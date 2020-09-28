На жалобу в Twitter ответил глава Instagram Адам Моссери.

В закладки

Пользователь Twitter Дэнни Холл рассказал, что неизвестный украл его Instagram-аккаунт при помощи сотрудника компании Facebook, которой принадлежит сервис.

Холл зарегистрировался в Instagram 10 лет назад, когда сервис только начал работать, и успел получить профиль с адресом @danny. Он отметил, что регулярно получал спам и письма о попытках зайти в профиль или сбросить пароль, поэтому аккаунт был защищён «сильным случайным паролем» и двухфакторной аутентификацией.

Страница Дэнни Холла



Утром 27 сентября после нескольких неудачных попыток войти в профиль Холл обнаружил, что аккаунт принадлежит другому человеку из Лос-Анджелеса. «На 99,9% уверен, что я не попался на фишинг. К тому же я не получал запрос на подтверждение двухфакторной аутентификации. Instagram тоже не присылал никаких уведомлений об изменении адреса электронной почты», — написал Холл.

Его девушка связалась с новым владельцем страницы, тот рассказал, что заполучил аккаунт с помощью друга, который работает в Facebook. Затем он удалил переписку. «Да, звучит как бред, но я не представляю другого способа получить доступ к учётной записи. Даже если у вас есть мой пароль, я получу уведомление о попытке входа», — отметил Холл.

Новый владелец страницы: «Привет, я знаю, это была страница твоего парня. Мой друг работает в Facebook, и теперь этот профиль мой. Если что-то нужно, не стесняйся, звони. Спасибо ещё раз»

Холл не знает, что произошло со всеми его фотографиями и личными сообщениями за 10 лет: «Их получил этот парень из Лос-Анджелеса? Они были удалены? Я смогу когда-нибудь их вернуть?». По его словам, все обращения в службу поддержки Instagram и Facebook ни к чему не привели, а на один из запросов ему ответили, что «проблема решена».

На тред Холла откликнулся глава Instagram Адам Моссери, он попросил написать ему в личные сообщения. 28 сентября Холл написал, что ему вернули страницу, все его публикации сохранились.