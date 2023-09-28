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Полина Лааксо

«Яндекс» добавил возможность заказывать товары из «Лавки» голосом через «Алису» Статьи редакции

Пока доступно только жителям Москвы и Санкт-Петербурга.

  • Чтобы «Алиса» начала собирать корзину, нужно сказать ей «Алиса, закажи "Лавку"» или «Алиса, закажи продукты в "Лавке"», рассказала компания.
  • Нужные товары можно перечислить полным списком сразу, например, «лосось, авокадо, молоко и кофе в дрип-пакетах». После долгой паузы «Алиса» отключится, но если вновь попросить её сделать заказ и назвать продукты, она добавит их в ту же корзину, проверил редактор vc.ru.
  • Указывать товар определённого производителя необязательно — можно сказать «помидоры» и «молоко жирностью 3,2%». Голосовой помощник сам подберёт продукт, опираясь на историю покупок, наличие и список избранного, и озвучит свой выбор.
  • Если нужного товара нет в наличии, «Алиса» скажет, что ничего не нашла и посоветует выбрать что-нибудь другое. Если попросить её добавить то, что уже есть в корзине, она предупредит: «Итого в корзине две штуки».
  • Если второй такой же товар был добавлен случайно или ошиблась сама «Алиса», удалить голосом получится только последнюю позицию списка. Редактор vc.ru попросил заказать «вяленые томаты и карбонад». Томатов не было в наличии, поэтому бот добавил «брускетту из вяленых томатов». При попытке удалить именно брускетту, «Алиса» удалила карбонад.
  • Чтобы закончить собирать корзину, нужно сказать «Всё» или «Хватит». После этого на телефон придёт SMS или push-уведомление в приложении «Лавки», «Яндекс Еды» или Go. Можно будет отредактировать заказ или сразу оплатить. Чтобы узнать статус, нужно спросить «Алиса, что с моим заказом».
  • В 2020 году «Яндекс» добавил возможность заказывать через «Алису» такси.
Источник: «Ведомости»

#новость #яндекс #алиса

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38 комментариев
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 Слегка Придурковатый

- Алиса, закажи лавку.
- Держи, пидр.

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Тоже хочу

Вспомнил анекдот про джина и желание: "Хочу большой пенис"

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Den Logachev

Алиса скажет, что это неприлично

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Харе ваще

там детский режим для всех по умолчанию стоит?

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Олег Волк

Да, она предупреждает каждый раз

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Вася Пражкин

Такое ощущение, что один из редакторов VC подрабатывает в Яндексе - каждый день от них новости. Честно говоря, подзаебало.

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Саша Васильев

а новости каждый день про ВК, Озон, Вайлдберриз шутка для тебя??

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Вася Пражкин

Да вообще пора для всех вышеперечисленных запускать отдельный сайт.

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Alexey Ivanov
Такое ощущение, что один из редакторов VC подрабатывает в Яндексе - каждый день от них новости

Т.е. для вас новость, что все подобные ресурсы сидят на доплатах (длительные спецпроекты) от гигантов индустрии? Такой большой, а в сказки верит...

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Вадя Кулаков

А вообще новости тут про одно и то же. Ходим вокруг маркетплейсов, ИИ и крипты

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Mike Wozowoy

Алиса, три корочки хлеба

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Харе ваще

Ходил на конференцию Сбер. Сбер расщедрился и всем раздал свою колонку. Народ в руках покрутил и выкинул. Колонка есть, а спросить ее нечего. Так что Яндекс тут точно лидер.

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Вадим Д.

Так впечатлились, что аж пришлось зарегаться и всем об этом рассказать? (-:

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Харе ваще

параноик?

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Alex R

Колонки передают все что говоришь на сервер и потом все записывается в папку товарища майора

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Харе ваще

Да это пофиг.. ту от слежки уже никуда не денешься.... Вопрос в том, что фунционала у Сбер колонки никакой.

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Олег Волк

А что там? Нет голосового управления? Так у jbl например тоже нет, но вещь классная, пользуются многие

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Харе ваще

так в JBL блутуф есть и можно использовать как колонку.. в Сбер блутуфа нет

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Alexander

Гигачат сначала попробуйте)

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Станислав

Так их нужно программистам раздавать и компаниям из онлайн торговли. Чтобы они под них софт делали. А не просто блогерам.

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Den Logachev

Годная штука, ставлю лайк. Только у Алисы проблемы. Часто слышит не так или сбивается. Так заказ будешь делать 5 лет. Легче вручную

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Alexey Ivanov
Только у Алисы проблемы. Часто слышит не так или сбивается. Так заказ будешь делать 5 лет

Ну почему же? Она просто накидает в заказ те позиции, которые "услышала" и спишет деньги. А хомячок потом будет бегать и пытаться доказать, что он хотел ананас, а не дилдо

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Вишняковский

А нас самом деле это был маркетинговый ход секс шопа

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Вадим Д.

Вот так ляпнешь: эх, сейчас бы... А тут, глядь, уже привезли!
А следом и бобик с нарядом на твою упаковку.

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Alexey Ivanov

Ну так не ляпайте при колонках про "миска рис и кошкожена" :) Ну и про какао белого цвета тоже лучше помолчать

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Andrey Makarov

Собирание биометрии с людей продолжается для использования в своих целях

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Сергей Леопольдович

Прекрасно, амэйзинг! Теперь в Я нажмут кнопку и все что говорят рядом с колонкой и есть в наличии, будет заказано услужливой и понятливой мега-супер помощницей Алисочкой 🤣

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Alex Tech

Выглядит так, как будто человек вообще не интересуется что именно он заказывает.
Типа так одиноко, что поговорить хотя бы с колонкой.
///
Количество... состав... сопутствующие товары... вдруг захотелось...
"Алиса, закажи мне кефир..."
(да пофиг какой)
///
Сервис для людей, которым все равно что они едят и сколько платят - лишь бы не утрудиться.
Причем глазами в Я.маркете заказать все равно проще и быстрее, чем голосом через так называемый умный сервис.

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Cringe Artist

О нет, опять голосом делать заказы, откатились на 20 лет назад (с)

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Антон Лампов

Ага
Откат полным ходом

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Вася Пражкин

Если Алиса еще и хамить научится - то и на 30 лет ).

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Юлия Рихтер

"Яндекс" добавил возможность закатывать губу...

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Вишняковский

Новая фраза у Алисы уже появилась думаю

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Костя Маслов

Что не день, то у яндекса что-то происходит

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Станислав

Одного и того же вида товара может несколько быть. Лавка тут думаю самый выгодный для себя товар отправит))

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noname

Слишком сложная механика заказа. Не взлетит.

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ingeniare

Они бы и бесплатно раздавали свои колонки, вот только это совсем палево голимое.

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Юрий Жуков

Не совершенная штука, будет с очень много проблем, типа Алиса услышала не то, списали деньги, а обратно уже все, не вернешь. Вот так и будет зарабатывать Алиса для яндекса))

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35 комментариев
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