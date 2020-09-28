Соцсети
Альберт Хабибрахимов
532

Пользователь рассказал о краже его Instagram-страницы с помощью сотрудника Facebook — на следующий день сервис вернул её Материал редакции

На жалобу в Twitter ответил глава Instagram Адам Моссери.

3 комментария
В закладки

Пользователь Twitter Дэнни Холл рассказал, что неизвестный украл его Instagram-аккаунт при помощи сотрудника компании Facebook, которой принадлежит сервис.

Холл зарегистрировался в Instagram 10 лет назад, когда сервис только начал работать, и успел получить профиль с адресом @danny. Он отметил, что регулярно получал спам и письма о попытках зайти в профиль или сбросить пароль, поэтому аккаунт был защищён «сильным случайным паролем» и двухфакторной аутентификацией.

Страница Дэнни Холла

Утром 27 сентября после нескольких неудачных попыток войти в профиль Холл обнаружил, что аккаунт принадлежит другому человеку из Лос-Анджелеса. «На 99,9% уверен, что я не попался на фишинг. К тому же я не получал запрос на подтверждение двухфакторной аутентификации. Instagram тоже не присылал никаких уведомлений об изменении адреса электронной почты», — написал Холл.

Его девушка связалась с новым владельцем страницы, тот рассказал, что заполучил аккаунт с помощью друга, который работает в Facebook. Затем он удалил переписку. «Да, звучит как бред, но я не представляю другого способа получить доступ к учётной записи. Даже если у вас есть мой пароль, я получу уведомление о попытке входа», — отметил Холл.

Новый владелец страницы: «Привет, я знаю, это была страница твоего парня. Мой друг работает в Facebook, и теперь этот профиль мой. Если что-то нужно, не стесняйся, звони. Спасибо ещё раз»

Холл не знает, что произошло со всеми его фотографиями и личными сообщениями за 10 лет: «Их получил этот парень из Лос-Анджелеса? Они были удалены? Я смогу когда-нибудь их вернуть?». По его словам, все обращения в службу поддержки Instagram и Facebook ни к чему не привели, а на один из запросов ему ответили, что «проблема решена».

На тред Холла откликнулся глава Instagram Адам Моссери, он попросил написать ему в личные сообщения. 28 сентября Холл написал, что ему вернули страницу, все его публикации сохранились.

Danny Hall @dannyjhall
Update: I have the account back! To everyone who shared this post and messaged me with info and offers of help... thank you 🙏 . I really appreciate it. And thanks to the folks at FB/IG who got this sorted. No word yet on what happened or how it was taken...
Мне вернули аккаунт! Спасибо всем, кто поделился моим тредом и предлагал свою помощь. Я очень ценю это. И спасибо ребятам из Facebook и Instagram, которые разобрались в ситуации. Но пока непонятно, что произошло.

#новость #instagram

Альберт Хабибрахимов
+137 983
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Альберт Хабибрахимов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","instagram"], "comments": 3, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 162084, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 28 Sep 2020 12:04:29 +0300", "is_special": false }
Финансы
Венчурные инвестиции в ближайшем будущем
Замедление экономики вполне закономерно заставляет финансистов быть осторожнее, особенно в части рисковых…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

lakoros

0

Сотрудники фейсбука, в любой момент могут просмотреть ваш аккаунт со всеми фото и переписками, а если очень надо то и отобрать его. Нормально.

Ответить

Dear Moscow,

0

Холл обнаружил, что аккаунт принадлежит другому человеку

Этим человеком был марк цукерберг.

Ответить

Егор Зотов

–1

Хочется приплести Рашку

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Ozon
Подписан
Отписаться
Сколько нужно людей, чтобы отправить мерч vc.ru на Ozon
Вторая глава истории с выходом мерча на маркетплейс: от регистрации до поставки.
14
Evrone
Подписан
Отписаться
Марафон кейсов Evrone — День 28. Айдентика конференции RubyRussia
На 9 день рождения мы подарили нашей конференции RubyRussia новую айдентику. Делать дизайн для самого себя — это и радо…
0
GenerationS
Подписан
Отписаться
Персонализируй это: особенности работы персонализации в маркетинге
Антон Морин, Руководитель направления стратегических исследований PepsiCo, о настоящем и будущем персонализированных ко…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Apitan
за день
Скорее наоборот
Ребрендинг «ВКонтакте» — концепт
Лена Иванова
за неделю
«Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 млрд

Комментарии

Андрей Геращенко

«Сбербанк» открыл первое…

Николай Николаев

ФАС в Волгограде оштрафовала…

Yan Purvenes

«Сбербанк» открыл первое…

badResistor

СДЭК потерял мой чемодан с…

Никита Назаров

Дизайнеры будут не нужны. На…

Александр Слепов

Кое-что о психологии поведения…

Против Спама

Как увеличить прибыль…

Селиверстов…

«Сбербанк» открыл первое…

Yuri Ahmedov

«Сбербанк» открыл первое…

Денис Морганов

«Яндекс» обновил «Почту…

Кирилл Тихонов

Как перестать мучить…

Василий Степанов

«Сбербанк» открыл первое…

Dear Moscow,

Пользователь рассказал о краже…

Denis Kiselev

«Яндекс» обновил «Почту…

Андрей Геращенко

«Сбербанк» открыл первое…

Максим Наумов

«Яндекс» обновил «Почту…

Valery Sayfullin

Дизайнеры будут не нужны. На…

Сергей Подливчук

«Сбербанк» открыл первое…

Yury Kotov

«Яндекс» обновил «Почту…

Максим Наумов

«Яндекс» обновил «Почту…
null