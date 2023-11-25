Мы делали инструменты сначала для запуска DAO, а затем для маркетинга существующих криптопроектов. Оба продукта успешно решали поставленные перед ними задачи, но мы столкнулись с тем, что криптопроекты, которые мы обслуживали, имели короткий срок жизни, быстро закрывались и не находили отклика у широких масс.

После глубокого анализа рынка мы пришли к точке зрения, что криптоиндустрия будет набором относительно небольшого числа компаний, в основном чисто финансовых инструментов, и не сможет дать достаточной выручки для специализированной инфраструктуры — такой, как мы делали.

Был вариант искать новые идеи в рамках существующего юрлица, но мы предпочли вернуть оставшиеся средства и взять паузу. Инвесторы отнеслись с пониманием. Они сейчас наблюдают похожую динамику по большинству своих инвестиций в крипторынок, поэтому наше решение не стало для них сюрпризом.