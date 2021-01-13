Источники: Telegram хочет привлечь $1 млрд в виде конвертируемого долга Статьи редакции
Компания рассматривает различные варианты финансирования, которые не потребовали бы слияния, продажи или IPO, пишет The Information.
Павел Дуров провел частные переговоры с инвесторами, чтобы привлечь в долг средства, которые будут конвертированы в акции в ходе возможного IPO, пишет The Information со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным одного из источников издания, речь идёт о сумме около $1 млрд, но планы могут измениться.
Telegram уже несколько месяцев ищет новые источники финансирования, пишет издание. В апреле 2021 года Дурову предстоит выплатить деньги инвесторам TON.
Telegram начала привлекать финансирование через продажу токенов в 2018 году. Запустить блокчейн-платформу TON и токены Gram планировалось до 31 октября 2019 года. 12 октября Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета на продажу Gram и обвинила компанию в незаконной продаже криптовалюты.
SEC разрешила Telegram оставить себе 30% от 1,7 миллиарда долларов, которые собрали для финансирования проекта. По словам инвесторов, Дуров вернул часть денег.
Но некоторым европейским спонсорам все еще причитаются их первоначальные инвестиции и ещё 10% процентов сверху. Точная сумма, которую должен выплатить Telegram, неизвестна, сообщает издание.
В Telegram подтвердили переговоры. «К нам постоянно обращаются с предложениями о долговом финансировании. Мы оцениваем эти предложения, но ещё не приняли решение, по какому пути идти», — рассказал представитель компании Маркус Ра.
Также Ра добавил, что компания «рассматривает различные варианты», но не будет брать на себя никаких обязательств, предполагающих обязательный выход. Издание полагает, что под «обязательным выходом» подразумевается слияние, продажу или выход на биржу.
Чтобы сохранить независимость, Telegram должен начать зарабатывать деньги, считает The Information. В декабре 2020 года Павел Дуров анонсировал платные функции в Telegram и собственную рекламную платформу в 2021 году.
Кроме того, The Information считает, что необходимость привлечения средств возросла после роста загрузок мессенджера. 12 января Дуров объявил, что аудитория Telegram превысила 500 млн пользователей в месяц — это на 100 млн больше, чем в апреле 2020 года.
За последние три дня к мессенджеру присоединилось 25 млн человек. В 2019 году в Telegram регистрировалось как минимум по 1,5 млн новых пользователей в день.
«За последние три дня к мессенджеру присоединилось 25 млн человек, в 2019 году в Telegram регистрировалось как минимум по 1,5 млн новых пользователей.»
1,5 млн вдень? В три дня? В месяц?
В день
Это бред журналистский ) 1,5 млн*365 дней = 547 млн, больше чем за все годы вместе взятые )))
Это только в предположении, что все установившие пользователи им активно пользуются. Но всегда есть те, кто установил и забросил, либо пользуется раз в пару месяцев.
500 млн — это количество активных пользователей за месяц, 1,5 млн — это регистрации в день. Не все из зарегистрировавшихся остаются, например
Заместитель Дурова сидит на конференциях рядом с Мишустиным, это о многом говорит, я думаю там они ещё осенью договорились, что долги Телеграм покроют за счёт нужных людей в обмен на лояльность и сотрудничество. Все эти вбросы про поиск инвестиций - просто для отвлечения внимания.
Заместитель Дурова
о ком речь?
Ну да, пора бы уже рекламную биржу выкатить.
Интересно, если они хотят 1 млрд., то в какую сумму Дуров сейчас оценивает Телегу?
думаю в 10 минимум. :) думаю он прибавил в цене процентов 20 с момента начала банов в штатах в текущей ситуации. главное, чтобы его не забанили, а то это будет жесточайший фейл на рынке стартапов)
Ну что, ребята и девчата, делаем ставки: Ковальчук или Усманов?
Было бы приятно если бы Телеграм продался какой-нибудь приличной компании, но кто его знает, что будет на самом деле. 🤷♀️
Вряд-ли он будет иметь с ними дело
П.С а что только русские инвесторы ?
Алишер Усманов. В каком месте он русский?
Ну это отчасти шутка. С другой стороны в инвесторах TON засветились всякие и мне странно почему в РФ с Телеграм блокировку сняли.
Если бы готовилась продажа бизнесмену аффилированному с государством — это бы всё объяснило.
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