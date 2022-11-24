Сервисы
Верующий каякер

«Яндекс» добавил возможность создавать детский профиль в «Поиске», «Музыке» и других своих сервисах Статьи редакции

Например, онлайн-кинотеатр будет предлагать только фильмы по возрасту, «Музыка» — треки без ненормативной лексики, а «Поиск» и «Браузер» оградят от шок-контента и сайтов для взрослых.

  • Детский аккаунт работает в «Поиске», «Музыке», «Кинопоиске» и других сервисах, объявила компания.
  • Такой профиль создают родители в своём «Яндекс ID». Пользователи могут указать имя и возраст ребёнка, придумать логин и пароль, выбрать возрастное ограничение контента: например, 6+ или 12+. Детский аккаунт можно создать и из раздела «Семья» в «Яндекс ID».
  • Пользователи могут добавить к детскому аккаунту банковскую карту, привязанную к семейной группе в «Яндекс ID». Тогда ребёнок сможет в рамках установленных лимитов делать покупки в сервисах «Яндекса». Также можно оформить ему семейную подписку «Плюс Мульти».
  • С 2020 года на «Кинопоиске» уже есть детский режим. В компании уточнили vc.ru, что этот профиль работает только в онлайн-кинотеатре, а детский аккаунт в «Яндекс ID» — единый для нескольких сервисов. Его нужно создавать отдельно.

#новость #яндекс

901 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
36 комментариев
Написать комментарий...
 Andrey Zykov

И правильно, зачем ребенку смотреть фильмы ужасов, пусть лучше учится варить кофе в кастрюле, как все нормальные детишки!

Ответить
Развернуть ветку
Aik Music

Лучше стишки про укроп 😃

Ответить
Развернуть ветку
Andre Macareno

Какой неполиткорректный поиск

Ответить
Развернуть ветку
Ольга Николина

все правильно, запросы любого уважающего себя ребенка

Ответить
Развернуть ветку
Griby Lenina

Новая всплывающая реклама на Яндексе: "Митя, купи подписку на смешные аватары, а то в садике отругают."

Ответить
Развернуть ветку
Самый Несерьёзный

Деньги на шторы сдаем

Ответить
Развернуть ветку
flash

Конечно с карточки родителей.... Которая привязана к аккаунту!

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Klimanskiy
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

А можно вообще всех оградить от "шок-контента"? И не только в я-браузере?
Но вот поиск и музыка – отличное решение.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Поэтому в плей листе "Сектор газа", "Красная плесень", "Плеханово"...

Ответить
Развернуть ветку
Инженер-душнила

так это как раз контент для детей. более зрелым людям не интересно творчество с матом ради мата и текстами песен про какую то залупу

Ответить
Развернуть ветку
Сексорцист Милфхантерович

Слушал ебаный сектор газа блять еще в десять лет нахуй, вопросы ебать?

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Круглов

С помощью Яндекс.ДНС

Ответить
Развернуть ветку
Олег Макаров

Вы предлагаете всем запретить всё, кроме того, что нравится вам, я правильно понял?

Ответить
Развернуть ветку
Хитрый микроскоп
профили в «Поиске»

Только (конченные долбоёбы - зачёркнуто) бессмертные люди ищут в поиске под залогиненным профилем.
Простите что грубо, но уж как есть.

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Shamov

Или кому пофиг и просто нечего скрывать

Ответить
Развернуть ветку
Хитрый микроскоп
Отсутствие у вас судимости — это не ваша заслуга, а наша недоработка
Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Koryas

как будто без профиля тяжело идентифицировать пользователя

Ответить
Развернуть ветку
Julio Leiataua

товарищ майор радуется

Ответить
Развернуть ветку
flash

Приватный режим вообще любовь)

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Астафьев

всем кому есть что скрывать и нужна приватность - велкам ту даркнет)
дети могут и под логином искать

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Смоляков

хорошая функция,только дети сейчас слушают ту музыку что популярна в тиктоке)

Ответить
Развернуть ветку
Всвиторе

Скриньте, это яндекс поиск через 10 лет для всех.

Ответить
Развернуть ветку
p0sted

Научил ребёнка 12+ своих друзей пользоваться vpn, обходить детекцию ipsec и качать торренты с международных трекеров. Следующим у нас в списке сборка своего ПК, вместо унылого ноута на НГ и введение в SQL.

Ответить
Развернуть ветку
Мария Новикова

Это очень здорово! Мне страшно не хватало детского профиля в Музыке

Ответить
Развернуть ветку
Олег Макаров

В детстве?

Ответить
Развернуть ветку
flash

Яндекс - мечты сбываются!

Ответить
Развернуть ветку
Александр Суворов

Детей, которые уже научились пользоваться Яндексом, не напугают треки с ненормативной лексикой. Скорее, они и пришли, чтобы их найти. А если не найдут, заколебут родителей, чтобы отключили эту фигню

Ответить
Развернуть ветку
flash

Разве они сами не смогут додуматься отключить раз так?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Суворов

Такой профиль создают родители в своём «Яндекс ID» - не факт, что у них есть «Яндекс ID»

Ответить
Развернуть ветку
flash

Можно ведь скачать ещё одно приложение Яндекс если так хочется или вообще другой браузер//// но может дети настолько не понимают что не могут, кто знает....

Ответить
Развернуть ветку
flash

Хотя возможно детям без гиперопеки родителей это не знакомо....

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Трунов

Интересно, что ограничения типа 12+ или 16+ распространяются в основном на сексуальный контент. При этом фильм может быть боевиком, где сначала герой, потом негодяй убивают кучу людей!

Те то, что люди занимаются любовью - это нельзя показывать детям, а то что убивают друг друга - ну вроде бы норм.

Ответить
Развернуть ветку
flash

И такое бывает, но всё же иногда могут накинуть и за обычное насилие или просто наличие ЛГБТ даже с отсутствием поцелуев....

Ответить
Развернуть ветку
p0sted

Вся маркировка контента - ересь и бесполезная работа для бесполезных людей. Что R у американцев, что наши +.

Ответить
Развернуть ветку
Илитный Иксперт

В нашем детстве такой хуйни не было

Как же я ору с того, что люди которые смотрели расчлененку по телевизору, бухали и курили с 5 класса, передавали друг другу порнуху через ик-порт, внулину окукливают своим детям интернет.

Вы че забыли, что этих детей делали под песню "Пока я в клубе, чиксы танцуют"?

А потом удивляются че это зумерки, которые выросли на фильмах без ужасов и песнях без мата, смотрят порнуху без баб.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 36 комментариев
null