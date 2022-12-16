«Росатом» отложил запуск виртуального оператора связи — РБК Статьи редакции
Госкорпорации нужно разработать собственные ИТ-решения, чтобы хранить данные.
- Компания не отказывается от проекта, но при реализации «возник ряд трудностей организационного и технологического характера», рассказал РБК директор по информационным технологиям «Росатома» Евгений Абакумов.
- Речь шла о запуске виртуального оператора (MVNO), который использует инфраструктуру, радиочастоты и номера сотового оператора-партнёра, но услуги оказывает под собственным брендом. Структуры госкорпорации, разработчики «Гринатом» и «Атомдата», успели получить на это лицензии, но кто из них возьмётся за проект в будущем — окончательно не решили.
- Одна из причин, по которой запуск отложили, — сложности с хранением данных. Большинство операторов получают и держат информацию на своих мощностях. «Росатом» же хочет построить «частично собственную» сеть, так как место хранения данных — «чувствительный» для корпорации вопрос.
- О планах компании запустить MVNO рассказывали в январе 2022 года. Среди потенциальных партнёров называли Tele2 — это единственный мобильный оператор в России с «экспертизой в развёртывании» таких закрытых сетей.
- Участники рынка полагали, что «Росатом» будет использовать MVNO для проектов на базе интернета вещей, в том числе для «умного города».
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"Одна из причин, по которой запуск отложили, — сложности с хранением данных"
Ну пусть Гугл Диск себе подключат, делов-то. гг
P.S. Виси, верни минусы.
терпим и приспосабливаемся
А прокладки и памперсы Росатом когда производить начнёт?
Разместит в каждом офисе и на полигонах магазин продуктов
Памперсы которые видно в темноте:)
Не появился очередной опсос. А мог бы быть ТелеАтом.
ненавижу когда в переписке пишут это слово, сразу хочется прекратить общение с этим человеком
Ясно.
школьная травма?)
Спонсор дня - R.I.P "диСлайков" на dtf/vc
зачем росатому быть сотовым оператором!?
Это вообще нецелевое расходование средств.
"Госкорпорации нужно разработать собственные ИТ-решения, чтобы хранить данные"... ну так сейчас вроде как 20 лет технологий, может к концу этого срока и сделают что-то
Как это бл*ть возможно?
горизонт планирования пробил дно