - это то ещё сокровище. И интерфейс у них похожий, библиотека. Я пользовался тем и тем, но MyBook мне нравится больше и я только там оплачивал подписку. Литрес тоже Норм
Честно я не совсем понимаю, зашли на рынок рф, потратили деньги на рекламу и ушли, оставив прямому конкуренту аудиторию. Ну и так тоже норм.
ЛитРес тоже хороший. Ещё "Звуки слов" хороший. Но сам факт печалит донельзя(
Не очень-то и расстроились
Букмейт, Литрес и Майбук куда лучше
Как же такие как вы надоели...
Изначально пользовался литресом, вообще по…ю
Судя по выложенному мему, вам ни литрес, ни сторител не нужен.
Продолжайте держать всех в курсе!
Сторител реально неплохой сервис и в отличие от многих можно купить подписку по цене 2 книг на других сервисах. Опять же бесплатная подписка решала.
Есть ряд бесплатных альтернатив дающих сходный контент которыми и пользовался, но мой респект сторителу.
Скоро не останется ничего.
Ждём «Историорассказыватель и точка»
И логотип можно не придумывать😁
Сказатель и точка.
Самое печальное, что аналоги если и были догоняющие, то теперь оставшись на рынке монополистами совсем забьют на развитие.
у нас есть торрент, зачем эта ерунда?
Если есть продуктовый магазин, зачем рестораны? Если есть лада гранта, зачем мерседес? Если есть самогон, зачем коньяк? И ещё много-много других... Если следовать вашей логике
Здесь подписки — это модно, даже когда с ней ценник на такси выше.
Да чёрт
Бля,а библиотеки то ещё работают хоть?
Торренты ещё работают
Ебать, а вам зачем?
Первый раз слышу о нем, что то не так у ребят было с продвижением.
А вы вообще книги в электронном формате читаете/слушаете?
Сам Литрасом пользуюсь, и дофига хороших книг от сторитела было, например серия Фрэнка Герберта в исполнении Сергея Чонишвили.
значит вам просто не нужно это было. А так, это один из лучших сервисов был. Как по содержанию, так и по цене. Кроме того, они спонсировали озвучку многих книг. По крайне мере, сужу это по детским книгам - почти каждая вторая была с их озвучкой.
Вопрос знатокам - если у меня подписка оформлена в другой стране, но плачу я с аккаунта AppStore Россия, то тоже подписка отвалится?
Думаю что да. Судя по новости, они полностью закрывают российское направление. Скорей всего так же могут убрать еще больше книг (как это уже произошло пару месяцев назад).
Они иностранные были.
:(
Прекратит работать в рф?
Злюсь 😤