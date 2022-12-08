Google Chrome представил режим экономии оперативной памяти Статьи редакции
Шутки об излишней «прожорливости» браузера, возможно, теперь в прошлом.
Google выпустила браузер Chrome 108, в котором добавила режимы экономии оперативной памяти и заряда аккумулятора. Обновление вышло на Windows, macOS и ChromeOS.
Когда в Chrome включён режим экономии ОЗУ, браузер освобождает память, выделенную для неактивных вкладок. Это позволяет другим программам и активным вкладкам использовать больше ресурсов компьютера.
Режим экономии оперативной памяти можно настраивать в параметрах, например, добавляя сайты, на которых он всегда будет активен. В расширенных опциях также можно указать, через какое время Chrome будет делать вкладку неактивной.
- Режим энергосбережения ограничивает фоновую активность браузера, а также снижает качество визуальных эффектов на вкладках — это касается в том числе анимации и частоты кадров видео. Функция позволяет продлить время работы ноутбука без подзарядки.
Оба режима появятся у пользователей Chrome «в течение нескольких недель» (редактор vc.ru уже смог включить экономию памяти). При желании их можно включить вручную уже сейчас, использовав следующие флаги: для экономии энергии — chrome://flags/#battery-saver-mode-available, а для экономии памяти — chrome://flags/#high-efficiency-mode-available.
Слишком много настроек. Сделали бы чекбокс "Работать как Safari" и все.
при всей симпатии к компании apple, скажу как разработчик - лучше бы браузер safari работал на нормальном движке. Вечно с ним какие-то нюансы и приколы
Это точно. Добавлю как разработчик - сафари просто тормозит в эволюции и как правило, что работает в Safari, то будет работать и в Chrome, поэтому в первую очередь апдейты по сайтам стараюсь тестировать в Safari и только потом смотрю в Chrome.
Ну чё, зато веселее)
Safari ужастно работает. Странная реализация свойства hidden. Долго подвозили webrtc. Да ещё и мобильный сафари работает не так как десктопный. Даже в Edge таких проблемм нет. Интерфейс можно спорить про скорость работы тоже, но из за вышеуказанного некоторые сайты у вас будут работать некорректно. А выгрузка из оперативной памяти это не всегда удобно.
Эдж же на хромиуме теперь
Есть кстати сафари, который работает с расширениями из хрома
На маке опера давно рам неактивных вкладок скидывает
В зачем мне это? С 32 гб?
Гугл, удаляй обновление, Денису не нужно.
Вот если бы они ускорили браузер на не сильно мощных процессорах,.для меня была бы польза) а так не против удаления ))))
На каждые 32гб найдутся говнофронтендеры, не переживайте, пригодится
Мой ноутбук подводит скорее низковольтовый процессор i7(10 поколения). Это была моя ошибка.
Реально ради интереса скиньте пожалуйста ссылку на какой-нибудь "тяжёлый" сайт, просто никогда хромоноги на компе не грузили память, так хоть в действии посмотрю на сие чудо. Я правда без издевательств
Откройте 50 вкладок
gmail допустим + сам браузер жрет
Не для вас делали
Понятно, но кто хочет 16 гб ОЗУ поставит.
Ожидайте в Яндекс.Браузере
ну это будет заслуга не яндекса, а движка хромиум
Лучше поздно, чем никогда
https://habr.com/ru/company/yandex/blog/423507/
Ну то есть Яндекс в Браузере сделал это раньше чем Гугл в Хром
Ну немного, на 4 годика.
Боты тебе скажут, что ты пиздабол, а Яндекс молодец
Яндекс браузер это и есть хром
Включу зануду: Яндекс браузер и есть Chromium, но не Chrome
https://www.chromium.org/chromium-projects/
А chrome это chromium
Но Яндекс браузер не хром
Нет
Привет из 2018
https://browser.yandex.ru/blog/pochemu-brauzery-perezagruzhayut-otkrytye-vkladki-tekhnologiya-hibernate-v-yandeks
Даже эта фича в Яндексе из хромиума
Ты дурак?
Наконец-то!
Гугл только что Auto Tab Discard
https://add0n.com/tab-discard.html
А что 640 кб уже не хватает?
😂🤣😂🤣
Ура, нужная штука