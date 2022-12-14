Wildberries добавил сопутствующие услуги к мебели и технике — например, сборку, установку и подключение Статьи редакции
Их также можно заказать отдельно — ничего не покупая на маркетплейсе.
- Предложения с подходящими услугами доступны на странице товара в блоке «С товаром рекомендуют» и в разделе «Услуги», рассказала компания. Можно попросить демонтировать дверь, установить вытяжку или подключить розетку.
- Услуги оказывают партнёры маркетплейса — сервис ремонта «Руки» и центр «А-Айсберг». Сборка дивана на момент публикации обойдётся в 1500 рублей, установка унитаза — 3000 рублей, душевой кабины с гидромассажем — 9000 рублей.
- Сервис работает в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге и других. Оформить услуги пока можно только на сайте Wildberries, но позднее функцию добавят и в приложение, а список городов и партнёров расширят. Последними могут стать сервисные фирмы и самозанятые, комиссия для них составит 5%.
- В ноябре 2022 года Wildberries также запустил услугу экспресс-утилизации мебели и бытовой техники.
511 просмотров
Надеюсь, эти сборщики-партнёры не имеют к WB отношения и действительно будут собирать как положено, а не шкаф вместо кровати.
Как же всё-таки не хватает мебели из Икеи, которую реально мог собрать любой человек с двумя руками и более-менее полным набором пальцев.
ну не всегда это бывало просто, знаю случаи семейных драм даже
Поклейка обоев на потолок — вот настоящая семейная драма!
почему сразу драма, очень даже сближает )
Зачем клеить обои на потолок? о_О
Да вот бывают такие затеи 🤷♂️
у меня как-то из-за этого друзья развелись )
Чесгря заебали все эти крупняки, которые хотят объять необъятное. Канеш, все хотят побольше деняк, но меру-то знать надо.
Не удивлюсь, если скоро ВБ свой поисковик запустит.
Не говорите. Вон Сбер - кредит взял, посылку отправил, продукты купил, лекарства купил, врача нашел, сделку на недвижимость оформил, если ещё и работать в Сбере, то вообще оттуда можно не выходить
А если не будут брать — слетит гарантия!
Прочла как "а если не будут срать"
Причина: нецелевое использование унитаза.
сборщики будут срать в пустую коробку?
Это доп.услуга с доплатой
Я бы не стал доверять такой услуге
Вайлдберис похож на огромного франкенштейна, к которому пришивают все новые и новые части, при это сам по себе он неповоротлив и глуп. В его голове часто мелькают мысли типа - А давайте оштрафуем на 10к всех у кого размер товара неправильно написан?!)) В общем впечатляет своими размерами, но реализация страшненькая.