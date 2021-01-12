Аудитория Telegram превысила 500 млн пользователей в месяц — это на 100 млн больше, чем в апреле 2020 года Статьи редакции
За последние три дня к мессенджеру присоединилось 25 млн человек, рассказал Павел Дуров.
- В первую неделю января 2021 года ежемесячная аудитория Telegram превысила 500 млн активных пользователей, рассказал Павел Дуров в своём канале в мессенджере. Он подчеркнул, что Telegram — крупнейший мессенджер для тех, кто ищет платформу, ориентированную на конфиденциальность и безопасность.
- По его словам, за последние 72 часа мессенджер получил ещё 25 млн новых пользователей. В том числе 38% из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки и 8% из Ближнего Востока и Северной Африки.
- Для сравнения, в апреле 2020 года Telegram отчитался о 400 млн пользователей в месяц. Ежедневно в мессенджере регистрируется как минимум по 1,5 млн новых пользователей, сообщала компания.
- 12 января данным аналитической компании Sensor Tower, с 6 по 10 января Telegram скачали 9 млн раз — на 91% больше, чем неделей ранее. Мессенджер Signal по всему миру загрузили 7,5 млн раз (+4200%). На рост повлияло в том числе изменение политики конфиденциальности WhatsApp, отмечало Business Insider.
- В конце 2020 года Дуров анонсировал платные функции в Telegram и собственную рекламную платформу в 2021 году. Он объяснял, что большую часть времени сам оплачивал счета компании, но «при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей — и соответствующим расходам».
успехов Павлу,надеюсь лет через пять он сможет купить все что осталось от Фейсбука
На содержание всех серверов сколько денег тратится? Неужели у него не закончились деньги?
😂 из личных,, из 500 млн тех инверторов в Тон, что он кинул, или как говорится, не вернул . скоро его судить кстати будут за это-гугл ит
Это давняя история телеграма. Импортированные контакты хранятся на серверах всегда. Даже если из памяти телефона контакт вы удалили, в телеграме он все равно будет. И когда владелец номера зарегистрирурется в телеграме, вы получите уведомление. И еще этот контакт снова появится в вашем телефоне.
спасибо, не знал. А бесился с удаленных контактов, которые снова всплыли
Их можно удалить в настройках.
Не факт, что сотрутся с сервера телеги, но уведомления от неактуальных контактов не придут.
Если в апреле 2020 года было 400 миллионов, а ежедневно добавляется по полтора миллиона, то за 8 месяцев 2020 года (с мая по декабрь) должно было добавиться примерно 360 миллионов пользователей, а добавилось только 100 миллионов. Что-то не сходится в математике, либо все эти миллионы не являются активными пользователями, а в отчётах жонглируют понятиями “число скачиваний” и “активные пользователи” с неясными критериями активности.
Зарегистрировался здесь только для одной вещи. 8(месяцев)*1,5(миллиона ежемесячных подписок)=минимум 12 миллионов подписалось за этот срок.
Не благодари, откуда ты взял 360 миллионов, боюсь представить
Прочитайте статью выше. Там указано про 1,5 миллиона ежедневных подписок.
добавляются не активные пользователи, активными становится какой то процент - получается из этих 360млн 260млн ботов либо переставших пользоваться. по-моему довольно октровенно и честно.
Видимо, в статье и иных источниках всё же ошибка. И имеется в виду 1,5 миллиона ежемесячных скачиваний. Вот даже VT приводит такие данные:
В период с 6 по 10 января его загрузили 545 000 раз, что почти в три раза выше показателя предыдущей недели.
В том числе 38% из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки и 8% из Ближнего Востока и Северной Африки
А оставшиеся 6 % откуда, из Антарктиды или Океании?
Австралия и Океания
Северная Америка
По идеи сейчас от США должен пойти хороший поток, но видимо цифры еще слабоваты в сравнении с другими регионами.
Телеграм тоже популярен. Поэтому какая-то часть аудитории все равно будет переходить)
Телеграмм в США - это нишевый продукт, как и Сигнал, из подвалов рейтинга. Без труда можно посмотреть динамику в том же appannie
Ротация между мессенджерами - это перманентный процесс. Этот процесс переживает подъемы и спады. Сейчас подъем, потом будет спад.
Оба мессенджера взлетели как альтернативные продукты.
Мы уже это видели при сбоях в работе глобальных сервисов, например. Или блокировании ряда аппов в той или иной стране
Да, очень популярен. 😂
Чето какой-то странный график, WeChat использует каждый китаец в стране 100% + все остальные, почему там так мало?
Медиаскоп. Россия
Февраль 2019
Число ежемесячных пользователей WhatsApp составляет 31,6 млн, у Viber — 21,1 млн., Телеграм - 10,9 млн
Август 2020
WhatsApp - 70,6 млн человек. Viber - 36,2 млн пользователей. Телеграм - 26,7 млн...
"анонсировала платные функции и рекламную платформу"
а можно хотя бы что то в этом мире будет существовать без вот этого говна
Почему из Северной Америки не регистрируются? И где собственно Трамп?)
Загадочный динозавр
Не нужен он, у него карма плохая. Где Трамп, там сразу крысиная грызня-возня, срачи, блмы и всё что угодно кроме доброго-разумного-вечного. Сразу бан ему, если решит регнуться.
В РФ в Play Market и AppStore нет приложений без бэкдоров. Их удаляют по первому требованию. Вся эта вера в защищенный месседжер основана... только на вере.
количество пользователей растёт, а качество десктопных клиентов падает, из всего набора софта только телега крешится регулярно
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