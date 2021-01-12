Соцсети
Даниил Рудницкий

Аудитория Telegram превысила 500 млн пользователей в месяц — это на 100 млн больше, чем в апреле 2020 года Статьи редакции

За последние три дня к мессенджеру присоединилось 25 млн человек, рассказал Павел Дуров.

  • В первую неделю января 2021 года ежемесячная аудитория Telegram превысила 500 млн активных пользователей, рассказал Павел Дуров в своём канале в мессенджере. Он подчеркнул, что Telegram — крупнейший мессенджер для тех, кто ищет платформу, ориентированную на конфиденциальность и безопасность.
  • По его словам, за последние 72 часа мессенджер получил ещё 25 млн новых пользователей. В том числе 38% из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки и 8% из Ближнего Востока и Северной Африки.
  • Для сравнения, в апреле 2020 года Telegram отчитался о 400 млн пользователей в месяц. Ежедневно в мессенджере регистрируется как минимум по 1,5 млн новых пользователей, сообщала компания.
  • 12 января данным аналитической компании Sensor Tower, с 6 по 10 января Telegram скачали 9 млн раз — на 91% больше, чем неделей ранее. Мессенджер Signal по всему миру загрузили 7,5 млн раз (+4200%). На рост повлияло в том числе изменение политики конфиденциальности WhatsApp, отмечало Business Insider.
  • В конце 2020 года Дуров анонсировал платные функции в Telegram и собственную рекламную платформу в 2021 году. Он объяснял, что большую часть времени сам оплачивал счета компании, но «при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей — и соответствующим расходам».

#новость #telegram

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Материал дополнен редакцией
45 45 комментариев
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45 комментариев
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Александр Кузнецов

40

Не мудрено, безусловно лучший из лучших месенджеров.

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Алексей Сладков

23

успехов Павлу,надеюсь лет через пять он сможет купить все что осталось от Фейсбука

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Дмитрий Кораблев

Алексей
17

и вернет туда стену!

Ответить

Anton Reut

Алексей
4

Зачем? Он не золотарь каловые массы вычищать.

Ответить

Фикиск Фусов

6

Павло-молодец 

Ответить

Парвиз Мадаминов

2

На содержание всех серверов сколько денег тратится? Неужели у него не закончились деньги?

Ответить

Nick

Парвиз
11

«Если ты не платишь за товар, ты и есть товар»

Ответить

Story App

Nick
2

Я общался с людьми, которые знали Павла лично и по их информации (это было года полтор назад) он реально полностью финансировал телеграм из своих личных средств.

Ответить

John Tinko

Story
–10

😂 из личных,, из 500 млн тех инверторов в Тон, что он кинул, или как говорится, не вернул . скоро его судить кстати будут за это-гугл ит

Ответить

Александр

John
1

Откуда инфа про кинул? Речь шла о том что кто захотел вернул средства кто захотел передоговорился на займ.

Ответить

Иван Соболевский

Алексан…
0

У него осталось 28% процентов или около того.

Ответить

Дмитрий Кораблев

Nick
0

но пока этот товар лежит без дела))

Ответить

Кигхриль Vselensky

Парвиз
0

У него очень много биткоинов с начала десятых

Ответить

Относительный холод

2

Да, даже у нас все чаще телеграм пиликает, что некий Вася Пупкин подключился к телеграм.

Откуда телега вообще знает что я с этими контактами общался - ее лет 7 назад не было на моем телефоне..

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Krem-brule

Относительный
3

Это давняя история телеграма. Импортированные контакты хранятся на серверах всегда. Даже если из памяти телефона контакт вы удалили, в телеграме он все равно будет. И когда владелец номера зарегистрирурется в телеграме, вы получите уведомление. И еще этот контакт снова появится в вашем телефоне.

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Yulay Mambetov

Krem-brule
0

спасибо, не знал. А бесился с удаленных контактов, которые снова всплыли

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Krem-brule

Yulay
1

Их можно удалить в настройках.
Не факт, что сотрутся с сервера телеги, но уведомления от неактуальных контактов не придут.

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Андрей Кириллов

1

Если в апреле 2020 года было 400 миллионов, а ежедневно добавляется по полтора миллиона, то за 8 месяцев 2020 года (с мая по декабрь) должно было добавиться примерно 360 миллионов пользователей, а добавилось только 100 миллионов. Что-то не сходится в математике, либо все эти миллионы не являются активными пользователями, а в отчётах жонглируют понятиями “число скачиваний” и “активные пользователи” с неясными критериями активности.

