Вы случайно не PHP Middle?
Соцсети
Лиана Липанова
2708

Forbes впервые составил рейтинг звёзд TikTok с годовым доходом свыше $1 млн Материал редакции

Но блогеры зарабатывают в основном не внутри площадки, а за счёт сторонних проектов благодаря своей узнаваемости.

14 комментариев
В закладки

Американский Forbes составил первый рейтинг самых высокооплачиваемых звёзд TikTok — в него вошли семь блогеров, каждый из которых с июня 2019 года по июнь 2020 года заработал больше $1 млн. При составлении рейтинга учитывались только те блогеры, которые стали знамениты за счёт TikTok.

Forbes

Эддисон Рэй Истерлинг

Истерлинг заработала около $5 млн в 2020 году с помощью TikTok — на неё подписаны 54,1 млн пользователей. Первый миллион подписчиков набрался у Истерлинг осенью, тогда же появились первые посты, проспонсированные онлайн-магазином одежды Fashion Nova.

Затем были Reebok, Daniel Wellington и другие. Кроме того, девушка выпустила собственную линию косметики Item Beauty в партнёрстве со стартапом Madeby, стала лицом American Eagle и вместе с мамой запустила подкаст на Spotify.

Чарли Д’Амелио

Она появилась в TikTok в июне 2019 года и за год заработала $4 млн. У неё 76,8 млн подписчиков. Она записывала видео на TikTok с Парижской неделе моды для Prada, снималась в рекламе Суперкубка, заключила спонсорскую сделку с косметической EOS, вместе с сестрой Дикси стала новым лицом Hollister, а также выпустила мерч.

Дикси Д’Амелио

У Дикси Д’Амелио 32,8 млн подписчиков. За год она получила $2,9 млн. Вместе с сестрой Чарли она запустила линию косметики в партнёрстве с Morphe. После популярности на TikTok Дикси начала музыкальную карьеру: её первый сингл Be Happy собрал 58 млн просмотров и занял первое место в трендах YouTube.

Лорен Грэй

Лорен Грэй за год получила $2,6 млн. У нее 46,1 млн подписчиков.В 2018 году она заключила сделку с Virgin Records и с тех пор выпустила восемь синглов. До этой весны у Грэй была самая большая фан-база из всех TikТok-еров, что обеспечило ей сделки со Skechers, Hyundai и Burger King, пишет Forbes.

Сейчас Грэй сосредоточена на сделке с косметической Revlon: она готовит контент для аккаунта компании в TikTok и собственные видео, спонсируемые Revlon.

Джон Ричардс

Ричардс с помощью TikTok заработал $1,5 млн. Он использовал и традиционные методы монетизации: рекламные контракты с Reebok и HouseParty, выпуск своего мерча, рекламу на YouTube и договор о создании песен с Warner Records.

Также он стал сооснователем компании по управлению талантами TalentX, бизнеса по производству напитков Ani Energy и присоединился к компании Triller, конкуренту TikTok, в качестве директора по стратегии.

Майкл Ли

Майкл Ли заключил многолетнее партнерство с производителем энергетиков Bang — он несколько раз в неделю размещает посты с упоминанием напитка. За год доход Ли составил $1,2 млн.

Спенсер Икс

Спенсер Икс попал на TikTok в феврале 2019 года. Благодаря своим 10 млн подписчиков и спонсорству Uno, Oreo и Sony заработал также около $1,2 млн.

Славы много, денег мало: почему авторы видео в…
У площадки нет системы монетизации, а бренды не понимают, как на ней продвигаться. Из-за этого…
vc.ru

#новость #forbes #tiktok

Лиана Липанова
+24 585
17
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","tiktok","forbes"], "comments": 14, "likes": 3, "favorites": 17, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 148270, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 06 Aug 2020 17:41:53 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Как бизнесу заработать в соцсетях в 2020 году: полноценное руководство с прогнозами и примерами
Пошаговая рабочая стратегия продвижения бизнеса в соцсетях с медиапланом и примерами внедрения от директора «Студии…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Igor Fomin

4

А где даня милохин?

