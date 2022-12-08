Сервисы
DTF

Google Chrome представил режим экономии оперативной памяти Статьи редакции

Шутки об излишней «прожорливости» браузера, возможно, теперь в прошлом.

  • Google выпустила браузер Chrome 108, в котором добавила режимы экономии оперативной памяти и заряда аккумулятора. Обновление вышло на Windows, macOS и ChromeOS.

  • Когда в Chrome включён режим экономии ОЗУ, браузер освобождает память, выделенную для неактивных вкладок. Это позволяет другим программам и активным вкладкам использовать больше ресурсов компьютера.

  • Режим экономии оперативной памяти можно настраивать в параметрах, например, добавляя сайты, на которых он всегда будет активен. В расширенных опциях также можно указать, через какое время Chrome будет делать вкладку неактивной.

  • Режим энергосбережения ограничивает фоновую активность браузера, а также снижает качество визуальных эффектов на вкладках — это касается в том числе анимации и частоты кадров видео. Функция позволяет продлить время работы ноутбука без подзарядки.

  • Оба режима появятся у пользователей Chrome «в течение нескольких недель» (редактор vc.ru уже смог включить экономию памяти). При желании их можно включить вручную уже сейчас, использовав следующие флаги: для экономии энергии — chrome://flags/#battery-saver-mode-available, а для экономии памяти — chrome://flags/#high-efficiency-mode-available.

#google #chrome #новость

1500 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
38 комментариев
Написать комментарий...
 IgorF

Слишком много настроек. Сделали бы чекбокс "Работать как Safari" и все.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

при всей симпатии к компании apple, скажу как разработчик - лучше бы браузер safari работал на нормальном движке. Вечно с ним какие-то нюансы и приколы

Ответить
Развернуть ветку
IgorF

Это точно. Добавлю как разработчик - сафари просто тормозит в эволюции и как правило, что работает в Safari, то будет работать и в Chrome, поэтому в первую очередь апдейты по сайтам стараюсь тестировать в Safari и только потом смотрю в Chrome.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Ну чё, зато веселее)

Ответить
Развернуть ветку
Никита Лыкосов

Safari ужастно работает. Странная реализация свойства hidden. Долго подвозили webrtc. Да ещё и мобильный сафари работает не так как десктопный. Даже в Edge таких проблемм нет. Интерфейс можно спорить про скорость работы тоже, но из за вышеуказанного некоторые сайты у вас будут работать некорректно. А выгрузка из оперативной памяти это не всегда удобно.

Ответить
Развернуть ветку
Батищев Александр

Эдж же на хромиуме теперь

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Porkhaev

Есть кстати сафари, который работает с расширениями из хрома

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Желтухин

На маке опера давно рам неактивных вкладок скидывает

Ответить
Развернуть ветку
Денис Вершинин

В зачем мне это? С 32 гб?

Ответить
Развернуть ветку
Дурацкий блик

Гугл, удаляй обновление, Денису не нужно.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Вершинин

Вот если бы они ускорили браузер на не сильно мощных процессорах,.для меня была бы польза) а так не против удаления ))))

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Желтухин

На каждые 32гб найдутся говнофронтендеры, не переживайте, пригодится

Ответить
Развернуть ветку
Денис Вершинин

Мой ноутбук подводит скорее низковольтовый процессор i7(10 поколения). Это была моя ошибка.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Реально ради интереса скиньте пожалуйста ссылку на какой-нибудь "тяжёлый" сайт, просто никогда хромоноги на компе не грузили память, так хоть в действии посмотрю на сие чудо. Я правда без издевательств

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

Откройте 50 вкладок

Ответить
Развернуть ветку
badResistor
Ответить
Развернуть ветку
badResistor

gmail допустим + сам браузер жрет

Ответить
Развернуть ветку
IgorF

Не для вас делали

Ответить
Развернуть ветку
Денис Вершинин

Понятно, но кто хочет 16 гб ОЗУ поставит.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Стручков

Ожидайте в Яндекс.Браузере

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

ну это будет заслуга не яндекса, а движка хромиум

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кузнецов

Лучше поздно, чем никогда
https://habr.com/ru/company/yandex/blog/423507/

Как сэкономить память на вкладках браузера, но…
Когда браузерам не хватает памяти, они выгружают из нее наиболее старые вкладки. Это раздражает…
habr.com
Ответить
Развернуть ветку
Андрей Лучина

Ну то есть Яндекс в Браузере сделал это раньше чем Гугл в Хром

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кузнецов

Ну немного, на 4 годика.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Боты тебе скажут, что ты пиздабол, а Яндекс молодец

Ответить
Развернуть ветку
Alex R

Яндекс браузер это и есть хром

Ответить
Развернуть ветку
IgorF

Включу зануду: Яндекс браузер и есть Chromium, но не Chrome
https://www.chromium.org/chromium-projects/

Home
Home
www.chromium.org
Ответить
Развернуть ветку
Alex R

А chrome это chromium

Ответить
Развернуть ветку
Denys

Но Яндекс браузер не хром

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Желтухин

Нет

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кузнецов

Привет из 2018
https://browser.yandex.ru/blog/pochemu-brauzery-perezagruzhayut-otkrytye-vkladki-tekhnologiya-hibernate-v-yandeks

Почему браузеры перезагружают открытые вкладки…
Многим пользователям знакома ситуацию, когда клик по уже открытой в фоне вкладке приводит к…
browser.yandex.ru
Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Даже эта фича в Яндексе из хромиума

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кузнецов

Ты дурак?

Ответить
Развернуть ветку
Тамара Голубцова

Наконец-то!

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Васильев

Гугл только что Auto Tab Discard
https://add0n.com/tab-discard.html

Auto Tab Discard
automatically discards inactive tabs after a defined time period to free up memory usage of the…
add0n.com
Ответить
Развернуть ветку
Доктор Богомол Тобогган

А что 640 кб уже не хватает?

Ответить
Развернуть ветку
Alex Roth

😂🤣😂🤣

Ответить
Развернуть ветку
Аркадий Емельяненко

Ура, нужная штука

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 38 комментариев
null