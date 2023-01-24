StudyFree задолжал не только сотрудникам, но также подрядчикам и клиентам: Forbes — о проблемах стартапа Статьи редакции
Основные тезисы из материала издания.
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- StudyFree Дарьи Крошкиной помогает студентам поступить в зарубежные вузы за счёт грантов. Согласно Crunchbase, суммарные инвестиции компании — $5,4 млн, а основательница попала в рейтинг «30 до 30» российского Forbes в 2021-м.
- В начале 2023 года сотрудники стартапа пожаловались на невыплаты зарплат несколько месяцев и плохую внутреннюю коммуникацию. Сама Крошкина говорила, что дело в санкциях: компания не смогла привлечь новые инвестиции, потеряла основную выручку из России и столкнулась с блокировкой счетов.
Пострадали не только сотрудники, но также клиенты и подрядчики
- Как выяснил Forbes, в 2022-м StudyFree продолжала получать выручку от российских клиентов. Например, один из клиентов купил годовую подписку за 96 тысяч рублей, ещё один — две годовые подписки на $2500. Первые месяцы всё шло хорошо, но осенью менеджеры сообщили, что сотрудники сервиса останавливают работу из-за невыплат зарплат, рассказали клиенты.
- Возврат денег компания так и не сделала. По словам Крошкиной, StudyFree отвечала всем клиентам, а «выплаты идут своим чередом».
- Как пишет издание, стартап задолжал и подрядчикам — в частности, $10 тысяч PR-агентству, с которым сотрудничал несколько лет, рассказал близкий к этому агентству источник. По его словам, когда компания не смогла поднять инвестиции, они работали без оплаты январь и февраль. О долге за два месяца также рассказала основательница другого маркетингового агентства.
- Крошкина подтвердила долги перед подрядчиками и объяснила, что переводы маркетинговому агентству просто зависали. Кроме того, приоритет отдавали выплатам команде.
Что ещё нового о проблемах стартапа рассказала сама Крошкина и сотрудники
- Бывшие сотрудники, которые создали чат в Telegram по проблемам выплат, говорят, что компания задолжала им суммарно более $100 тысяч. Крошкина с этой оценкой не согласна — по её прикидкам, компания должна сотрудникам на сегодня $50-55 тысяч. Она пояснила, что часть сотрудников, которые уходили самостоятельно, отказались требовать возврата долгов, «понимая, что в компании тяжелая ситуация».
- Крошкина также рассказала, почему компания не смогла воспользоваться $3 млн инвестиций, о которых объявили в декабре 2021-го. По её словам, сделку анонсировали значительно позже её фактического завершения: $1,5-2 млн стартап получил годом ранее, а оставшуюся часть — в конце лета 2021-го.
- В начале 2022-го StudyFree планировал поднять раунд А на $10-15 млн и уже получил несколько «коммитов» от зарубежных инвесторов. Но после февраля инвесторы остановили переговоры. Американский банк заблокировал операции по счёту компании, российская выручка почти обнулилась, а выручки из Индии и Африки не хватало на содержание разросшегося штата.
Ну они же уволились, что, я разве что-то им теперь должна? ( 👀 хлоп-хлоп 😇)
А можно чаще писать об этом кейсе? Тут людям по два дня бывает некого клевать и чувствовать свое моральное и интеллектуальное превосходство, имейте совесть.
Пойду свечку поставлю за святую героиню из списка Форбс "30 кидков до 30" (или как-то так)
помолиться не забудьте
Лол.
На секунду мне даже стало стыдно, но я всё равно сейчас пойду и откоменчу ))
Я писала не для того, чтобы стыдно стало, а для того, чтобы показать внутренний механизм коментов здесь - почувствовать себя лучше за счёт другого. Вы похоже поняли, мне лестно)
И как, почувствовали?
«Никакой как фсе»
Оф корз.
Сомневаюсь, что вы вытянете дискуссию про "реализацию через призму общества" по Лебону. Особенно смешно это читать, когда главная героиня сама, в общем-то, признается, что "не повезло, не фартануло" (работникам, конечно; самой героине вполне фартануло быть в США).
Как насчёт дискуссии по Грэму, уровня хотя бы пятого, а не второго - для начала?)
Просто добавьте тег в чёрный список и не будете видеть тему
Зачем? Мне полезно приходить в комментарии - учусь не тригериться на чужую и свою эмоциональную незрелость.
Интересно узнать название маркетингового агенства которое работало в долг на $10к и не просило предоплату. Такое вообще бывает?
Это же два месяца всего
Интересно, как теперь выкручиваться. В тюрьму?
Если не дурочка и успела урвать немало баблишка - то до последнего говорить "ещё недельку потерпите - всё вернём", а параллельно в это время продавать недвижку в РФ, паковать семью, вещички и уёбывать куда-нибудь в Латинскую Америку, например.
Так она давно в USA + юр лицо там же зарегистрировано. У кого-то всё "на мази" 😎
Сколько можно писать про эту мадам Крошкину и ее успех?
это же уже мертвый бизнес
Отличная схема, браво!
Там же написано: Free. Сотрудники, подрядчики и клиенты знали на что шли.
На первый взгляд, идея имеет потенциал, и почему не приспособиться к новым условиям?
100тыс - сумма небольшая, вернуть ее можно.
Проблем, по которой падают стартапы - две.
Первая - продукт. Банально, но факт, что многие делают хз что, хз для кого, и им дают деньги.
Другая проблема, когда с продуктом всё в порядке, это то, что основатели считают, что у них не бизнес, а священная корова. В итоге, они просто не ведут бизнес по правилам бизнеса. Никаких тебе подсчётов конверсий, воронок, kpi, и просто ежедневной работы, как на обычной работе (когда деньги не дают, а ты их зарабатываешь)
Зато пиар за 10тыс (на этом абзаце закрались подозрения, насколько эффективно управлялся данный стартап)
Поэтому, есть подозрение, что несмотря на тяжесть ситуации, она могла бы разрулиться. Если бы это был просто бизнес, а не стартап с раундами.