СМИ: в Израиле запустился стартап Nebius — это часть облачного бизнеса «Яндекса» Статьи редакции
Он примет участие в реструктуризации компании и разделении на две части — российскую и международную, говорит источник The Bell.
- В конце февраля 2023 года в Израиле презентовали новый стартап — Nebius, написало израильское издание Geektime. На публикацию обратил внимание The Bell.
- По данным Geektime, на мероприятии присутствовали представители местного ИТ-рынка, но в отрасли никто не знал и не понимал, что это за компания и кто за ней стоит. Но ответ можно получить на сайте компании, отмечает издание.
- Например, на израильском сайте в разделе о компании написано, что Nebius внедрила «передовые технологии Yandex.Cloud», а на глобальном «Яндекс» упоминается в качестве «корней» платформы. Судя по LinkedIn, возглавляет компанию Роман Чернин — бывший глава геосервисов «Яндекса», который находится в Израиле.
- Кроме того, в декабре 2022 года на «Дзене» появилось сообщение о митапе Nebius в Ереване, а в приглашении упоминалось, что стартап — «спин-офф “Яндекса”». В соцсетях также можно найти сообщения, что компания нанимает разработчиков в Сербии и Нидерландах.
- На сайте упоминается, что Nebius — автономная компания с собственными центрами разработки в Нидерландах, Германии, Сербии и Израиле. Платформа построена на базе «Яндекс Облака», но в феврале компания начала процесс корпоративного разделения, рассказал Geektime Нати Коэн, член консультативного совета Nebius, а прошлом — бригадный генерал и глава Минсвязи Израиля. В будущем она не будет иметь никакого отношения к «Яндексу».
- Собеседник The Bell, знакомый с ситуацией в «Яндексе», рассказал, что Nebius — это часть международного облачного бизнеса компании и он также будет участвовать в процессе возможной реструктуризации «Яндекса». По плану, компания разделится на две части: основная часть бизнеса отойдёт под управление менеджмента; беспилотники, облачные технологии и некоторые другие подразделения продолжат работать в России, но их международные части выделят в самостоятельные фирмы. Но раздел пока не завершён.
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Знаем мы эти Nаebius от Яндекса
🤣🤣🤣
Ржачно что они евреев пытаются провести.
Евреи друг друга не обманывают
Ой вей, нам-то не rассказывайте.
Так Яндекс не еврей)
Яндекс облако дорого. Если цены будут как в российском, то не выдержит конкуренции с западными аналогами которых более чем достаточно.
Вообще-то все мы знаем, что аналогов нет.
у вас комменты просто идеально подходят под вашу аватарку
Поставил мужик аватарку, а она ему как раз.
Смешно, что рекламу митапа этой компании в Стамбуле с припиской, что это часть яндекса, я увидел раньше чем эту статью
все таки пилят чтоб было удобнее сидеть на двух стульях
А что им нужно было делать?
Просто отдать продукт, который, создавался годами, российскому государству?
Или полностью перевезти бизнес за бугор (нетривиальная задачка), понимая, что рано или поздно [роскомнадзор] закончится и российский рынок займут конкуренты?
Яндекс даже после переезда не меняется, основной девиз как был, так и осталсяЭто не мы, у нас лапки