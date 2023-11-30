WhatsApp* добавил новый способ ограничить доступ к закрытым чатам — это секретные коды Статьи редакции
Или же уникальные пароли.
- Функцию «Закрытие чата» представили в мае 2023 года: она позволяет переместить часть диалогов в отдельную папку, которая открывается с помощью биометрических данных или пароля, установленного на телефоне.
- Чтобы пользователь мог лучше защитить переписки, WhatsApp* разрешил также задать для закрытых чатов уникальный пароль, отличный от кода для входа в само устройство. Благодаря этому можно также скрыть папку «Закрытые чаты» из общего списка — тогда она будет видна только после ввода настроенного уникального кода в поисковой строке.
- Функция постепенно появится у всех пользователей начиная с 30 ноября 2023 года.
*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
#новости #whatsapp
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В WhatsApр кто-то сидит еще кроме бабушек?
Веришь нет, но тьма людей ненавидит телеграм за его перегруженность и готовы сидеть в таком ущербном Г под названием вотсап
Внуки, которым они открытки отправляют
по рабочим вопросам или с родственниками в возрасте многие общаются через ват сап , если вы не пользуетесь не значит , что им никто не пользуется
Я просто считаю эту сеть устаревшей и совершенно неудобной, особенно, для решения рабочих вопросов
Сотрудники крупной нефтегазовой компании из Санкт Петербурга пишут исключительно там. Заебали
А где ещё звонить, как не в Ватсап?
любой вменяемый человек, который не хочет чтобы его переписку читал товарищ майор или любой чел который заплатит майору 50К
С ума сойти! WA изобрёл пароли!
Что дальше, папки и удобная навигация?!
Вадим, ты написал всего один комментарий к новости. Что-то случилось?
Ну так это не дайджест (-:
Безопасность, секретные коды, хуёды. Все эти ваши «закрытые чаты» взламываются на раз-два-три старым добрым терморектальным криптоанализатором.
Кому нужно взламывать переписки в whatsapp?
А кому нужны "закрытые чаты" и вся эта херобуда?
Ну вот тот же вопрос
Да это от жены. У неё наверное нет крипторектального термоанализатора.
Когда коту делать нечего, он яйца лижет
получается с сегодняшнего дня фун6кция нам уже доступна ?
раскатывают с сегодняшнего дня, а там уж как повезет
Идея вроде неплохая, но не знаю даже, когда ее можно использовать