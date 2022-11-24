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Полина Лааксо

Приложение СБОЛ пропало из App Store — копию «Сбербанк Онлайн» удаляют второй раз Статьи редакции

Оно проработало чуть больше месяца.

  • Приложение СБОЛ в App Store — это копия «Сбербанк Онлайн» — больше не доступно по прямой ссылке. Внимание на это обратило ТАСС, редактор vc.ru также получил системную ошибку.
  • В апреле 2022 года «Сбер» попал под блокирующие санкции США. После этого App Store удалил приложение «Сбера», а также «СберБизнес», «СберИнвестор X» и другие.
  • Впервые копия «Сбербанк Онлайн» появилась в App Store в середине августа 2022-го. Её удалили через неделю. Позже она заработала снова — уже 10 октября.

#новость #сбербанк

1653 просмотров
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35 комментариев
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 Вадим Д.

Халя, у нас отмена? Был СБОЛ, теперь болт.

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Мяу

Для вас это радостное событие?

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Вадим Д.

Нет, но и уныния не вызывает. Будет новое, сомнений в этом нет. И, думаю, довольно скоро его выкатят.

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Натуральный щит

Выкатят взад снова, угу

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Серафима Зоряева
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ЯжПрограммист

Вероятно отдел iOS разработки всеми силами пытается доказать что они всё ещё очень нужны сберу

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illusive man

добавят цифру в название и перевыпустят

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Максим Ростокин

СБОЛь?

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Gustav T.

ПиСдаБОЛ

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Вадим Д.

2-СБОЛ-Изобутил?

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Grandzlo

Сбербанк годами издевался над людьми… надеюсь он вообще исчезнет и закроется.

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Эчис Тюлюш

Не знаю кому как, для меня сбер это лучший банк чем пропиаренный тинькофф.

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Саша Прохоренко

Комиссию за этот коммент не взяли?

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Мяу

Что за комиссию имеете ввиду?

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Максим Ростокин
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Мяу

Ааааааа ну бывает. Это вам такие переводы приходят?

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jonewayne

Поддерживаю

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Oleg N

Это уже лишь вопрос времени 😀

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Император Нолимоций

СБОЛ в аппсторе больше месяца:

Но вообще-то непонятно, где Таганский там или Краснопресненский суд и почему эпол еще не платит в день по хуилиарду рублей до восстановления канала сбола на платформе апстор.

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Adrian Azarov

Интересно, как будут поддерживаться все эти версии приложений? Допустим каждый месяц будет новая версия, которая позже будет удалена, как все эти десятки сотни версий разных приложения будут фикситься и поддерживаться разработчиками?

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Оперативный Илья

никак, что в стор/плеймаркет попало, то пропало. будут под новым именем заливать

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Михаил Зеленин

Никак, в какой то момент выпадет плашка, что эта версия больше не поддерживается. Скачайте новое приложение или пользуйтесь браузерной версией

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Максим Соколовский

Эти новые версии сбола и будут обновляться) то есть ручками искать и скачивать

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okman

Всегда знал что айфонцы будут страдать. Карма

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nuhku

Не страдаю ни капли, до сих пор стоит изначальное приложение Сбербанк и все работает, но на всякий случай скачал СБОЛ

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Alexey QuQu

Как сертификаты протухнут, так и перестанет работать. Не долго ждать осталось

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Firas Hamza

Нафиг им гнилой западный iOS ? Импортозаместили же уже все. Не?

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Влад

Ждём СБОЛ на Авроре )

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Vladislav Sabenin

Без особых проблем. Меняется только размещение. Уведомления буду отлетать после каждого удаления, а приложение можно сколько угодно перевыпускать

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Казума Малевич

Скоро снова появится

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Сибирский ключ

Надо им выпустить приложение под названием "Грехбанк", кому надо те сразу поймут.

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Эдуард

Вот привязались

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Андрей Петухов

А в appdb нельзя скачать? Что за идиотизм?

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Олег Макаров

Странно, что никакой суд до сих пор не присудил эпплу 100ты₽ в день с умножением на два в каждой клеточке шахматной доски

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Серафима Зоряева

Поменяют и будет какой-нибудь СБИР)

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