Cubic Media разработала технологию, которая следит за правомерным использованием музыки в магазинах Статьи редакции
С ней компания будет знать, когда сотрудник включает песни по своему усмотрению или выключает музыку вовсе.
- Российский производитель музыкальных решений для бизнеса Cubic Media разработал систему «Контроль звука». С помощью нейросетей она помогает следить за использованием лицензионных композиций в магазинах. Технологию протестировала одна федеральная розничная сеть, рассказали в компании, не раскрыв подробностей.
- Система работает на звуковом оборудовании и программном обеспечении Cubic Media. Она определяет, соответствует ли проигрываемая в магазине музыка заранее согласованному компанией плейлисту, а также следит за громкостью проигрывания.
- Это поможет избежать ситуаций, в которых сотрудник нарушает режим громкости или выключает музыку, а также выбирает радио или песни на свой вкус. Во-первых, за использование треков без лицензии компания рискует получить иск от правообладателя. Во-вторых, выбранные продавцом композиции могут формировать неверное впечатление о бренде.
- Ещё одна функция системы — это контроль аудиорекламы. Компания сможет следить за тем, чтобы рекламные сообщения воспроизводились в нужном количестве магазинов по заданному графику.
- О нарушениях система уведомляет клиента в личном кабинете, по почте или в мессенджере. Крупные заказчики могут подключить сервис уведомлений по API.
- В будущем Cubic Media также хочет добавить динамическую регулировку громкости звука — в зависимости от уровня шума в окружающем пространстве.
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Вот бы она уровень громкости как-то нормализовывала, тогда даже посетителям магазинов будет полезной.
Гениальное решение, сейчас его заметит РКН и жизнь станет намного интереснее!
Уровень громкости ещё нужно подстраивать под число посетителей, чем больше людей – тем больше поглощается звук.
А если сотрудник включает стриминговый сервис, такой как Яндекс.Радио?
На кол его посадят и всего делов.
Не скажи. В магазине электроники, где продаются эти Станции, шоу Алисы выглядит как замануха)
Вообще в этом больше плюсов чем минусов .
почему мне кажется, что это одна из бесполезных технологий
Смотря для кого. Копирасты будут рады. Внедрил такую ебалу в кафешку/магазин - и штрафуй налево-направо нарушителей.
В 200х РАО использовали такую тему, приходили в магазин и записывали звук или видео, что-то брали, чтобы был кассовый чек и потом доили владельцев. Или суд или договор.
это и сейчас так. Не только со звуком, но и изображениями. Тут была статья про картину Смешариков в кафе и суде на 70 000 рублей
ну контроль громкости хорошая вещь
это что тёть Гале и шансон послушать нельзя будет
Что мешает прийти в мвидео/эльдорадо/днс или др и потестировать колонки JBL или другие музыкальные центры или тот же телевизор со своими любимыми композициями? Если будет запрет, то смысл выставления демо теряется. Хотя есть же 2 недели на возврат, точно можно же заняться потребительским терроризмом 🤣
Такое ощущение что люди ходят в магазин музыку пиратскую послушать, ха ха. И если там будет гозманов, тогда больше сапогов купят)))
ну как бы да
Тогда магазины лучше обходить стороной)
продуктовые включая - https://airlia.ru/category/aerozolnye-aromaty/prodovolstvennye/svezheispechennyj-hleb-fresh-baked-bread
везде враги )
а так с музлом целые трактаты буржуины делают
РАО и ВОИС горите в аду!!!