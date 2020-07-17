Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Соцсети
Лиана Липанова
915

FT: власти США планируют внести TikTok в чёрный список — в этом случае компания не сможет работать в стране Материал редакции

«Мы собираемся послать Китаю очень мощный сигнал», — говорит источник.

  • Администрация президента США рассматривает возможность внести китайскую ByteDance, материнскую компанию TikTok, в чёрный список — в нём уже находится, например, Huawei. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
  • Если это произойдёт, китайская компания не сможет пользоваться оборудованием и ПО американских компаний, в частности, магазинами приложений Apple и Google.
  • «Мы собираемся послать Китаю очень мощный сигнал», — сказал изданию анонимный чиновник.
  • Запрет популярного в США TikTok может негативно отразиться на Дональде Трампе перед ноябрьскими выборами, пишет издание. По данным Sensor Tower, в феврале 2019 года приложение TikTok (без Android-установок в Китае) скачали более 1 млрд раз.
  • По словам собеседников FT, американские чиновники рассматривают и альтернативное решение — приложение продолжит работать, но без доступа к пользовательским данным. Как именно будет реализовано такое ограничение, не уточняется.
  • В начале июля госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что американские власти обсуждают возможную блокировку TikTok в стране.
  • Facebook планирует до конца лета запустить в более чем 50 странах аналог TikTok — формат «историй» под названием Reels в Instagram. Сервис тестировали с ноября 2019 года в Бразилии.

#новость #tiktok

Лиана Липанова
+22 624
3
4
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","tiktok"], "comments": 14, "likes": 4, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 143052, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 17 Jul 2020 18:59:14 +0300", "is_special": false }
Сбербанк
Что такое Sbergile и чем он отличается от Agile
Сбербанк работает по Agile. Точнее по Sbergile. Но даже опытные специалисты не всегда улавливают разницу, а новички…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Vadim Semenov ‏⚡☟

1

Правильно делают, тикток везде надо забанить:
а) собирает дофига информации
б) отправляет это все в Китай
в) оболванивает подрастающее поколение

Ответить

Миша Магадан

Vadim
5

По описанию больше на макдак похоже.

Ответить

lakoros

Vadim
4

Как и некоторые западные компании...

Ответить

Артём Прокопенко

Vadim
1

а) кто сейчас не собирает дофига информации?
б) если эту информацию отправлять не в Китай, в Америку, то все резко меняется? Для условной Индии, Европы, России?
в) это вообще мое любимое, без ТикТока все резко бросят прокрастинировать, сядут за книги, начнут заниматься спортом и будут переводить бабушек через дорогу. Абсолютно тоже самое говорили в своём время насчёт MTV, компьютерных игр, YouTube, Instagram, а в итоге ничего, все живы и не оболванены.

Ответить

Alexey Sharapov

1

"Страна свободной рыночной экономики и конкуренции", *уле. Хотя сами китайцы тоже за свой файрволл мало кого пускают.

Ответить

Злой Полушубок

Alexey
2

Но они при это не называют себя родиной демократии и все такое.

Ответить

Роман Александров

1
Ответить

Кирилл Половинкин

0

🥳🥳🥳🥳

Ответить

Я не скажу свое имя машине

0

Боятся, что население отупеет ниже днища

Ответить

Roman Buzko

0

А могли бы просто ввести санкции на сыры, яблоки и йогурт, чтобы развивать местное сельское хозяйство. Странные ребята.

Ответить

Юрий Белоножкин

Roman
0

У них может прорасти собственный Тик-Ток!

Ответить

Pavel Voronkov

Юрий
0

Тик-tube, Тик-book, Тик-gram 🤔

Ответить

Syzygy

0

Я удивляюсь, почему американцы до сих пор не выкинули все китайские приложения со своего рынка. Как Китаю банить фейсбук и твиттер и проталкивать свои разработки - так это нормально, а когда США собирается сделать тоже самое  - так со всех сторон кудахтают, что демократия в опасности.
Демократия - это не когда от тебя закрывают свои рынки, но требуют свободного доступа к твоим. Демократия - это когда у всех равные возможности.

Ответить

Игорь Сергеевич

0

Наконец то люди работать начнут

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Selectel
Подписан
Отписаться
Пуски всех тяжелых ракет-носителей переносятся на 2021 год… наверное
В этом году сразу несколько организаций — ESA, SpaceX, Blue Origin и другие — обещали запустить свои тяжелые ракеты. 20…
1
Gett
Подписан
Отписаться
Gett запустил сервис моментальных чаевых водителю совместно с CloudTips
Сервис такси и доставки Gett и первый банковский сервис для безналичных чаевых CloudTips от компании CloudPayments (гру…
0
Альфа-Банк
Подписан
Отписаться
Как подготовить бизнес к повторению пандемии: онлайн-конференция Альфа-Банка
Как «Пятёрочка» продавала гречку тоннами, зачем «Эвотор» занялся доставкой и как выживали Aviasales, когда закрылись гр…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Александр Кучеряев
за день
Крыша 2.0 как мы цифровизировали россию
«Сбербанк» запустил сервис для защиты компаний от блокировки счетов по закону об отмывании доходов
Ватник в Америке
за неделю
Заголовок: "Как мы случайно что то нажали и увеличили конверсию в 100500 раз!" Статья: "Кароче мы так и не выяснили что нажали, но конверсия увеличилась! Хотите большей кейсов? Переходите в наш телеграм канал и группу…
vc.ru

Комментарии

Alexandre Svergoun

Что будет, если заработает…

Syzygy

FT: власти США планируют внести…

Sergey Luzgin

Как мы за неделю заработали 500…

Denis Smirnov

Что будет, если заработает…

Роман Александров

FT: власти США планируют внести…

Pavel Voronkov

FT: власти США планируют внести…

Сергей Захаров

Что будет, если заработает…

Станислав Антохи

Евросоюз начал новое…

Антон Штадлер

РБК: китайский такси-сервис…

Vl Al

Что будет, если заработает…

Юрий Белоножкин

FT: власти США планируют внести…

Igor Pahomov

Что будет, если заработает…

Птиц

Что будет, если заработает…

Сергей Артёменко

Что будет, если заработает…

Николай Западный

Что будет, если заработает…

Сергей Михельсон

Мы сделали приложение для…

Ол Сен

Что будет, если заработает…

Злой Полушубок

РБК: Mastercard начнёт…

Null

Как «Контур.Эльба», делая…

Артём Прокопенко

FT: власти США планируют внести…