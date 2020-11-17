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Instagram разрешит пользователям отказаться от таргетинга рекламы в соцсети Материал редакции
Специальное уведомление направит пользователей в настройки с возможностью отключить использование данных от сторонних сайтов.
- Instagram анонсировала новую функцию под названием Data From Partners, которая позволит пользователям отказаться от таргетинга рекламы, основанного на данных от сторонних приложений и провайдеров, передаёт Adweek.
- Речь идёт о данных о действиях на других сайтах и об офлайн-поведении, например, покупках в магазине.
- Пользователи соцсети однократно получат уведомление в приложении, которое направит их в настройки с возможностью отключить использование таких данных.
- Отключить персонализацию рекламы можно и в Facebook — Instagram учтёт этот выбор. Синхронизировавшие свои аккаунты в Instagram и Facebook пользователи увидят настройки для обеих платформ.
- Apple для персонализации рекламы использует уникальный идентификатор устройства (IDFA), но с декабря 2020 года разработчики должны будут спрашивать, готовы ли пользователи делиться своим IDFA. Facebook в августе предупредила своих партнёров, что из-за изменений эффективность рекламы может снизиться.
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