Ответить

Hi - реклама в TikTok

–2

Да, площадка позволяет зарабатывать блогерам не плохие деньги. Мы удивлены, что такой рейтинг появился так поздно.
Это лишь доказывает эффективность этого инструмента для рекламодателей.

Ответить

Алексей Бондаренко

Hi
8

это доказывает спрос, а не эффективность 

Ответить

Александр Николаевич Кудин

2

В топе девушки, что говорит о том, что им проще продвигаться в СС

Ответить

sando

Александр
0

это сексизм со стороны аудитории!!!

Ответить

Денис Кирюшин

0

Вот не за что б не подумал, что такой проект как тик-ток окажется столь успешным, но смотря назад- понимаю, что это вполне закономерно

Ответить

Andrew Simon

0

Не густо в среднем за голову получается.

Ответить

Михаил Анюков

Andrew
0

Думаю в таком формате "работы" им жаловаться не на что

Ответить

Денис Пихаров

Andrew
0

Гуще, чем когда-либо

Ответить

Денис Пихаров

Денис
0

Впрочем, если считать с мьюзикли, то может и нет

Ответить

Яков Морозов

0

А так можно было? Побежал сдавать экзамены в «Высшую школу тиктокерства»!

Ответить

Денис Дизкейн

0

Срамота

Ответить

Степан Марципан

0

Интересен рейтинг и заработки местных звезд тиктока. У участников списка контракты с рибок, холистер, американ игл.. а у местных как дела? Казино "три топора" и тиньков наверное?

Ответить

Ilya Brin

0

Ребята из списка Форбс создают контент, которые как оказалось хорошо продаётся. Вряд ли они вообще задавались вопросом «а тем ли я вообще занимаюсь?» (я вот иногда думаю, что наверно не тем😁)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

APIBank
Подписан
Отписаться
Open banking: лидеры корректируют курс
Что задумал Revolut, какие три вопроса Klarna задает покупателям, кто решил сменить Африку на Европу и как используют б…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
В черном-черном океане живет черная-черная рыба
Черным океан назвали потому, что рыба живет на большой глубине, куда практически не проникают солнечные лучи. Там царит…
0
Qiwi
Подписан
Отписаться
13 лет QIWI: от терминала с одноименной наклейкой к платформенному финтеху
Чуть больше десяти лет назад, в эпоху преимущественно наличных оплат и предкризисный 2007 год появилась группа QIWI. С…
8

Показать еще

Лучшие комментарии
Николай Шелопугин
за день
Бля, да они открыто признали, что брали деньги хз за что. Ссориться они не хотят с клиентами)
«Билайн» отказался от навязанных подписок — оператор не может увеличить количество абонентов с 2016 года
Alexey Kott
за неделю
Ты отдаёшь кучу денег, времени, сил, нервов и других ресурсов, чтобы получить профессию, которая предполагает постоянную гигантскую ответственность за машину, стоимостью несколько сотен миллионов долларов и две-три…
BBC: «Победа» отправила около 100 своих пилотов в неоплачиваемые отпуска до 2021 года

Комментарии

Артём А.

«Аэрофлот» отменил большинство…

Anton Kerselyan

Как готовиться к питчингу…

Timur Kuzmin

Чоко Пай изнутри. История успеха

Алексей Шашков

Как гарантированно НЕ построить…

Buddhism Press

Цифровая медицина будущего

Ilya Brin

Forbes впервые составил рейтинг…

Борис Васильев

Цифровая медицина будущего

DIVO Media

Чоко Пай изнутри. История успеха

Карфаген должен…

Ozon с партнёром начал…

Борис Васильев

Цифровая медицина будущего

Buddhism Press

«Яндекс» начал тестировать…

Sergey Khohlachev

Правила хорошего интерфейса…

Dmitry Tertyshnikov

«Билайн» отказался от…

Buddhism Press

Цифровая медицина будущего

Степан Марципан

Forbes впервые составил рейтинг…

Stanislav Milykh

«Яндекс» начал тестировать…

sando

Forbes впервые составил рейтинг…

Борис Васильев

Цифровая медицина будущего

Владимир Сон

Мечты о «китайском Disney…

Dark matter developr

«Билайн» отказался от…