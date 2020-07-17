«Мы собираемся послать Китаю очень мощный сигнал», — говорит источник.
- Администрация президента США рассматривает возможность внести китайскую ByteDance, материнскую компанию TikTok, в чёрный список — в нём уже находится, например, Huawei. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
- Если это произойдёт, китайская компания не сможет пользоваться оборудованием и ПО американских компаний, в частности, магазинами приложений Apple и Google.
- «Мы собираемся послать Китаю очень мощный сигнал», — сказал изданию анонимный чиновник.
- Запрет популярного в США TikTok может негативно отразиться на Дональде Трампе перед ноябрьскими выборами, пишет издание. По данным Sensor Tower, в феврале 2019 года приложение TikTok (без Android-установок в Китае) скачали более 1 млрд раз.
- По словам собеседников FT, американские чиновники рассматривают и альтернативное решение — приложение продолжит работать, но без доступа к пользовательским данным. Как именно будет реализовано такое ограничение, не уточняется.
- В начале июля госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что американские власти обсуждают возможную блокировку TikTok в стране.
- Facebook планирует до конца лета запустить в более чем 50 странах аналог TikTok — формат «историй» под названием Reels в Instagram. Сервис тестировали с ноября 2019 года в Бразилии.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","tiktok"],
"comments": 14,
"likes": 4,
"favorites": 3,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "social",
"id": 143052,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Fri, 17 Jul 2020 18:59:14 +0300",
"is_special": false }
Vadim Semenov ⚡☟
Правильно делают, тикток везде надо забанить:
а) собирает дофига информации
б) отправляет это все в Китай
в) оболванивает подрастающее поколение
Миша МагаданVadim
По описанию больше на макдак похоже.
lakorosVadim
Как и некоторые западные компании...
Артём ПрокопенкоVadim
а) кто сейчас не собирает дофига информации?
б) если эту информацию отправлять не в Китай, в Америку, то все резко меняется? Для условной Индии, Европы, России?
в) это вообще мое любимое, без ТикТока все резко бросят прокрастинировать, сядут за книги, начнут заниматься спортом и будут переводить бабушек через дорогу. Абсолютно тоже самое говорили в своём время насчёт MTV, компьютерных игр, YouTube, Instagram, а в итоге ничего, все живы и не оболванены.
Alexey Sharapov
"Страна свободной рыночной экономики и конкуренции", *уле. Хотя сами китайцы тоже за свой файрволл мало кого пускают.
Злой ПолушубокAlexey
Но они при это не называют себя родиной демократии и все такое.
Роман Александров
Кирилл Половинкин
🥳🥳🥳🥳
Я не скажу свое имя машине
Боятся, что население отупеет ниже днища
Roman Buzko
А могли бы просто ввести санкции на сыры, яблоки и йогурт, чтобы развивать местное сельское хозяйство. Странные ребята.
Юрий БелоножкинRoman
У них может прорасти собственный Тик-Ток!
Pavel VoronkovЮрий
Тик-tube, Тик-book, Тик-gram 🤔
Syzygy
Я удивляюсь, почему американцы до сих пор не выкинули все китайские приложения со своего рынка. Как Китаю банить фейсбук и твиттер и проталкивать свои разработки - так это нормально, а когда США собирается сделать тоже самое - так со всех сторон кудахтают, что демократия в опасности.
Демократия - это не когда от тебя закрывают свои рынки, но требуют свободного доступа к твоим. Демократия - это когда у всех равные возможности.
Игорь Сергеевич
Наконец то люди работать начнут