«Яндекс» добавил возможность создавать детский профиль в «Поиске», «Музыке» и других своих сервисах Статьи редакции
Например, онлайн-кинотеатр будет предлагать только фильмы по возрасту, «Музыка» — треки без ненормативной лексики, а «Поиск» и «Браузер» оградят от шок-контента и сайтов для взрослых.
- Детский аккаунт работает в «Поиске», «Музыке», «Кинопоиске» и других сервисах, объявила компания.
- Такой профиль создают родители в своём «Яндекс ID». Пользователи могут указать имя и возраст ребёнка, придумать логин и пароль, выбрать возрастное ограничение контента: например, 6+ или 12+. Детский аккаунт можно создать и из раздела «Семья» в «Яндекс ID».
- Пользователи могут добавить к детскому аккаунту банковскую карту, привязанную к семейной группе в «Яндекс ID». Тогда ребёнок сможет в рамках установленных лимитов делать покупки в сервисах «Яндекса». Также можно оформить ему семейную подписку «Плюс Мульти».
- С 2020 года на «Кинопоиске» уже есть детский режим. В компании уточнили vc.ru, что этот профиль работает только в онлайн-кинотеатре, а детский аккаунт в «Яндекс ID» — единый для нескольких сервисов. Его нужно создавать отдельно.
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И правильно, зачем ребенку смотреть фильмы ужасов, пусть лучше учится варить кофе в кастрюле, как все нормальные детишки!
Лучше стишки про укроп 😃
Какой неполиткорректный поиск
все правильно, запросы любого уважающего себя ребенка
Новая всплывающая реклама на Яндексе: "Митя, купи подписку на смешные аватары, а то в садике отругают."
Деньги на шторы сдаем
Конечно с карточки родителей.... Которая привязана к аккаунту!
А можно вообще всех оградить от "шок-контента"? И не только в я-браузере?
Но вот поиск и музыка – отличное решение.
Поэтому в плей листе "Сектор газа", "Красная плесень", "Плеханово"...
так это как раз контент для детей. более зрелым людям не интересно творчество с матом ради мата и текстами песен про какую то залупу
Слушал ебаный сектор газа блять еще в десять лет нахуй, вопросы ебать?
С помощью Яндекс.ДНС
Вы предлагаете всем запретить всё, кроме того, что нравится вам, я правильно понял?
Только (конченные долбоёбы - зачёркнуто) бессмертные люди ищут в поиске под залогиненным профилем.
Простите что грубо, но уж как есть.
Или кому пофиг и просто нечего скрывать
как будто без профиля тяжело идентифицировать пользователя
товарищ майор радуется
Приватный режим вообще любовь)
всем кому есть что скрывать и нужна приватность - велкам ту даркнет)
дети могут и под логином искать
хорошая функция,только дети сейчас слушают ту музыку что популярна в тиктоке)
Скриньте, это яндекс поиск через 10 лет для всех.
Научил ребёнка 12+ своих друзей пользоваться vpn, обходить детекцию ipsec и качать торренты с международных трекеров. Следующим у нас в списке сборка своего ПК, вместо унылого ноута на НГ и введение в SQL.
Это очень здорово! Мне страшно не хватало детского профиля в Музыке
В детстве?
Яндекс - мечты сбываются!
Детей, которые уже научились пользоваться Яндексом, не напугают треки с ненормативной лексикой. Скорее, они и пришли, чтобы их найти. А если не найдут, заколебут родителей, чтобы отключили эту фигню
Разве они сами не смогут додуматься отключить раз так?
Такой профиль создают родители в своём «Яндекс ID» - не факт, что у них есть «Яндекс ID»
Можно ведь скачать ещё одно приложение Яндекс если так хочется или вообще другой браузер//// но может дети настолько не понимают что не могут, кто знает....
Хотя возможно детям без гиперопеки родителей это не знакомо....
Интересно, что ограничения типа 12+ или 16+ распространяются в основном на сексуальный контент. При этом фильм может быть боевиком, где сначала герой, потом негодяй убивают кучу людей!
Те то, что люди занимаются любовью - это нельзя показывать детям, а то что убивают друг друга - ну вроде бы норм.
И такое бывает, но всё же иногда могут накинуть и за обычное насилие или просто наличие ЛГБТ даже с отсутствием поцелуев....
Вся маркировка контента - ересь и бесполезная работа для бесполезных людей. Что R у американцев, что наши +.
В нашем детстве такой хуйни не было
Как же я ору с того, что люди которые смотрели расчлененку по телевизору, бухали и курили с 5 класса, передавали друг другу порнуху через ик-порт, внулину окукливают своим детям интернет.
Вы че забыли, что этих детей делали под песню "Пока я в клубе, чиксы танцуют"?
А потом удивляются че это зумерки, которые выросли на фильмах без ужасов и песнях без мата, смотрят порнуху без баб.