Соцсети
Лиана Липанова
384

Instagram разрешит пользователям отказаться от таргетинга рекламы в соцсети Материал редакции

Специальное уведомление направит пользователей в настройки с возможностью отключить использование данных от сторонних сайтов.

  • Instagram анонсировала новую функцию под названием Data From Partners, которая позволит пользователям отказаться от таргетинга рекламы, основанного на данных от сторонних приложений и провайдеров, передаёт Adweek.
  • Речь идёт о данных о действиях на других сайтах и об офлайн-поведении, например, покупках в магазине.
  • Пользователи соцсети однократно получат уведомление в приложении, которое направит их в настройки с возможностью отключить использование таких данных.
  • Отключить персонализацию рекламы можно и в Facebook — Instagram учтёт этот выбор. Синхронизировавшие свои аккаунты в Instagram и Facebook пользователи увидят настройки для обеих платформ.
  • Apple для персонализации рекламы использует уникальный идентификатор устройства (IDFA), но с декабря 2020 года разработчики должны будут спрашивать, готовы ли пользователи делиться своим IDFA. Facebook в августе предупредила своих партнёров, что из-за изменений эффективность рекламы может снизиться.

#instagram #facebook #новость

Лиана Липанова PLUS
+32 735
2
Репост
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","instagram","facebook"], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 177908, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 17 Nov 2020 16:44:31 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Выгодная IP-телефония «Плюсофон»
3 пользователя бесплатно. Звонки от 0,37 ₽ в минуту. Городской номер за 1 рубль
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Okko
Подписан
Отписаться
Okko, Москва 24 и ВКонтакте проведут идеальный для зрителей новогодний концерт
Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, телеканал Москва 24 и социальная сеть ВКонтакте помогут состав…
0
МегаФон
Подписан
Отписаться
Data Science 360 от МегаФона и Mail.ru Group
Онлайн-митап Data Science 360 от МегаФона и Mail.ru Group состоится 18 и 19 ноября в 19:00 со специальными секциями для…
0
НИИ СОКБ
Подписан
Отписаться
Смартфоны Nokia 1.3, Nokia 2.4 и Nokia 5.3 совместимы с EMM SafePhone
Одним из главных событий в далёком 2009 году стал запуск Большого адронного коллайдера для изучения продуктов, получаем…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Kent Paul
за день
Они там выебываются, ты тут, все ок)
Сервис для бегунов и велосипедистов Strava привлёк $110 млн и увеличил аудиторию на 2 млн пользователей — до 70 млн
Zaba Zuza
за неделю
Сделать бизнес на одном товаре и продавать его 60 лет: история универсальной смазки WD-40

Комментарии

Kelerius

Основатель «Цукерберг позвонит…

Петр Иванов

SpaceX отправила к МКС первую…

Dmitry Kiselev

«Яндекс» закрыл подписку на…

Алексей Дымов

Oppo представила концепт…

Αртем Αксенов

Harley-Davidson раскрыл…

Daniel Chaus

Как я искал психолога и создал…

Dmitry Kiselev

«Яндекс» закрыл подписку на…

Петр Иванов

«Вишенка на вершине очень…

Sergey Vlasov

Leroy Merlin и «Максидом…

Андрей Фролов

Основатель «Цукерберг позвонит…

Nikolay Vavilov

Как я искал психолога и создал…

Kelerius

Основатель «Цукерберг позвонит…

Valeratal Val

«Яндекс» закрыл подписку на…

Kelerius

Основатель «Цукерберг позвонит…

Denis Smirnov

«Республика» подала заявление о…

Kelerius

Основатель «Цукерберг позвонит…

Михаил Иванович

«Яндекс» закрыл подписку на…

Михаил Иванович

«Яндекс» закрыл подписку на…

Valeratal Val

«Яндекс» закрыл подписку на…

Петр Иванов

«Вишенка на вершине очень…
null