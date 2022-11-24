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Полина Лааксо

«ВКонтакте» добавила дипфейк-технологию в «VK Клипы» и «VK Видео» — пользователи могут «примерить» лица знаменитостей Статьи редакции

Пока в списке доступных — Егор Крид, Ольга Бузова, Niletto, Клава Кока, Даня Милохин и Катя Адушкина.

  • Об этом рассказал технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь на конференции HighLoad++. Инструмент размещён в мобильном редакторе «VK Клипов» и в мини-приложении «Дипфейк» — в том числе в веб-версии.
  • Чтобы изменить лицо, пользователь может добавить уже отснятое на устройство видео, выбрать одно из тех, что до этого сам загружал во «ВКонтакте», или создать ролик с нуля через редактор.
  • Фрагмент для «VK Клипов» должен быть не длиннее трёх минут, для «VK Видео» — не больше десяти. Все ролики будут получать водяной знак «Дипфейк» и пометку о том, что носят исключительно развлекательный характер.
  • Технология работает на основе созданных «ВКонтакте» нейросетей и позволит сервису ежедневно обрабатывать более 200 тысяч таких видео, рассказали в компании. В будущем компания рассчитывает внедрить функцию и в другие свои приложения — например, «VK Звонки».

#вконтакте #vk #дипфейки #новость

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 Кто-то такой
Пока в списке доступных — Егор Крид, Ольга Бузова, Niletto, Клава Кока, Даня Милохин и Катя Адушкина

Можно не надо?

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Полина Лааксо
Автор

неужели никто не хочет примерить на себя образ пусибоя...

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Вадим Д.

Ну фу какое же, Полина (-:

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СвяТой_ТапоК

Morgenshterna нет, жаль.

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Вадим Д.

Ну уж нет, их добавили – теперь ещё их поклонники задипфейкают себя и их станет ещё больше.

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Дрочук

А знаменитости будут?

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Andrey Olenin

А дикпик технологию когда добавят?

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Яна Ангелова

Почему они так созвучны? Когда добавят - легко будет спутать

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Foo Bar

Ой прости я случайно. Перепутал хотел с кридом прислать 😂

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Anton Kuzmichev

Это будет в платной подписке для особо важных созвонов.

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Roman Bannov

Похоже, что один только я не заметил разницы, когда она меняла лица

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DeepFakescovery channel

на вид как будто слили под копирку подход с https://github.com/iperov/DeepFaceLive
даже артефакты на лице такие же - палится XSeg маска без донастройки под конкретное лицо, и размывается лицо если провести рукой.
Вот только лицензия там GPL-v3, что означает что ВК обязан опенсорснуть весь код своего приложения, если использует хоть что-то из репо

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Abyss

мда уж знаменитостей они подобрали ...

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Яна Ангелова

Кто дал, того и взяли)

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DaemonHK

Почему все ебала одинаковые?

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illusive man

добавте туда лица политиков

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Станислав Назаров
ВК вне политики

На этом и проебали всю аудиторию в 2014, с тех пор они мессенджер и порно хостинг, а не соц. сеть.

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Василий Сергеев

Порно попрошу не трогать, самый доступный сервис за бесплатно на адекватным ссылкам в HD, радует все, как соцсеть помойка с ботами и фриками.

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Вячеслав Грачунов

Мне кажется функцию мессенджера они как раз потеряли. Функция торговой площадки осталась и функция локальных форумов (мелких городов и районов крупных)

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СвяТой_ТапоК

Выходит процессорами борющиеся с дипфейками, VK добавляет.

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Вадим Д.
Пока в списке доступных...

Нормальные лица добавят? Или хотя бы те, на которые приятно смотреть.

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flash

Яндекс - не будь собой!

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Kv4Nt

Не читал но осуждаю

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Кто-то такой
рассчитывает внедрить функцию и в другие свои приложения — например, «VK Звонки»
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Эчис Тюлюш

Прикольно

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Foo Bar

А если милохина запретят, у вк будут терки с ркн?
Да ну бред какой-то... в нормальной же стране живем

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ВсЕм ЧмАфФкИ в ЭтОм ЧаТиКе

Меня если честно пугает развитие этих технологий и доступ нам, простым пользователям. Т.е. кто угодно, от лица "знаменитости" может наговорить что угодно, и иди докажи потом что это дипфейк.

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