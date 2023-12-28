Регулятор в Латвии заблокировал доступ к связанным с «Яндексом» сайтам Статьи редакции
Например, будет недоступна «Яндекс Музыка».
- О блокировке сообщил в X председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш.
- В «Яндекс Музыке» доступны подкасты попавших под санкции Евросоюза лиц и другой аналогичный контент, созданный в России, объяснил причину блокировки Аболиньш. Его слова привело издание Delfi. «Яндекс» отказался от комментариев.
- В марте 2022 года Автотранспортная дирекция Латвии решила аннулировать регистрацию «Яндекс Такси» в стране и заблокировать приложение Yandex Go.
- В том же месяце сейм Латвии разрешил NEPLP блокировать доступ к сайтам с информацией, «угрожающей общественному порядку и национальной безопасности».
- В апреле 2022-го регулятор ограничил доступ к сайту yandex.ru и его зеркалам. Компания подала апелляцию в Административный районный суд, он рассмотрит заявление 29 февраля 2024 года, пишет «Интерфакс».
2.3K показов
1.7K открытий
Ура. Очередная победа прибалтийской демократии. Нищие, но гордые и независимые. Хотя постойте...
Если они нищие, то кто тогда мы?
Я слышала, что в ответ на блокировку "Яндекса" в Латвии, местные IT-специалисты разрабатывают новый поисковик "Латвиандекс", который будет работать на паровых машинах)
Спасибо, поржал над "нищими". Ну да, это же в Прибалтике средняя зарплата ниже 500 евро.
Латвия — тот же совок. Мышление у них такое совковое. Что Путин запрещает, что латвийцы. Заметьте, например, что они ни разу не связывались с Яндексом по поводу замечаний. То есть цель была изначально запретить под псевдозаконным поводом. Они от Путина не отличаются ничем.
За что они нас так не любят?
Нищие в сравнении с кем?
Правильно сделал. Яндекс вообще надо закрыть к хуям!
За что ты так про компанию которая внепалитики от казахского бизнесмена?
Погоди, сейчас и остальных заблокируют, и не только Латвия. Роскомнадзор неожиданно прочувствует на себе то, что сам делает с другими) Интересно, также выпишут Латвии, как и Google штраф?
«Какая печальная эпоха, когда легче разбить атом, чем отказаться от предрассудков.»
© Альберт Эйнштейн
Мораль обезьяны мало изменилась со времён Хамураппи.
совок везде совок, независимо от отрицания оного
Ну вот, есть же хорошие новости! Осталось еще европейской дочке Яндекса (конечно же, самой независимой в мире!) закрыть доступ к рынку промышленного железа - пусть на эльбрусах нейросетки считают.
Очередная невидимая рука свободного и демократического рыночка
После блокирвоки режим точно рухнет!
Ты опять по подъездам лазишь?!
Да как-то посрать уже на ваш режим, сами придумали, сами и епитесь с ним.
Если мозгов нет то это навсегда.
ну как же они там без Яндекс музыки будут теперь
Да так же, как мы без спотифай
Там не только музыка будет заблочена. Смысл ещё а том, что лишат Яндекс определенного процента выручки. Яндекс может немного потерять, но благодаря своей жадности может отыграться на своих соотечественниках, учитывая что у Яндекса практически все сервисы "купи-продай-арендуй"
Кстати если интересно на 49 списке Яндекс музыка по версии similarweb. Гораздо интереснее сервисы впереди, в которых можно много чего послушать даже бесплатно
Вот это ответочка, чушпанами вас точно не назовут или назо.....
Правильно сделали. Русский Мир пусть остается в РФ.
могли бы как РКН просто попросить удалить и все)
Комментарий удален модератором
Так демократично и цивилизованно. Интересно, как в подобных ситуациях поступают в Германии? Франции? Тоже вырезают целые сервисы из-за подкастов?
В ЕС уже полгода почту с серверов Яндекса госорганы футболят. Может не везде они в бан улеглись, но много где.