«Руководство выступило с теми же старыми тезисами, чтобы попытаться успокоить нас, не выполнив наших требований», — заявили активисты.

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Активисты, организовавшие рекламный бойкот соцсетей Facebook, заявили, что разочарованы встречей с главой компании Марком Цукербергом, передаёт CNBC.

С середины июня 2020 года около 400 брендов, включая Coca-Cola, Unilever и другие, стали бойкотировать рекламу на площадках Facebook после призыва участников протестов против расизма в США. По словам активистом, компания уделяет мало внимания борьбе с пропагандой насилия и ненависти.

26 июня Цукерберг пообещал повысить стандарты одобрения рекламных кампаний и маркировать контент, нарушающий политику соцсети. 30 июня компания согласилась пройти независимую экспертную проверку своей системы модерации.

Руководство Facebook встретилось с активистами, чтобы отговорить от бойкота, но стороны не достигли соглашения — компания не предложила ничего нового, говорили организатора акции.

В результате Цукерберг согласился сам встретиться с активистами. Встреча прошла через сервис для видеоконференций Zoom и продлилась чуть больше часа, пишет издание.

«Встреча, которую мы только что закончили, была разочарованием. Они пришли на неё, ожидая высшую оценку за участие», — заявил гендиректор организации Color Of Change Рашад Робинсон.

«У нас было 10 требований, но мы не получили ни обязательств, ни сроков, ни чётких решений. Мы ожидали конкретики, но это не то, что мы слышали», — рассказал Джонатан Гринблатт, гендиректор Anti-Defamation League.

Он добавил, что активисты чувствуют, что их просьбы легковыполнимый для компании: «Всё, что нужно сделать Марку, всё, что нужно сделать Facebook, это раз и навсегда сказать "превосходство белых, расизм, антисемитизм, антимусульманская ненависть, ксенофобия — это должно прекратиться раз и навсегда, и это прекратится сейчас"».

«Руководители компании выступили с теми же самыми старыми тезисами, чтобы попытаться успокоить нас, не выполнив наших требований. Я глубоко разочарована тем, что Facebook по-прежнему отказывается от ответственности перед своими пользователями, рекламодателями и обществом в целом. Facebook подошла к нашей сегодняшней встрече так, будто это не более чем пиар-мероприятие», — сказала со-руководитель Free Press Джессика Й. Гонсалес.

Пресс-секретарь Facebook заявил, что встреча стала для компании возможностью услышать организаторов кампании и подтвердить свою приверженность борьбе с ненавистью.