Сервисы
Полина Лааксо

​Wildberries добавил сопутствующие услуги к мебели и технике — например, сборку, установку и подключение Статьи редакции

Их также можно заказать отдельно — ничего не покупая на маркетплейсе.

  • Предложения с подходящими услугами доступны на странице товара в блоке «С товаром рекомендуют» и в разделе «Услуги», рассказала компания. Можно попросить демонтировать дверь, установить вытяжку или подключить розетку.
  • Услуги оказывают партнёры маркетплейса — сервис ремонта «Руки» и центр «А-Айсберг». Сборка дивана на момент публикации обойдётся в 1500 рублей, установка унитаза — 3000 рублей, душевой кабины с гидромассажем — 9000 рублей.
  • Сервис работает в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге и других. Оформить услуги пока можно только на сайте Wildberries, но позднее функцию добавят и в приложение, а список городов и партнёров расширят. Последними могут стать сервисные фирмы и самозанятые, комиссия для них составит 5%.
  • В ноябре 2022 года Wildberries также запустил услугу экспресс-утилизации мебели и бытовой техники.

#новость #wildberries

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17 комментариев
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 Вадим Д.

Надеюсь, эти сборщики-партнёры не имеют к WB отношения и действительно будут собирать как положено, а не шкаф вместо кровати.

Как же всё-таки не хватает мебели из Икеи, которую реально мог собрать любой человек с двумя руками и более-менее полным набором пальцев.

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Ware Wow

ну не всегда это бывало просто, знаю случаи семейных драм даже

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Вадим Д.

Поклейка обоев на потолок — вот настоящая семейная драма!

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Karl

почему сразу драма, очень даже сближает )

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Maxim Sergeevich

Зачем клеить обои на потолок? о_О

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Вадим Д.

Да вот бывают такие затеи 🤷‍♂️

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Stepan Tomara

у меня как-то из-за этого друзья развелись )

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Слегка Придурковатый

Чесгря заебали все эти крупняки, которые хотят объять необъятное. Канеш, все хотят побольше деняк, но меру-то знать надо.

Не удивлюсь, если скоро ВБ свой поисковик запустит.

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Аня Деревянко

Не говорите. Вон Сбер - кредит взял, посылку отправил, продукты купил, лекарства купил, врача нашел, сделку на недвижимость оформил, если ещё и работать в Сбере, то вообще оттуда можно не выходить

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Griby Lenina

А если не будут брать — слетит гарантия!

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Аня Деревянко

Прочла как "а если не будут срать"

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Griby Lenina

Причина: нецелевое использование унитаза.

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Ware Wow

сборщики будут срать в пустую коробку?

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Аня Деревянко

Это доп.услуга с доплатой

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Вадим Филонов
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Михаил Ивашкин

Я бы не стал доверять такой услуге

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Sergey Gong

Вайлдберис похож на огромного франкенштейна, к которому пришивают все новые и новые части, при это сам по себе он неповоротлив и глуп. В его голове часто мелькают мысли типа - А давайте оштрафуем на 10к всех у кого размер товара неправильно написан?!)) В общем впечатляет своими размерами, но реализация страшненькая.

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