МТС запустил тестирование видеоплатформы Nuum с разными типами видео и возможностью вести прямые эфиры Статьи редакции
У оператора уже был проект с таким названием — финансовая платформа для геймеров, которая перестала работать в апреле 2022 года.
- МТС запустил предварительную версию сервиса Nuum. Это видеоплатформа с возможностью проведения стримов, загрузки и просмотра видео в горизонтальном и вертикальном форматах.
- Принять участие в тестировании можно на сайте или в приложениях на iOS и Android. Полноценный запуск запланирован на 2024 год, тогда же МТС представит рекламную модель сервиса и схему монетизации для создателей контента. Пока пользователи могут отправлять авторам донаты.
- Цель тестирования — доработать ключевые функции вместе с пользователями и «сделать продукт, который максимально отвечает потребностям зрителей, создателей контента и рекламодателей». Выпускать обновления компания планирует каждые две-три недели.
- В МТС рассчитывают, что сервис станет популярным на фоне ограничений на монетизацию на зарубежных видеосервисах, пишет «Коммерсантъ». Видеоплатформу интегрируют с ключевыми сервисами оператора: «МТС ID», «МТС Pay», «МТС Маркетолог, «МТС Big Data», CloudМТС и другими.
- Компания собиралась перезапустить собственный сервис игрового стриминга WASD, созданный в 2019 году, и сделать из него полноценный видеохостинг, сообщали источники «Коммерсанта» в марте 2023 года. Почему от этих планов отказались — оператор не указывает.
- Nuum использует уже принадлежащую МТС марку: под этим названием оператор в декабре 2020 года запустил финансовую платформу для геймеров с бонусами на игры и возможностью выпустить виртуальную банковскую карту. В апреле 2022 года сервис приостановил работу на фоне ухода из России Visa и Mastercard.
- В МТС рассказали vc.ru, что компания взяла уже готовое название, потому что оно «отозвалось» в команде и подтвердилось в исследованиях на привлекательность. В будущем «направление банковского приложения на стыке с развлечениями» отразится и в видеоплатформе на этапе запуска монетизации, указал оператор.
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А говорят тарифы повышаем потому, что денег не хватает на поддержку и развитие сети. При этом они тратят деньги на всякую фигню, которую закроют через пол года.
Кто-то серверами разжился.
А говорили, что тарифы растут из-за возросшей стоимости и сложности закупок. Ага
Опять гейские буквы. Нет, чтоб нуум. Ну или хоть муму
НУУМ, это университет в Мьянме
https://nuumyanmar.org
Привет! В этот раз не очень интересная новость. Надеюсь, вам ее все равно оплатят!
Даже ВК со своим стримингом не смог перетянуть публику с твича, только политическую помойку. А эти и этого не смогут
Nuud-cы - отличное название
МТС чего-то пыжится... а нихера ничего путного сделать не может. Да там и работать некому.. у руля одни дослужившиеся старперы не способные ни задачу поставить, ни таланты привлечь. Гнилая компашка, хоть и в новом фантике
МТС все пытается конвертировать молодеж в лояльную ЦА за счет миллионных инвестиций в пустоту.
С WASD не вышло, так давайте все тоже самое только назовем теперь NUUM, мол никто не заметит.
Колонка МАРВИН не пошла даже в продажу, а в KION взяли продюссера из ТНТ, который решил брать количеством а не качеством, и за 2 года не снял ничего, что набрало бы хайп и создало мотивацию купить подписку.
Но зато тарифы повышаем под эгидой "обслуживание оборудования".