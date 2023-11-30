Сервисы
Полина Лааксо

WhatsApp* добавил новый способ ограничить доступ к закрытым чатам — это секретные коды Статьи редакции

Или же уникальные пароли.

  • Функцию «Закрытие чата» представили в мае 2023 года: она позволяет переместить часть диалогов в отдельную папку, которая открывается с помощью биометрических данных или пароля, установленного на телефоне.
  • Чтобы пользователь мог лучше защитить переписки, WhatsApp* разрешил также задать для закрытых чатов уникальный пароль, отличный от кода для входа в само устройство. Благодаря этому можно также скрыть папку «Закрытые чаты» из общего списка — тогда она будет видна только после ввода настроенного уникального кода в поисковой строке.
  • Функция постепенно появится у всех пользователей начиная с 30 ноября 2023 года.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
#новости #whatsapp

501 показ
629 открытий
0
21 комментарий
Написать комментарий...
 Борис Еремихин

В WhatsApр кто-то сидит еще кроме бабушек?

Ответить
Развернуть ветку
Никита

Веришь нет, но тьма людей ненавидит телеграм за его перегруженность и готовы сидеть в таком ущербном Г под названием вотсап

Ответить
Развернуть ветку
Nikita Lapin

Внуки, которым они открытки отправляют

Ответить
Развернуть ветку
Борис Еремихин
Ответить
Развернуть ветку
Klim Kin

по рабочим вопросам или с родственниками в возрасте многие общаются через ват сап , если вы не пользуетесь не значит , что им никто не пользуется

Ответить
Развернуть ветку
Борис Еремихин

Я просто считаю эту сеть устаревшей и совершенно неудобной, особенно, для решения рабочих вопросов

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Сотрудники крупной нефтегазовой компании из Санкт Петербурга пишут исключительно там. Заебали

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

А где ещё звонить, как не в Ватсап?

Ответить
Развернуть ветку
Артур Маслов

любой вменяемый человек, который не хочет чтобы его переписку читал товарищ майор или любой чел который заплатит майору 50К

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

С ума сойти! WA изобрёл пароли!
Что дальше, папки и удобная навигация?!

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Вадим, ты написал всего один комментарий к новости. Что-то случилось?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ну так это не дайджест (-:

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Безопасность, секретные коды, хуёды. Все эти ваши «закрытые чаты» взламываются на раз-два-три старым добрым терморектальным криптоанализатором.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Пронин

Кому нужно взламывать переписки в whatsapp?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

А кому нужны "закрытые чаты" и вся эта херобуда?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Пронин

Ну вот тот же вопрос

Ответить
Развернуть ветку
Griby Lenina

Да это от жены. У неё наверное нет крипторектального термоанализатора.

Ответить
Развернуть ветку
Подментованный кот

Когда коту делать нечего, он яйца лижет

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Попов

получается с сегодняшнего дня фун6кция нам уже доступна ?

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

раскатывают с сегодняшнего дня, а там уж как повезет

Ответить
Развернуть ветку
Nikita Lapin

Идея вроде неплохая, но не знаю даже, когда ее можно использовать

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
18 комментариев
Раскрывать всегда
null