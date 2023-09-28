«Яндекс» добавил возможность заказывать товары из «Лавки» голосом через «Алису» Статьи редакции
Пока доступно только жителям Москвы и Санкт-Петербурга.
- Чтобы «Алиса» начала собирать корзину, нужно сказать ей «Алиса, закажи "Лавку"» или «Алиса, закажи продукты в "Лавке"», рассказала компания.
- Нужные товары можно перечислить полным списком сразу, например, «лосось, авокадо, молоко и кофе в дрип-пакетах». После долгой паузы «Алиса» отключится, но если вновь попросить её сделать заказ и назвать продукты, она добавит их в ту же корзину, проверил редактор vc.ru.
- Указывать товар определённого производителя необязательно — можно сказать «помидоры» и «молоко жирностью 3,2%». Голосовой помощник сам подберёт продукт, опираясь на историю покупок, наличие и список избранного, и озвучит свой выбор.
- Если нужного товара нет в наличии, «Алиса» скажет, что ничего не нашла и посоветует выбрать что-нибудь другое. Если попросить её добавить то, что уже есть в корзине, она предупредит: «Итого в корзине две штуки».
- Если второй такой же товар был добавлен случайно или ошиблась сама «Алиса», удалить голосом получится только последнюю позицию списка. Редактор vc.ru попросил заказать «вяленые томаты и карбонад». Томатов не было в наличии, поэтому бот добавил «брускетту из вяленых томатов». При попытке удалить именно брускетту, «Алиса» удалила карбонад.
- Чтобы закончить собирать корзину, нужно сказать «Всё» или «Хватит». После этого на телефон придёт SMS или push-уведомление в приложении «Лавки», «Яндекс Еды» или Go. Можно будет отредактировать заказ или сразу оплатить. Чтобы узнать статус, нужно спросить «Алиса, что с моим заказом».
- В 2020 году «Яндекс» добавил возможность заказывать через «Алису» такси.
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- Алиса, закажи лавку.
- Держи, пидр.
Вспомнил анекдот про джина и желание: "Хочу большой пенис"
Алиса скажет, что это неприлично
там детский режим для всех по умолчанию стоит?
Да, она предупреждает каждый раз
Такое ощущение, что один из редакторов VC подрабатывает в Яндексе - каждый день от них новости. Честно говоря, подзаебало.
а новости каждый день про ВК, Озон, Вайлдберриз шутка для тебя??
Да вообще пора для всех вышеперечисленных запускать отдельный сайт.
Т.е. для вас новость, что все подобные ресурсы сидят на доплатах (длительные спецпроекты) от гигантов индустрии? Такой большой, а в сказки верит...
А вообще новости тут про одно и то же. Ходим вокруг маркетплейсов, ИИ и крипты
Алиса, три корочки хлеба
Ходил на конференцию Сбер. Сбер расщедрился и всем раздал свою колонку. Народ в руках покрутил и выкинул. Колонка есть, а спросить ее нечего. Так что Яндекс тут точно лидер.
Так впечатлились, что аж пришлось зарегаться и всем об этом рассказать? (-:
параноик?
Колонки передают все что говоришь на сервер и потом все записывается в папку товарища майора
Да это пофиг.. ту от слежки уже никуда не денешься.... Вопрос в том, что фунционала у Сбер колонки никакой.
А что там? Нет голосового управления? Так у jbl например тоже нет, но вещь классная, пользуются многие
так в JBL блутуф есть и можно использовать как колонку.. в Сбер блутуфа нет
Гигачат сначала попробуйте)
Так их нужно программистам раздавать и компаниям из онлайн торговли. Чтобы они под них софт делали. А не просто блогерам.
Годная штука, ставлю лайк. Только у Алисы проблемы. Часто слышит не так или сбивается. Так заказ будешь делать 5 лет. Легче вручную
Ну почему же? Она просто накидает в заказ те позиции, которые "услышала" и спишет деньги. А хомячок потом будет бегать и пытаться доказать, что он хотел ананас, а не дилдо
А нас самом деле это был маркетинговый ход секс шопа
Вот так ляпнешь: эх, сейчас бы... А тут, глядь, уже привезли!
А следом и бобик с нарядом на твою упаковку.
Ну так не ляпайте при колонках про "миска рис и кошкожена" :) Ну и про какао белого цвета тоже лучше помолчать
Собирание биометрии с людей продолжается для использования в своих целях
Прекрасно, амэйзинг! Теперь в Я нажмут кнопку и все что говорят рядом с колонкой и есть в наличии, будет заказано услужливой и понятливой мега-супер помощницей Алисочкой 🤣
Выглядит так, как будто человек вообще не интересуется что именно он заказывает.
Типа так одиноко, что поговорить хотя бы с колонкой.
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Количество... состав... сопутствующие товары... вдруг захотелось...
"Алиса, закажи мне кефир..."
(да пофиг какой)
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Сервис для людей, которым все равно что они едят и сколько платят - лишь бы не утрудиться.
Причем глазами в Я.маркете заказать все равно проще и быстрее, чем голосом через так называемый умный сервис.
О нет, опять голосом делать заказы, откатились на 20 лет назад (с)
Ага
Откат полным ходом
Если Алиса еще и хамить научится - то и на 30 лет ).
"Яндекс" добавил возможность закатывать губу...
Новая фраза у Алисы уже появилась думаю
Что не день, то у яндекса что-то происходит
Одного и того же вида товара может несколько быть. Лавка тут думаю самый выгодный для себя товар отправит))
Слишком сложная механика заказа. Не взлетит.
Они бы и бесплатно раздавали свои колонки, вот только это совсем палево голимое.
Не совершенная штука, будет с очень много проблем, типа Алиса услышала не то, списали деньги, а обратно уже все, не вернешь. Вот так и будет зарабатывать Алиса для яндекса))