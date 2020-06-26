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Андрей Фролов
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Что за it is what it is: в соцсетях завирусилось пока бесцельное, но очень «секретное» приложение Материал редакции

👁👄👁 — как пример охоты за ранним доступом ко всему новому.

2 комментария
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26 июня проектом дня на площадке для стартапов Product Hunt стало приложение c эмодзи вместо названия — 👁👄👁.fm. Его описание состоит из фразы it is what it is и предложения поделиться данными, а затем рассказать об этом друзьям.

На сайте, адрес которого тоже состоит из эмодзи, нет описания сервиса — только предложение оставить свою почту. Пользователей, которые хотят получить доступ, просят поставить эмодзи в имя своего Twitter-аккаунта и подписаться на профиль проекта.

За день работы аккаунт it is what it is оказался заполнен репостами твитов, в которых люди предлагали забрать приглашения в сервис, и шутками про резкую популярность приложения. Зачем оно нужно, никто не объяснял.

it is what it is @itiseyemoutheye
👁👅👁 https://t.co/QO6p9zIAhS
Indra Sofian 👁👄👁 @indysofian
We're giving out 3 invites now, rt & follow for one

https://xn--mp8hai.fm
YourStack @yourstacks
Tech twitter rn https://t.co/jGo28BH1ja
Справа — логотип почтового сервиса Hey, который спорил с Apple из-за условий работы App Store

Что значит 👁👄👁

Набор эмодзи «глаз-губы-глаз» обозначает примерно то же самое, что и популярная ранее эмоция ¯\_(ツ)_/¯ — так человек показывает свою беспомощность в окружающей суете и хаосе и отстраняется от них, объясняет бывший редактор TechCrunch Джош Констин. Фраза it is what it is популярна в TikTok и выражает похожие чувства.

Цель проекта остаётся неясной — судя по скриншотам и словам людей, которые уже побывали в 👁👄👁, приложение состоит из голосовых сообщений на карте и ленты «историй», говорит Констин. Он допускает, что это может быть «ширмой» для чего-то большего, потому что создатели проекта обещают в ночь на 27 июня показать что-то ещё. Автор Twitter-аккаунта сервиса на вопросы Констина о проекте не ответил, сказав только it is what it is.

Скриншоты из 👁👄👁

Откуда столько шума

Констин больше обращает внимания не на сам проект, а на шум вокруг него — это яркий пример волны «закрытых» стартапов, которые существуют в стадии «закрытой бета-версии». К ней относится, например, голосовой чат Clubhouse, уже оценённый в $100 млн.

Инвесторы и «ранние» пользователи (early adopters) ищут приглашения к неизвестным для них сервисам и таким образом вовлекают людей извне, которых интригует или раздражает искусственная «эксклюзивность». Интерес также подпитывается за счёт отсутствия чувства причастности к чему-либо — оно исчезло из-за связанных с пандемией ограничений и людям хочется себя чем-то занять.

Проект 👁👄👁, несмотря на его идею, уже обеспечил себе огромную бесплатную рекламу в то время, когда магазины приложений переполнены, а традиционная реклама не работает, рассуждает Констин. Из интереса к «секретности» люди упоминали его в названиях своих профилей в Twitter — многим маленьким стартапам такой охват попросту недоступен.

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Андрей Фролов
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2 комментария
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Ol Ka

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💧🧀⚓!

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Альберт Хабибрахимов

Нейротекст
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Вся Кремниевая долина на ушах. Выходит, это все же не шлак?

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