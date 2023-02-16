Сервисы
Яркий якорь

Cubic Media разработала технологию, которая следит за правомерным использованием музыки в магазинах Статьи редакции

С ней компания будет знать, когда сотрудник включает песни по своему усмотрению или выключает музыку вовсе.

  • Российский производитель музыкальных решений для бизнеса Cubic Media разработал систему «Контроль звука». С помощью нейросетей она помогает следить за использованием лицензионных композиций в магазинах. Технологию протестировала одна федеральная розничная сеть, рассказали в компании, не раскрыв подробностей.
  • Система работает на звуковом оборудовании и программном обеспечении Cubic Media. Она определяет, соответствует ли проигрываемая в магазине музыка заранее согласованному компанией плейлисту, а также следит за громкостью проигрывания.
  • Это поможет избежать ситуаций, в которых сотрудник нарушает режим громкости или выключает музыку, а также выбирает радио или песни на свой вкус. Во-первых, за использование треков без лицензии компания рискует получить иск от правообладателя. Во-вторых, выбранные продавцом композиции могут формировать неверное впечатление о бренде.
  • Ещё одна функция системы — это контроль аудиорекламы. Компания сможет следить за тем, чтобы рекламные сообщения воспроизводились в нужном количестве магазинов по заданному графику.
  • О нарушениях система уведомляет клиента в личном кабинете, по почте или в мессенджере. Крупные заказчики могут подключить сервис уведомлений по API.
  • В будущем Cubic Media также хочет добавить динамическую регулировку громкости звука — в зависимости от уровня шума в окружающем пространстве.

#новость #cubicmedia

865 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
20 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Вот бы она уровень громкости как-то нормализовывала, тогда даже посетителям магазинов будет полезной.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

Гениальное решение, сейчас его заметит РКН и жизнь станет намного интереснее!

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Ефименко

Уровень громкости ещё нужно подстраивать под число посетителей, чем больше людей – тем больше поглощается звук.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

А если сотрудник включает стриминговый сервис, такой как Яндекс.Радио?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

На кол его посадят и всего делов.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

Не скажи. В магазине электроники, где продаются эти Станции, шоу Алисы выглядит как замануха)

Ответить
Развернуть ветку
Yaroslava Markova

Вообще в этом больше плюсов чем минусов .

Ответить
Развернуть ветку
Emilee Mecham

почему мне кажется, что это одна из бесполезных технологий

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Смотря для кого. Копирасты будут рады. Внедрил такую ебалу в кафешку/магазин - и штрафуй налево-направо нарушителей.

Ответить
Развернуть ветку
Дарья Смолякова
помогает следить за использованием лицензионных композиций в магазинах

В 200х РАО использовали такую тему, приходили в магазин и записывали звук или видео, что-то брали, чтобы был кассовый чек и потом доили владельцев. Или суд или договор.

Ответить
Развернуть ветку
Сидор

это и сейчас так. Не только со звуком, но и изображениями. Тут была статья про картину Смешариков в кафе и суде на 70 000 рублей

Ответить
Развернуть ветку
Николай Краснов

ну контроль громкости хорошая вещь

Ответить
Развернуть ветку
Артур Федосеев

это что тёть Гале и шансон послушать нельзя будет

Ответить
Развернуть ветку
Roman Pesterev

Что мешает прийти в мвидео/эльдорадо/днс или др и потестировать колонки JBL или другие музыкальные центры или тот же телевизор со своими любимыми композициями? Если будет запрет, то смысл выставления демо теряется. Хотя есть же 2 недели на возврат, точно можно же заняться потребительским терроризмом 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Petrov

Такое ощущение что люди ходят в магазин музыку пиратскую послушать, ха ха. И если там будет гозманов, тогда больше сапогов купят)))

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Чиняев

ну как бы да

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Petrov

Тогда магазины лучше обходить стороной)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Чиняев

продуктовые включая - https://airlia.ru/category/aerozolnye-aromaty/prodovolstvennye/svezheispechennyj-hleb-fresh-baked-bread

везде враги )

а так с музлом целые трактаты буржуины делают

Ответить
Развернуть ветку
Alex Braytsev

РАО и ВОИС горите в аду!!!

Ответить
Развернуть ветку
Регулярный рубин
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 20 комментариев
null