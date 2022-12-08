Google выпустила браузер Chrome 108, в котором добавила режимы экономии оперативной памяти и заряда аккумулятора. Обновление вышло на Windows, macOS и ChromeOS.

Когда в Chrome включён режим экономии ОЗУ, браузер освобождает память, выделенную для неактивных вкладок. Это позволяет другим программам и активным вкладкам использовать больше ресурсов компьютера.

Режим экономии оперативной памяти можно настраивать в параметрах, например, добавляя сайты, на которых он всегда будет активен. В расширенных опциях также можно указать, через какое время Chrome будет делать вкладку неактивной.