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Приложение сервиса аудиокниг Storytel перестанет работать 1 октября Статьи редакции

Сервис приостановил работу в марте, но пользователи с действующей подпиской могли продлевать её.

  • Об этом со ссылкой на письмо от сервиса сообщили Telegram-канал «Да сколько можно» и «Мир Фантастики». Приложение будет работать до 30 сентября, а 1 октября оно станет недоступно.
  • Тем, кто оплатил подписку на несколько месяцев, вернут деньги. Все выплаты проведут до 30 сентября. Также пользователям подарят три месяца подписки на «Литрес». В «Литресе» на вопрос vc.ru, действительно ли Storytel прекратит работу, на момент написания заметки не ответили.
  • Storytel запустился в России в 2017 году. 4 марта 2022 года он объявил о приостановке работы в России — сервис перестал приобретать контент и производить новый. При этом приложение осталось доступно для действующих пользователей, они также могли продлить подписку.

#новость #storytel

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67 комментариев
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 Наталья Федорова

Если бы мы хотели Литрес, мы бы им пользовались изначально…. Печаль. Реально хороший сервис.

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Никита Иванов

Наташ, MyBook - это то ещё сокровище. И интерфейс у них похожий, библиотека. Я пользовался тем и тем, но MyBook мне нравится больше и я только там оплачивал подписку. Литрес тоже Норм

Честно я не совсем понимаю, зашли на рынок рф, потратили деньги на рекламу и ушли, оставив прямому конкуренту аудиторию. Ну и так тоже норм.

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14 комментариев
Виктория Никанорова

ЛитРес тоже хороший. Ещё "Звуки слов" хороший. Но сам факт печалит донельзя(

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7 комментариев
Марина К

Не очень-то и расстроились
Букмейт, Литрес и Майбук куда лучше

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Crusty krab

Как же такие как вы надоели...

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2 комментария
Илья Рожнев

Изначально пользовался литресом, вообще по…ю

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Заинтересованный франт

Судя по выложенному мему, вам ни литрес, ни сторител не нужен.

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3 комментария
Ватник Наизнанку

Продолжайте держать всех в курсе!

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Дмитрий Зверев
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Analtoy Wasserschlang
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Andrew
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1 комментарий
Alexey Taruntaev

Сторител реально неплохой сервис и в отличие от многих можно купить подписку по цене 2 книг на других сервисах. Опять же бесплатная подписка решала.

Есть ряд бесплатных альтернатив дающих сходный контент которыми и пользовался, но мой респект сторителу.

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Странник

Скоро не останется ничего.

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Andrew Martynov

Ждём «Историорассказыватель и точка»

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Alex Shevchenko

И логотип можно не придумывать😁

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2 комментария
Analtoy Wasserschlang

Сказатель и точка.

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Наталья Федорова

Самое печальное, что аналоги если и были догоняющие, то теперь оставшись на рынке монополистами совсем забьют на развитие.

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Виолетта

у нас есть торрент, зачем эта ерунда?

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Сергей Марков

Если есть продуктовый магазин, зачем рестораны? Если есть лада гранта, зачем мерседес? Если есть самогон, зачем коньяк? И ещё много-много других... Если следовать вашей логике

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2 комментария
Analtoy Wasserschlang

Здесь подписки — это модно, даже когда с ней ценник на такси выше.

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2 комментария
Виктория Никанорова

Да чёрт

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Mr Black

Бля,а библиотеки то ещё работают хоть?

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Alex R

Торренты ещё работают

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1 комментарий
Заинтересованный франт

Ебать, а вам зачем?

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Acupuncture USA

Первый раз слышу о нем, что то не так у ребят было с продвижением.

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تقي

А вы вообще книги в электронном формате читаете/слушаете?

Сам Литрасом пользуюсь, и дофига хороших книг от сторитела было, например серия Фрэнка Герберта в исполнении Сергея Чонишвили.

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John Doe

значит вам просто не нужно это было. А так, это один из лучших сервисов был. Как по содержанию, так и по цене. Кроме того, они спонсировали озвучку многих книг. По крайне мере, сужу это по детским книгам - почти каждая вторая была с их озвучкой.

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Сидор

Вопрос знатокам - если у меня подписка оформлена в другой стране, но плачу я с аккаунта AppStore Россия, то тоже подписка отвалится?

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John Doe

Думаю что да. Судя по новости, они полностью закрывают российское направление. Скорей всего так же могут убрать еще больше книг (как это уже произошло пару месяцев назад).

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Ware Wow

Они иностранные были.

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Влад

:(

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Приёмная Палпатина

Прекратит работать в рф?

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Merymemy

Злюсь 😤

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