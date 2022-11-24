«ВКонтакте» добавила дипфейк-технологию в «VK Клипы» и «VK Видео» — пользователи могут «примерить» лица знаменитостей Статьи редакции
Пока в списке доступных — Егор Крид, Ольга Бузова, Niletto, Клава Кока, Даня Милохин и Катя Адушкина.
- Об этом рассказал технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь на конференции HighLoad++. Инструмент размещён в мобильном редакторе «VK Клипов» и в мини-приложении «Дипфейк» — в том числе в веб-версии.
- Чтобы изменить лицо, пользователь может добавить уже отснятое на устройство видео, выбрать одно из тех, что до этого сам загружал во «ВКонтакте», или создать ролик с нуля через редактор.
- Фрагмент для «VK Клипов» должен быть не длиннее трёх минут, для «VK Видео» — не больше десяти. Все ролики будут получать водяной знак «Дипфейк» и пометку о том, что носят исключительно развлекательный характер.
- Технология работает на основе созданных «ВКонтакте» нейросетей и позволит сервису ежедневно обрабатывать более 200 тысяч таких видео, рассказали в компании. В будущем компания рассчитывает внедрить функцию и в другие свои приложения — например, «VK Звонки».
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Можно не надо?
неужели никто не хочет примерить на себя образ пусибоя...
Ну фу какое же, Полина (-:
Morgenshterna нет, жаль.
Ну уж нет, их добавили – теперь ещё их поклонники задипфейкают себя и их станет ещё больше.
А знаменитости будут?
А дикпик технологию когда добавят?
Почему они так созвучны? Когда добавят - легко будет спутать
Ой прости я случайно. Перепутал хотел с кридом прислать 😂
Это будет в платной подписке для особо важных созвонов.
Похоже, что один только я не заметил разницы, когда она меняла лица
на вид как будто слили под копирку подход с https://github.com/iperov/DeepFaceLive
даже артефакты на лице такие же - палится XSeg маска без донастройки под конкретное лицо, и размывается лицо если провести рукой.
Вот только лицензия там GPL-v3, что означает что ВК обязан опенсорснуть весь код своего приложения, если использует хоть что-то из репо
мда уж знаменитостей они подобрали ...
Кто дал, того и взяли)
Почему все ебала одинаковые?
добавте туда лица политиков
На этом и проебали всю аудиторию в 2014, с тех пор они мессенджер и порно хостинг, а не соц. сеть.
Порно попрошу не трогать, самый доступный сервис за бесплатно на адекватным ссылкам в HD, радует все, как соцсеть помойка с ботами и фриками.
Мне кажется функцию мессенджера они как раз потеряли. Функция торговой площадки осталась и функция локальных форумов (мелких городов и районов крупных)
Выходит процессорами борющиеся с дипфейками, VK добавляет.
Нормальные лица добавят? Или хотя бы те, на которые приятно смотреть.
Яндекс - не будь собой!
Не читал но осуждаю
Прикольно
А если милохина запретят, у вк будут терки с ркн?
Да ну бред какой-то... в нормальной же стране живем
Меня если честно пугает развитие этих технологий и доступ нам, простым пользователям. Т.е. кто угодно, от лица "знаменитости" может наговорить что угодно, и иди докажи потом что это дипфейк.