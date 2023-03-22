Microsoft сделала бесплатным доступ к Loop — похожему на Notion сервису для совместной работы Статьи редакции
Он интегрируется с другими приложениями Microsoft и поддерживает функции ИИ.
- Microsoft открыла доступ к Loop всем пользователям. Это сервис для совместной работы, который компания представила в ноябре 2021 года — он входил в подписку Microsoft 365 за $69,9 в год для одного пользователя и $99,9 в год для 2-6 человек.
- Сервис похож на Notion: он также включает в себя рабочие области и страницы, где можно импортировать и упорядочить документы и задачи, отмечает The Verge.
- При этом любой компонент можно вставить в другие приложения Microsoft — Teams, Outlook и Word. Если в них внесут изменения, они также отразятся в тех приложениях, куда эти компоненты импортировали.
- В рабочей области — общем пространстве для всех инструментов — можно добавлять заметки, просматривать задачи других пользователей и отслеживать прогресс их выполнения.
- Просматривать и редактировать рабочую область могут одновременно до 50 человек. Но в целом сервис предназначен для команд от двух до 12 человек — чтобы интерфейс не казался перегруженным.
- Также в Loop есть поддержка ИИ — в сервис встроен Microsoft 365 Copilot, который компания сейчас тестирует с избранной группой пользователей. Он поможет написать текст или подсказать идею, а ответ можно встроить в рабочую область.
- Воспользоваться Loop могут все, у кого есть учётная запись Microsoft. Также компания выпустит приложения для iOS и Android.
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Hello
Заебись. Правда, он мне нахуй не нужен. Но всё равно заебись.
Как же Фил ебёт