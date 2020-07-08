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Соцсети
Лиана Липанова
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Организаторы бойкота рекламы на площадках Facebook заявили о разочаровании от встречи с Марком Цукербергом Материал редакции

«Руководство выступило с теми же старыми тезисами, чтобы попытаться успокоить нас, не выполнив наших требований», — заявили активисты.

6 комментариев
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Активисты, организовавшие рекламный бойкот соцсетей Facebook, заявили, что разочарованы встречей с главой компании Марком Цукербергом, передаёт CNBC.

С середины июня 2020 года около 400 брендов, включая Coca-Cola, Unilever и другие, стали бойкотировать рекламу на площадках Facebook после призыва участников протестов против расизма в США. По словам активистом, компания уделяет мало внимания борьбе с пропагандой насилия и ненависти.

26 июня Цукерберг пообещал повысить стандарты одобрения рекламных кампаний и маркировать контент, нарушающий политику соцсети. 30 июня компания согласилась пройти независимую экспертную проверку своей системы модерации.

Руководство Facebook встретилось с активистами, чтобы отговорить от бойкота, но стороны не достигли соглашения — компания не предложила ничего нового, говорили организатора акции.

В результате Цукерберг согласился сам встретиться с активистами. Встреча прошла через сервис для видеоконференций Zoom и продлилась чуть больше часа, пишет издание.

«Встреча, которую мы только что закончили, была разочарованием. Они пришли на неё, ожидая высшую оценку за участие», — заявил гендиректор организации Color Of Change Рашад Робинсон.

«У нас было 10 требований, но мы не получили ни обязательств, ни сроков, ни чётких решений. Мы ожидали конкретики, но это не то, что мы слышали», — рассказал Джонатан Гринблатт, гендиректор Anti-Defamation League.

Он добавил, что активисты чувствуют, что их просьбы легковыполнимый для компании: «Всё, что нужно сделать Марку, всё, что нужно сделать Facebook, это раз и навсегда сказать "превосходство белых, расизм, антисемитизм, антимусульманская ненависть, ксенофобия — это должно прекратиться раз и навсегда, и это прекратится сейчас"».

«Руководители компании выступили с теми же самыми старыми тезисами, чтобы попытаться успокоить нас, не выполнив наших требований. Я глубоко разочарована тем, что Facebook по-прежнему отказывается от ответственности перед своими пользователями, рекламодателями и обществом в целом. Facebook подошла к нашей сегодняшней встрече так, будто это не более чем пиар-мероприятие», — сказала со-руководитель Free Press Джессика Й. Гонсалес.

Пресс-секретарь Facebook заявил, что встреча стала для компании возможностью услышать организаторов кампании и подтвердить свою приверженность борьбе с ненавистью.

«Они хотят, чтобы Facebook был свободен от ненавистнических высказываний, как и мы. Вот почему так важно, чтобы мы работали над тем, чтобы сделать это правильно. Мы знаем, что о нас будут судить не по нашим словам, а по нашим действиям, и благодарны этим и многим другим организациями за их постоянное участие», — говорится в заявлении представителя компании.

#новость #facebook

Лиана Липанова
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6 комментариев
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Артём А.

0

Я чет не понимаю, какие у них требования и что из требований не выполняет фейсбук?
В чем расизм, сексизм и ксенофобия фейсбука?

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Prolis Labkk

Артём
3

Сейчас нет времени объяснять, пока ещё маятник BLM в стороне заставить белых целовать ноги, надо успеть попытаться это сделать.

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Prolis Labkk

0

«Всё, что нужно сделать Марку, всё, что нужно сделать Facebook, это раз и навсегда сказать "превосходство белых, расизм, антисемитизм, антимусульманская ненависть, ксенофобия — это должно прекратиться раз и навсегда, и это прекратится сейчас"».
«У нас было 10 требований, но мы не получили ни обязательств, ни сроков, ни чётких решений. Мы ожидали конкретики, но это не то, что мы слышали»
- так Марк им показал, на чём вертел эти требования.

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Michael Petrov

0

а полного списка 10 бредней нету? мне прям интересно, есть ли там упоминание отчисления 10% дохода в счет репараций

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Влад Окс

0

Поехавшие blm-щики продолжают цирк. 

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Laugh Radiant

0

Скинуть в одну яму СЖВ, БЛМ, ПГМ и прочих, и посмотреть как мирно они там заживут (нет).

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