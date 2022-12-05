В App Store появилось приложение «Деньги всем» — оно повторяет функции удалённого сервиса от «Альфа-банка» Статьи редакции
Аналогичное приложение «Деньги пришли» удалили из магазина Apple через 10 дней после загрузки.
- На появление нового приложения обратили внимание в iPhones.ru. Разработчиком «Деньги всем» в App Store указана компания Algori.io. «Альфа-банк» в его описании не упоминается.
- Код безопасности для входа в приложение приходит от «Альфа-банка», убедилась редакция. Внутри можно переводить деньги, оплачивать покупки, счета и следить за расходами. В пресс-службе банка рассказали vc.ru, что не имеют отношения к приложению, но проверили его и рекомендуют к установке своим пользователям.
- В начале апреля 2022 года «Альфа-банк» и «Сбер» попали под блокирующие санкции США. Тогда же Apple удалила приложение банков из App Store.
- 16 августа в App Store появился СБОЛ — копия приложения «Сбера», его удалили через неделю. Оно снова стало доступно 10 октября, но было повторно удалено 24 ноября.
- 23 августа в App Store появилась копия приложения «Альфа-банка» — «Деньги пришли». Apple удалила его 2 сентября.
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Вот и славно. Но ждём возвращения СБОЛ. Да и пусть уже подольше задерживаются.
Пока вы ждёте СБОЛ - другие уже купили смартфоны на Android, который лишён этой монополии на магазины приложений.
Кинул репорт
Его боротьба.
Зигануть после этого не забыл?
Принимаю ставки - сколько продержится?
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
Чот ты оптимист. Речь идёт о днях или может даже часах.
пару дней ))) там разраб есть что банит Альфу за обиду за блок по 115 ФЗ )))
Название, как у МФО
Следующее будет "Деньги ушли"
Поддержка говорит, что пользоваться можно. Проверили его безопасность.
Так быстро 23 год пролетел
Корреспондент прорвал временной континиум и написал нам из 2023 года 😄
Когда-нибудь мошенники умудрятся загрузить своё приложение и украдут пару десятков тысяч данных клиентов.
Надо сначала написать в банк, а потом уже грузить и данные вбивать. Не представляю, как это можно не сделать, если там твои деньги)
Бесплатно? Куда подойти забрать?
В ближайший военком
Всегда знал, что абс. монополия ios на размещение приложений к своей операционке добром не кончится. Поэтому пользуюсь только Android
Мыши кололись и плакали, но продолжали жевать кактус. Зачем нужно пытаться прийти в гости к тем, кто тебя обложил и выгнал?
Когда появится приложение "Мультибанк", которое объединит банковские продукты всех банков данного пользователя? С логином через госуслуги, например. Такой сервис вряд ли попадет под санкции.
А мог бы, на основе Open Banking стандарта.
У каждого банка своя команда для своего приложения — их придётся выставить на мороз.
У банка не будет статистики и инфы из своего приложения, канала для спама предложениями кредитов и прочих прелестей.
Такой «Мультибанк» должны будут делать независимые разработчики без связей с подсанкционкой, а банки должны будут им доверять.
Напомню, что у Сбера нельзя переводить по СБП через веб-версию, а сбербанк-ру не открывается без скрепного сертификата.
Но при «Мультибанке» всё будет зашибись,
Его сделают скоро, надо только подождать...
Откуда такая уверенность?
В России никогда.
Самый рофл, что если в карточке приложения в App Store нажать "поддержка приложений", то перебросит на kittycash.ru, причем без https, какую-то говно-подделку на тильде.
Мозгов не хватило, чтобы поставить правильную ссылку, или хотя бы редирект на https
Клоуны
Сам домен принадлежит какому-то частному лицу, что будет с данными, отправленными через этот сайт, и какая безопасность данных, если это все проходит через тильду - просто конченные
Вы видимо не понимаете главный смысл приложений типа этого и сбола)
В пресс-службе банка рассказали vc.ru, что не имеют отношения к приложению, но проверили его и рекомендуют к установке своим пользователям. После чего заговорщически подмигнули.
Спасибо забрал) СБОЛ пока работает и ладно)
Зачем вы об этом пишите, клоуны? Клиенты и так узнают от банка, а из-за вас сейчас и это приложение удалят.
Из-за вас? Точно? Не из-за кого больше?
Думаешь на вс сидит сам Тим Кук?
Ну удалят и удалят
Дарю идею для банков: сделать условно-открытый API взаимодействия с банком, платить разработчикам процент за операции, совершенные через их приложение. Таким образом, бесконечное количество банковских клиентов (в т.ч. опенсорс) и отсутствие проблем с сторами.
Банки не заинтересованы в том, чтобы информацию вовне отдавать.
И бесконечное количество новых мошеннических схем)
Эту идею (и даже стандарт) уже давно подарил ЦБ
https://www.cbr.ru/press/event/?id=8223
Цирк))))
с таким названием только МФО открывать
даже слоган не нужен
Надо сей факт публикации скрывать. А не пиарить!