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Больной Гоша

В App Store появилось приложение «Деньги всем» — оно повторяет функции удалённого сервиса от «Альфа-банка» Статьи редакции

Аналогичное приложение «Деньги пришли» удалили из магазина Apple через 10 дней после загрузки.

Скриншоты App Store
  • На появление нового приложения обратили внимание в iPhones.ru. Разработчиком «Деньги всем» в App Store указана компания Algori.io. «Альфа-банк» в его описании не упоминается.
  • Код безопасности для входа в приложение приходит от «Альфа-банка», убедилась редакция. Внутри можно переводить деньги, оплачивать покупки, счета и следить за расходами. В пресс-службе банка рассказали vc.ru, что не имеют отношения к приложению, но проверили его и рекомендуют к установке своим пользователям.
  • В начале апреля 2022 года «Альфа-банк» и «Сбер» попали под блокирующие санкции США. Тогда же Apple удалила приложение банков из App Store.
  • 16 августа в App Store появился СБОЛ — копия приложения «Сбера», его удалили через неделю. Оно снова стало доступно 10 октября, но было повторно удалено 24 ноября.
  • 23 августа в App Store появилась копия приложения «Альфа-банка» — «Деньги пришли». Apple удалила его 2 сентября.

#новость #альфабанк

2359 просмотров
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63 комментария
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 Вадим Д.

Вот и славно. Но ждём возвращения СБОЛ. Да и пусть уже подольше задерживаются.

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Влад Борщ

Пока вы ждёте СБОЛ - другие уже купили смартфоны на Android, который лишён этой монополии на магазины приложений.

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11 комментариев
Oleg N

Кинул репорт

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Галя Перидол

Его боротьба.

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2 комментария
Avent Vaillancoure

Зигануть после этого не забыл?

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Тупой торшер

Принимаю ставки - сколько продержится?
1 месяц
3 месяца
6 месяцев

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Витя Зауцкий
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Слегка Придурковатый

Чот ты оптимист. Речь идёт о днях или может даже часах.

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1 комментарий
human

пару дней ))) там разраб есть что банит Альфу за обиду за блок по 115 ФЗ )))

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Lexx Sky

Название, как у МФО

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Mike Glukhov

Следующее будет "Деньги ушли"

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1 комментарий
Гриша Колесников

Поддержка говорит, что пользоваться можно. Проверили его безопасность.

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Rafa Ramazanov

Так быстро 23 год пролетел

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Dmitry Ilyin

Корреспондент прорвал временной континиум и написал нам из 2023 года 😄

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Dmitry Koryas

Когда-нибудь мошенники умудрятся загрузить своё приложение и украдут пару десятков тысяч данных клиентов.

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Сергей

Надо сначала написать в банк, а потом уже грузить и данные вбивать. Не представляю, как это можно не сделать, если там твои деньги)

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Andre Macareno
Деньги всем

Бесплатно? Куда подойти забрать?

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Советник Альянса

В ближайший военком

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1 комментарий
Dmitry Ilyin

Всегда знал, что абс. монополия ios на размещение приложений к своей операционке добром не кончится. Поэтому пользуюсь только Android

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Thom322

Мыши кололись и плакали, но продолжали жевать кактус. Зачем нужно пытаться прийти в гости к тем, кто тебя обложил и выгнал?

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Максим Ростокин

Когда появится приложение "Мультибанк", которое объединит банковские продукты всех банков данного пользователя? С логином через госуслуги, например. Такой сервис вряд ли попадет под санкции.

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Mike Glukhov

А мог бы, на основе Open Banking стандарта.

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1 комментарий
Backspace

У каждого банка своя команда для своего приложения — их придётся выставить на мороз.
У банка не будет статистики и инфы из своего приложения, канала для спама предложениями кредитов и прочих прелестей.
Такой «Мультибанк» должны будут делать независимые разработчики без связей с подсанкционкой, а банки должны будут им доверять.

Напомню, что у Сбера нельзя переводить по СБП через веб-версию, а сбербанк-ру не открывается без скрепного сертификата.
Но при «Мультибанке» всё будет зашибись,
Его сделают скоро, надо только подождать...

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SMD
Такой сервис вряд ли попадет под санкции.

Откуда такая уверенность?

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2 комментария
Я никто и звать меня никак

В России никогда.

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1 комментарий
Деда Миша

Самый рофл, что если в карточке приложения в App Store нажать "поддержка приложений", то перебросит на kittycash.ru, причем без https, какую-то говно-подделку на тильде.
Мозгов не хватило, чтобы поставить правильную ссылку, или хотя бы редирект на https
Клоуны

Сам домен принадлежит какому-то частному лицу, что будет с данными, отправленными через этот сайт, и какая безопасность данных, если это все проходит через тильду - просто конченные

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виктор сикрит

Вы видимо не понимаете главный смысл приложений типа этого и сбола)

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3 комментария
Слегка Придурковатый

В пресс-службе банка рассказали vc.ru, что не имеют отношения к приложению, но проверили его и рекомендуют к установке своим пользователям. После чего заговорщически подмигнули.

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Igor Borozdin

Спасибо забрал) СБОЛ пока работает и ладно)

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Слон Слонович

Зачем вы об этом пишите, клоуны? Клиенты и так узнают от банка, а из-за вас сейчас и это приложение удалят.

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Советник Альянса
а из-за вас

Из-за вас? Точно? Не из-за кого больше?

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Rafa Ramazanov

Думаешь на вс сидит сам Тим Кук?

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Andre Macareno

Ну удалят и удалят

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Иван Шатов

Дарю идею для банков: сделать условно-открытый API взаимодействия с банком, платить разработчикам процент за операции, совершенные через их приложение. Таким образом, бесконечное количество банковских клиентов (в т.ч. опенсорс) и отсутствие проблем с сторами.

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Я никто и звать меня никак

Банки не заинтересованы в том, чтобы информацию вовне отдавать.

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Руслан

И бесконечное количество новых мошеннических схем)

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Борис Вишневский

Эту идею (и даже стандарт) уже давно подарил ЦБ
https://www.cbr.ru/press/event/?id=8223

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Я никто и звать меня никак

Цирк))))

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Агент Моссада

с таким названием только МФО открывать
даже слоган не нужен

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Dmitry Ilyin

Надо сей факт публикации скрывать. А не пиарить!

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