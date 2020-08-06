Но блогеры зарабатывают в основном не внутри площадки, а за счёт сторонних проектов благодаря своей узнаваемости.

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Американский Forbes составил первый рейтинг самых высокооплачиваемых звёзд TikTok — в него вошли семь блогеров, каждый из которых с июня 2019 года по июнь 2020 года заработал больше $1 млн. При составлении рейтинга учитывались только те блогеры, которые стали знамениты за счёт TikTok.

Forbes

Истерлинг заработала около $5 млн в 2020 году с помощью TikTok — на неё подписаны 54,1 млн пользователей. Первый миллион подписчиков набрался у Истерлинг осенью, тогда же появились первые посты, проспонсированные онлайн-магазином одежды Fashion Nova.

Затем были Reebok, Daniel Wellington и другие. Кроме того, девушка выпустила собственную линию косметики Item Beauty в партнёрстве со стартапом Madeby, стала лицом American Eagle и вместе с мамой запустила подкаст на Spotify.

Она появилась в TikTok в июне 2019 года и за год заработала $4 млн. У неё 76,8 млн подписчиков. Она записывала видео на TikTok с Парижской неделе моды для Prada, снималась в рекламе Суперкубка, заключила спонсорскую сделку с косметической EOS, вместе с сестрой Дикси стала новым лицом Hollister, а также выпустила мерч.

У Дикси Д’Амелио 32,8 млн подписчиков. За год она получила $2,9 млн. Вместе с сестрой Чарли она запустила линию косметики в партнёрстве с Morphe. После популярности на TikTok Дикси начала музыкальную карьеру: её первый сингл Be Happy собрал 58 млн просмотров и занял первое место в трендах YouTube.

Лорен Грэй за год получила $2,6 млн. У нее 46,1 млн подписчиков.В 2018 году она заключила сделку с Virgin Records и с тех пор выпустила восемь синглов. До этой весны у Грэй была самая большая фан-база из всех TikТok-еров, что обеспечило ей сделки со Skechers, Hyundai и Burger King, пишет Forbes.

Сейчас Грэй сосредоточена на сделке с косметической Revlon: она готовит контент для аккаунта компании в TikTok и собственные видео, спонсируемые Revlon.

Ричардс с помощью TikTok заработал $1,5 млн. Он использовал и традиционные методы монетизации: рекламные контракты с Reebok и HouseParty, выпуск своего мерча, рекламу на YouTube и договор о создании песен с Warner Records.

Также он стал сооснователем компании по управлению талантами TalentX, бизнеса по производству напитков Ani Energy и присоединился к компании Triller, конкуренту TikTok, в качестве директора по стратегии.

Майкл Ли заключил многолетнее партнерство с производителем энергетиков Bang — он несколько раз в неделю размещает посты с упоминанием напитка. За год доход Ли составил $1,2 млн.