Приложение СБОЛ пропало из App Store — копию «Сбербанк Онлайн» удаляют второй раз Статьи редакции
Оно проработало чуть больше месяца.
- Приложение СБОЛ в App Store — это копия «Сбербанк Онлайн» — больше не доступно по прямой ссылке. Внимание на это обратило ТАСС, редактор vc.ru также получил системную ошибку.
- В апреле 2022 года «Сбер» попал под блокирующие санкции США. После этого App Store удалил приложение «Сбера», а также «СберБизнес», «СберИнвестор X» и другие.
- Впервые копия «Сбербанк Онлайн» появилась в App Store в середине августа 2022-го. Её удалили через неделю. Позже она заработала снова — уже 10 октября.
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Халя, у нас отмена? Был СБОЛ, теперь болт.
Для вас это радостное событие?
Нет, но и уныния не вызывает. Будет новое, сомнений в этом нет. И, думаю, довольно скоро его выкатят.
Выкатят взад снова, угу
Вероятно отдел iOS разработки всеми силами пытается доказать что они всё ещё очень нужны сберу
добавят цифру в название и перевыпустят
СБОЛь?
ПиСдаБОЛ
2-СБОЛ-Изобутил?
Сбербанк годами издевался над людьми… надеюсь он вообще исчезнет и закроется.
Не знаю кому как, для меня сбер это лучший банк чем пропиаренный тинькофф.
Комиссию за этот коммент не взяли?
Что за комиссию имеете ввиду?
Ааааааа ну бывает. Это вам такие переводы приходят?
Поддерживаю
Это уже лишь вопрос времени 😀
СБОЛ в аппсторе больше месяца:
Но вообще-то непонятно, где Таганский там или Краснопресненский суд и почему эпол еще не платит в день по хуилиарду рублей до восстановления канала сбола на платформе апстор.
Интересно, как будут поддерживаться все эти версии приложений? Допустим каждый месяц будет новая версия, которая позже будет удалена, как все эти десятки сотни версий разных приложения будут фикситься и поддерживаться разработчиками?
никак, что в стор/плеймаркет попало, то пропало. будут под новым именем заливать
Никак, в какой то момент выпадет плашка, что эта версия больше не поддерживается. Скачайте новое приложение или пользуйтесь браузерной версией
Эти новые версии сбола и будут обновляться) то есть ручками искать и скачивать
Всегда знал что айфонцы будут страдать. Карма
Не страдаю ни капли, до сих пор стоит изначальное приложение Сбербанк и все работает, но на всякий случай скачал СБОЛ
Как сертификаты протухнут, так и перестанет работать. Не долго ждать осталось
Нафиг им гнилой западный iOS ? Импортозаместили же уже все. Не?
Ждём СБОЛ на Авроре )
Без особых проблем. Меняется только размещение. Уведомления буду отлетать после каждого удаления, а приложение можно сколько угодно перевыпускать
Скоро снова появится
Надо им выпустить приложение под названием "Грехбанк", кому надо те сразу поймут.
Вот привязались
А в appdb нельзя скачать? Что за идиотизм?
Странно, что никакой суд до сих пор не присудил эпплу 100ты₽ в день с умножением на два в каждой клеточке шахматной доски
Поменяют и будет какой-нибудь СБИР)