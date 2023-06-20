ФРИИ подал в суд на главу Roomberry — сервиса подбора квартир в новостройках, который купил «Авито» Статьи редакции
В 2022 году фонд с дисконтом вышел из проекта на фоне ожидания закрытия сервиса, но стартап продали «Авито».
2269 просмотров
- 19 июня 2023 года «ФРИИ Инвест» (инвесткомпания Фонда развития интернет-инициатив) подала в Арбитражный суд Тульской области иск к сооснователю сервиса для подбора квартир в новостройках Roomberry Михаилу Хайкину. Это иск о признании недействительной продажи 7% стартапа за 1,5 млн рублей, рассказали РБК во ФРИИ.
- В 2018 году ФРИИ получил 4% ООО «Румбери», а в 2019-м увеличил свою долю до 7%. Остальные доли были распределены между топ-менеджерами.
- Летом 2022 года Хайкин написал фонду письмо, в котором объявил о планах закрыть проект по итогам года из-за «сложившейся экономической ситуации», утверждают во ФРИИ. Среди причин — завершение контракта с основным контрагентом (информации о продлении контракта на тот момент не было), отключение рекламных инструментов, сокращение платёжеспособной аудитории и другие.
- После письма ФРИИ решил «пойти навстречу» и продал свои 7% в «Румбери» за 1,5 млн рублей, хотя приобрёл её за 2,5 млн рублей, говорят в фонде. Однако в феврале 2023-го «Авито» выкупил 100% «Румбери» у Хайкина (60,48%) и его партнёра Валентина Бочкова (39,52%).
- Кроме того, отмечают во ФРИИ, в 2020 году Хайкин зарегистрировал в Москве ещё одно юрлицо с названием «Румбери». Истец считает, что на него перевели часть бизнес-процессов и, если бы этого не произошло, выручка тульского, основного, юрлица могла бы быть вдвое больше. По данным «Контур.Фокуса», выручка тульского ООО «Румбери» за 2022 год составила 192,3 млн рублей, московского — 141,5 млн рублей.
- Во ФРИИ допускают, что это была «многоходовая подготовка к выводу “ФРИИ Инвест” из состава учредителей с минимальными затратами со стороны основателя». В ближайшее время фонд планирует подать заявление о возможном мошенничестве в МВД.
Что ответили в «Румбери»
- Хайкин сообщил изданию, что только узнал об иске и ему «нужно время для его оценки». Условия сделки с «Авито» он не стал раскрывать, поскольку это коммерческая тайна. Предприниматель отмечает, что ФРИИ «владел полной информацией» о компании и «понимал её финансовое состояние».
- «Румбери» действительно какое-то время планировала закрыть бизнес из-за сложности его продолжения без якорных инвестиций, рассказал близкий к компании источник. По его словам, ФРИИ «вернулся с несогласием» уже после закрытия сделки с «Авито». При этом с весны стороны якобы вели переговоры и достигли «определённых договоренностей, но из-за соблюдения корпоративных процедур их исполнение затягивалось».
- В «Авито» заявили, что не выступают субъектом спора и совершают все сделки слияния и поглощения «на основе принципов прозрачности и в полном соответствии с требованиями законодательства».
Авито прям «везет» на скандалы с фаундерами. То сами подают в суд на успех-успешный, теперь «оптимизатор» засветился от около гос структуры.
Вадим, ваш комментарий могут увидеть молодые стартаперы.
Им нужно подавать информацию в более понятном виде:
https://www.youtube.com/watch?v=6Mg-lhbQQTs
😂
Может все-таки хотя бы 1,5 млн долларов? В рублях как-то комично для ИТ-стартапа.
ну если указано в рублях ,че придираться то
Это только 7 процентов.
Речь о инфоповоде, скоро будут новости вроде "Компания подала в суд на сотрудника, унесшего домой степлер, который был внесен в уставный капитал".
Заднюю включать, когда есть бумажки, стремно как-то со стороны ФРИИ, хотя они мне нравятся (нравились)
Вот дом, который построил Джек.
На мой взгляд, это показывает, что модные стартаперы это такие же обыкновенные люди, как чиновники или сотрудники полиции, с такими же слабостями. Кроме того, это показывает, на примере ФРИИ, какие недоумки распоряжаются госбаблом (аж не заметили параллельно работающую контору и повелись на закрытие стартапа).
Выглядит как преднамеренное дезинформирование фонда. Такие "да мы закрываемся" - фонд бежит из токсичного актива. А они - опа и теперь мы продаемся)