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Маша Цепелева

Регулятор в Латвии заблокировал доступ к связанным с «Яндексом» сайтам Статьи редакции

Например, будет недоступна «Яндекс Музыка».

  • О блокировке сообщил в X председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш.
  • В «Яндекс Музыке» доступны подкасты попавших под санкции Евросоюза лиц и другой аналогичный контент, созданный в России, объяснил причину блокировки Аболиньш. Его слова привело издание Delfi. «Яндекс» отказался от комментариев.
  • В марте 2022 года Автотранспортная дирекция Латвии решила аннулировать регистрацию «Яндекс Такси» в стране и заблокировать приложение Yandex Go.
  • В том же месяце сейм Латвии разрешил NEPLP блокировать доступ к сайтам с информацией, «угрожающей общественному порядку и национальной безопасности».
  • В апреле 2022-го регулятор ограничил доступ к сайту yandex.ru и его зеркалам. Компания подала апелляцию в Административный районный суд, он рассмотрит заявление 29 февраля 2024 года, пишет «Интерфакс».

#новости #яндекс

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53 комментария
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 Evgeny

Ура. Очередная победа прибалтийской демократии. Нищие, но гордые и независимые. Хотя постойте...

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Хлоргексидин

Если они нищие, то кто тогда мы?

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4 комментария
Надя Карасева

Я слышала, что в ответ на блокировку "Яндекса" в Латвии, местные IT-специалисты разрабатывают новый поисковик "Латвиандекс", который будет работать на паровых машинах)

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4 комментария
Vitalii

Спасибо, поржал над "нищими". Ну да, это же в Прибалтике средняя зарплата ниже 500 евро.

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4 комментария
Gre Li

Латвия — тот же совок. Мышление у них такое совковое. Что Путин запрещает, что латвийцы. Заметьте, например, что они ни разу не связывались с Яндексом по поводу замечаний. То есть цель была изначально запретить под псевдозаконным поводом. Они от Путина не отличаются ничем.

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Сергей Лукьянчиков

За что они нас так не любят?

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9 комментариев
Купец из Котельнича

Нищие в сравнении с кем?

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Невероятный Блондин

Правильно сделал. Яндекс вообще надо закрыть к хуям!

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Синий трактор

За что ты так про компанию которая внепалитики от казахского бизнесмена?

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2 комментария
Евгений Широков

Погоди, сейчас и остальных заблокируют, и не только Латвия. Роскомнадзор неожиданно прочувствует на себе то, что сам делает с другими) Интересно, также выпишут Латвии, как и Google штраф?

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1 комментарий
S.Capusta

«Какая печальная эпоха, когда легче разбить атом, чем отказаться от предрассудков.»
© Альберт Эйнштейн

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Буквоед

Мораль обезьяны мало изменилась со времён Хамураппи.

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under construction

совок везде совок, независимо от отрицания оного

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Невкусно и грустно

Ну вот, есть же хорошие новости! Осталось еще европейской дочке Яндекса (конечно же, самой независимой в мире!) закрыть доступ к рынку промышленного железа - пусть на эльбрусах нейросетки считают.

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Сергей Исаков

Очередная невидимая рука свободного и демократического рыночка

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Диванный эксперст VC.RU

После блокирвоки режим точно рухнет!

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Надя Карасева

Ты опять по подъездам лазишь?!

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Виталий Шутов

Да как-то посрать уже на ваш режим, сами придумали, сами и епитесь с ним.

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debil
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Dimm Debrov

Если мозгов нет то это навсегда.

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Алексей Толокин

ну как же они там без Яндекс музыки будут теперь

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Рустам Валеев

Да так же, как мы без спотифай

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Евгений Широков

Там не только музыка будет заблочена. Смысл ещё а том, что лишат Яндекс определенного процента выручки. Яндекс может немного потерять, но благодаря своей жадности может отыграться на своих соотечественниках, учитывая что у Яндекса практически все сервисы "купи-продай-арендуй"
Кстати если интересно на 49 списке Яндекс музыка по версии similarweb. Гораздо интереснее сервисы впереди, в которых можно много чего послушать даже бесплатно

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Jami Johnson

Вот это ответочка, чушпанами вас точно не назовут или назо.....

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Печенег

Правильно сделали. Русский Мир пусть остается в РФ.

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Подментованный кот
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Илья Пономарев

могли бы как РКН просто попросить удалить и все)

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Юрий Б.

Так демократично и цивилизованно. Интересно, как в подобных ситуациях поступают в Германии? Франции? Тоже вырезают целые сервисы из-за подкастов?

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Demyan Belakov

В ЕС уже полгода почту с серверов Яндекса госорганы футболят. Может не везде они в бан улеглись, но много где.

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50 комментариев
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