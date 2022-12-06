«Яндекс 360» запустил тариф «Семейный Премиум» на восемь человек за 599 рублей в месяц Статьи редакции
Персональная месячная подписка на сервис, куда входят «Почта», «Диск», «Календарь», «Документы» и «Заметки», стоит 399 рублей.
- Каждый член «Семейного Премиума» получит 1 Тб для хранения файлов на «Диске», безлимитное место для фотографий и видео с телефона, «красивый» почтовый адрес, а также возможность отключить рекламу, рассказали в компании.
- «Семейный Премиум» позволяет объединить в одном виртуальном пространстве не только родственников, но также друзей и знакомых. Чтобы подключить близких, нужно убедиться, что у них есть «Яндекс Почта», а после отправить им приглашение по email или через SMS — со страницы «Семья» в Яндекс ID.
- За оплату подписки будет отвечать её владелец. Если у него или у остальных участников уже подключен персональный тариф, возможности обоих суммируются.
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Семья "плюс" — 4 человека.
Бизнес-семья "360" — 8 человек.
Браво, яндекс! Нечасто встретишь семью из 8 человек.
Можно тогда будет покупать место в семье