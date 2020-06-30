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Соцсети
Лиана Липанова
518

Ежемесячные пожертвования и реклама во время стрима: Facebook представила новые инструменты монетизации для блогеров Материал редакции

И создала виртуальную валюту внутри соцсети.

Facebook добавила новые инструменты монетизации контента для блогеров:

  • Подписка поклонников — пользователи смогут поддерживать блогеров с помощью ежемесячных донатов.
  • Внутренняя валюта соцсети под названием «Звёзды» — пользователи смогут покупать и отправлять «Звёзды» в комментариях к прямой трансляции. Блогеры смогут устанавливать цель на «Звёзды» — она будет отражаться поверх трансляции. Соцсеть также упростила управление «Звездами» с помощью автоматических благодарственных открыток и других инструментов в Creator Studio.
  • Появились новые форматы рекламы в видео: теперь монетизировать можно и короткие видео длительностью от 60 до 180 секунд с помощью баннера или постролла.
  • Реклама во время стримов — например, в виде объявления в середине стрима будет появляться на главном экране видеоплеера, а трансляция будет продолжаться в углу в окне поменьше.
  • Facebook работает над увеличением выплат создателям видео в Watch. Например, тестирует продолжение просмотра в Watch только после показа короткой рекламы.
  • Кроме того, теперь соцсеть позволит блогерам продвигать и монетизировать прямые трансляции, предоставляя зрителям платный доступ.
  • В Creator Studio компания добавила панель Video Details Explorer с данными об источниках трафика. Кроме того, в студии появились почасовые метрики для первых 48 часов после публикации видео.
  • Также Facebook добавила возможность отслеживать статистику в обсуждениях, чтобы оценить, как участие блогера в комментариях отражается на активности.

#новость #facebook

Лиана Липанова
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2 комментария
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Родион Галанев

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Все за ВК повторяют, негодники! Ничего своего придумать не могут:
https://vc.ru/138066

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Volodymyr Fedorychak

0

То, что Марк решил поделиться, это только плюс. Чем больше адекватных возможностей для монетизации на платформе, тем больше вероятность появления там качественного контента, а не только мемасиков и политоты.

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