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Полина Лааксо

«Росатом» отложил запуск виртуального оператора связи — РБК Статьи редакции

Госкорпорации нужно разработать собственные ИТ-решения, чтобы хранить данные.

  • Компания не отказывается от проекта, но при реализации «возник ряд трудностей организационного и технологического характера», рассказал РБК директор по информационным технологиям «Росатома» Евгений Абакумов.
  • Речь шла о запуске виртуального оператора (MVNO), который использует инфраструктуру, радиочастоты и номера сотового оператора-партнёра, но услуги оказывает под собственным брендом. Структуры госкорпорации, разработчики «Гринатом» и «Атомдата», успели получить на это лицензии, но кто из них возьмётся за проект в будущем — окончательно не решили.
  • Одна из причин, по которой запуск отложили, — сложности с хранением данных. Большинство операторов получают и держат информацию на своих мощностях. «Росатом» же хочет построить «частично собственную» сеть, так как место хранения данных — «чувствительный» для корпорации вопрос.
  • О планах компании запустить MVNO рассказывали в январе 2022 года. Среди потенциальных партнёров называли Tele2 — это единственный мобильный оператор в России с «экспертизой в развёртывании» таких закрытых сетей.
  • Участники рынка полагали, что «Росатом» будет использовать MVNO для проектов на базе интернета вещей, в том числе для «умного города».

#новость #росатом

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16 комментариев
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 Слегка Придурковатый

"Одна из причин, по которой запуск отложили, — сложности с хранением данных"

Ну пусть Гугл Диск себе подключат, делов-то. гг

P.S. Виси, верни минусы.

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Похер
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Исходный турник

терпим и приспосабливаемся

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Я никто и звать меня никак

А прокладки и памперсы Росатом когда производить начнёт?

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Sergey Feiler

Разместит в каждом офисе и на полигонах магазин продуктов

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Toxic Person

Памперсы которые видно в темноте:)

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Вадим Д.

Не появился очередной опсос. А мог бы быть ТелеАтом.

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Матвей Дубровин

ненавижу когда в переписке пишут это слово, сразу хочется прекратить общение с этим человеком

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Сезонный Ковид

Ясно.

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Исходный турник

школьная травма?)

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Похер

Спонсор дня - R.I.P "диСлайков" на dtf/vc

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badResistor

зачем росатому быть сотовым оператором!?
Это вообще нецелевое расходование средств.

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Сезонный Ковид
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Anton Barinov

"Госкорпорации нужно разработать собственные ИТ-решения, чтобы хранить данные"... ну так сейчас вроде как 20 лет технологий, может к концу этого срока и сделают что-то

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Victor Subbotin

Как это бл*ть возможно?

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under construction

горизонт планирования пробил дно

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