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Глеб Коркоц

Андрей
–1

Зарегистрировался здесь только для одной вещи. 8(месяцев)*1,5(миллиона ежемесячных подписок)=минимум 12 миллионов подписалось за этот срок.
Не благодари, откуда ты взял 360 миллионов, боюсь представить

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Андрей Кириллов

Глеб
1

Прочитайте статью выше. Там указано про 1,5 миллиона ежедневных подписок.

Ответить

Roman Perfilyev

Андрей
0

добавляются не активные пользователи, активными становится какой то процент - получается из этих 360млн 260млн ботов либо переставших пользоваться. по-моему довольно октровенно и честно.

Ответить

Андрей Кириллов

Roman
0

Видимо, в статье и иных источниках всё же ошибка. И имеется в виду 1,5 миллиона ежемесячных скачиваний. Вот даже VT приводит такие данные:

В период с 6 по 10 января его загрузили 545 000 раз, что почти в три раза выше показателя предыдущей недели.

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Sht_Anton

0

В том числе 38% из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки и 8% из Ближнего Востока и Северной Африки

А оставшиеся 6 % откуда, из Антарктиды или Океании?

Ответить

Stas Klymenko

Sht_Anton
3

Австралия и Океания
Северная Америка

Ответить

Sht_Anton

Stas
0

Странно, что он об этом умолчал. Обычно он не отличается скромностью 

Ответить

Stas Klymenko

Sht_Ant…
0

По идеи сейчас от США должен пойти хороший поток, но видимо цифры еще слабоваты в сравнении с другими регионами. 

Ответить

Sht_Anton

Stas
0

Да с чего вдруг? Там уже царит Signal

Ответить

Stas Klymenko

Sht_Ant…
0

Телеграм тоже популярен. Поэтому какая-то часть аудитории все равно будет переходить)

Ответить

Sht_Anton

Stas
0

Телеграмм в США - это нишевый продукт, как и Сигнал, из подвалов рейтинга. Без труда можно посмотреть динамику в том же appannie
Ротация между мессенджерами - это перманентный процесс. Этот процесс переживает подъемы и спады. Сейчас подъем, потом будет спад.
Оба мессенджера взлетели как альтернативные продукты. 
Мы уже это видели при сбоях в работе глобальных сервисов, например. Или блокировании ряда аппов в той или иной стране

Ответить

Evil Pechenka

Stas
0

Да, очень популярен. 😂

Ответить

Andrey Zaynulin

Evil
0

Чето какой-то странный график, WeChat использует каждый китаец в стране 100% + все остальные, почему там так мало?

Ответить

Mircurt

Andrey
0

на графике США а не весь мир

Ответить

- vanoc -

Andrey
–1

Согласен. Не понятно ещё, что за messenger by Google. Чёт не знаю таких. Если речь о hangouts, то он давно помер, да и не был так популярен, как на графике.

Ответить

евгений аношин

1

Медиаскоп. Россия
Февраль 2019
Число ежемесячных пользователей WhatsApp составляет 31,6 млн, у Viber — 21,1 млн., Телеграм - 10,9 млн
Август 2020
WhatsApp - 70,6 млн человек. Viber - 36,2 млн пользователей. Телеграм - 26,7 млн...

Ответить

мне самому не нравится

–1

"анонсировала платные функции и рекламную платформу" 
а можно хотя бы что то в этом мире будет существовать без вот этого говна 

Ответить

Sergey Nikitin

мне
2

Можно, если будешь донатить столько же, сколько приносит реклама

Ответить

Дмитрий Фамильевич

мне
0

оно и так дохуя лет существовало без этого "говна"

Ответить

Dmitri Atname

0

Почему из Северной Америки не регистрируются? И где собственно Трамп?)

Ответить

Загадочный динозавр

Dmitri
1

Не нужен он, у него карма плохая. Где Трамп, там сразу крысиная грызня-возня, срачи, блмы и всё что угодно кроме доброго-разумного-вечного. Сразу бан ему, если решит регнуться.

Ответить

hakhagmon

0

чуть-чуть не успели с монетизацией  

Ответить

Олег Кольчугин

0

Паша, топиии!🔥

Ответить

Anton Reut

0

А где посмотреть общий рейтинг? Интересно сколько сейчас у вайбера и вотсапа.

Ответить

Sultan Karybaev

0

Что ж, ждем миллиард

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Павел

–1

В РФ в Play Market и AppStore нет приложений без бэкдоров. Их удаляют по первому требованию. Вся эта вера в защищенный месседжер основана... только на вере.

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sardelkin

–2

количество пользователей растёт, а качество десктопных клиентов падает, из всего набора софта только телега крешится регулярно

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