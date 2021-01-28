Telegram разрешил пользователям на iOS переносить переписки из WhatsApp Статьи редакции
Для этого нужно экспортировать чат из другого мессенджера и поделиться им с Telegram.
Telegram выпустил обновление для iOS, которое разрешает переносить свою историю переписки из WhatsApp, Line и KakaoTalk. Обновления для Android с этой функцией пока нет.
- Чтобы импортировать сообщения из WhatsApp, пользователь должен во вкладке «Еще» в приложении выбрать опцию «Экспорт чата».
- WhatsApp сгенерирует ZIP-файл, которым можно поделиться с Telegram. Чтобы экспортировать групповой чат, пользователь должен быть его администратором, для экспорта личного чата нужно, чтоб собеседник добавил пользователя в контакты.
- Приложение спросит, с каким контактом или группой вы хотите связать переписку, и синхронизирует сообщения как для самого пользователя, так и для собеседника.
- Все сообщения из других мессенджеров отмечаются как «импортированные».
В новом обновлении пользователи Telegram смогут удалять созданные ими группы, секретные чаты, а также историю звонков. В голосовых чатах можно будет регулировать громкость отдельных участников.
Появится также возможность пожаловаться на группы или каналы, которые выдают себя за официальные представительства известных людей или организаций.
Пользователи стали переходить в Telegram и другие мессенджеры из WhatsApp на фоне изменений политики последнего: приложение планировало делиться данными с Facebook, но отложило свои планы из-за критики пользователей.
После новостей о новой политике WhatsApp количество загрузок Telegram в мире увеличилось на 91% за неделю с 6 по 10 января — его скачали 9 млн раз. В первую неделю 2021 года ежемесячная аудитория Telegram превысила 500 млн активных пользователей.
было бы здорово если бы можно было писать из телеграмма в вотсапп
Причём самому себе)
причем в прошлое
битков купи!!! ))
Бросай Настюху! Она шаболда!
Не рождайся.
Это уже прошли в начале 10-х годов, когда все крупные мессенджеры умели в протокол xmpp/jabber. Да, было время, когда Фейсбук, ВКонтактик, GoogleTalk и всякие QIP технически могли общаться друг с другом. А потом все начали внедрять свои фичи, захотели свой протокол и вот у нас по пять мессенджеров в телефоне.
Думаю телеграмм уже сделал все, для того что бы все без трудностей и потер данных в чате перешли с вотсаппа. + публика для Дурова)
Они даже в ФАКе добавили новый пункт.
Это, кстати, был реальный стоппер для многих - история переписки.
PS: вообще, это классика работы с конкурентами - обеспечить бесшовность перехода клиентов конкурента к себе и они твои.
Телеграмм технологически на несколько голов впереди всех остальных. Да, у части общества есть недоверие к Павлу Дурову и его русскому происхождению. Да, есть вопросы с его внезапной разблокировкой в РФ и мутная история с провалом крипты gramm. Но технологически, команда Телеграмма — просто красавцы. API, боты, каналы, секретные чаты, облако, качество разработки и общая ориентация на пользователей — просто выше всяческих похвал. Но их главный плюс — это компания с одним, причём любимым, продуктом, кровь сердца, плод души. Моно-бизнес. А не сотый по счёту купленный стартап в ряду кучи других, как у WhatsApp у Facebook или Skype у Microsoft.
P.S.: Подумал тут, что WhatsApp и Сбербанк чем-то похожи (кроме цвета 😀) — у обоих секта адептов, которые не хотят слышать про каменный век и крутейшие альтернативы. У нас тут родительский чатик, десяток динозавров-заказчиков, помойка голосых сообщений, 5 гигов видосиков, которые ни в какое облако не перейдут никогда, кроме как в backup, у нас тут мёртвая привязка к одному смартфону и всё прочее.
P.P.S.: А по поводу "вопросов с безопасностью" — ну, если вы настолько отважны, что доверяете жизненно важные данные, за которыми могут придти гипотетические siloviki, соцсетям и мессенджерам без всяких гарантий, то это такое... ну такое.
Забавное популистское действие, но очень приятное!
Сразу чувствуется в нём почерк Павла Дурова)) вспомнить хотябы историю с Сергеем Лазаревым 😂
Берем лярд денег на TON.
TON не взлетает, а бабки отдавать надо.
Ложимся под ФСБ.
Сливаем всю переписку пользователей подчистую.
500 млн юзеров, а всё равно у Вотцапа больше.
Бинго! Пусть переносят свою переписку в тележку, чтобы куратор из ФСБ мог читать и её!
Дружище, если вам есть, что прятать от ФСБ/ФБР/Массада/МИ6 – может быть не стоит вообще этого писать в популярные мессенджеры, на VC, в Фейсбук и на стене в подъезде, как вам такая мысль? Или раз Цукерберг с Куком мамой поклялись, то они уж точно не выдадут?
А как будут с пересечение чатов, если я с кем-то общаюсь в обоих мессенджерах? Будет синхронизации по времени?
Нет, все в конец всосалось
Блин, такое себе.
Ну вообще-то такие фичи нужно выпускать сразу доработанными) Потому что те кто перенёс переписку могут быть очень недовольны результатом)
Фича для миграции с Вотсапп на Телегу. Так, что городить двустороннюю синхронизацию не будут скорее всего.
Я не про двустороннюю, а просто про хронологию. Это как разные сервисы по объединению всех мессенджеров. Там единый Таймлайн, где бы ты не переписывался.
Понятно, что задним числом распихивать сообщения, возможно, не так просто. Плюс, временные метки могут не совпадать, мало ли, ты был в другом часовом поясе. В общем, понимаю, с одной стороны, сложность, но с другой, чтобы у тебя за последний день появилось тысячи сообщений и долистать до вчерашней переписке в телеге уже будет нереально.
Не представляю как люди умудряются сохранять переписки в ватсапе. У меня уже раз 10 всё терялось
Комментарий удален
Прикольная штука. Протестил. Всё очень быстро.
Правда, я не совсем понял, зачем мне это надо?
У меня уже под 30 гб чатов 😬
функция хорошая для новых пользователей, которые только что перешли из вацапа в телегу и им жалко терять историю.
инфа для старых пользователей! имейте в виду, что история переписки добавится ПОСЛЕ текущей. то есть нет никакого учета хронологии.
Тот случай когда в телеграмм опять , что то для людей !! Реально разработчики думают о своих пользователях. Был бы Дуров не из РФ , и не было бы к нему предвзятого отношения давно бы уже все пользовались исключительно телеграммом, он на голову выше всех остальных.
"разрешил" вместо "упрашивает использовать как только может". Ну и традиционно 500млн пользователей, которые никак не проверить, но по косвенным признакам их меньше..
Там же не говорится про 500 млн активно пользующихся приложением, по существу почти вся моя книга контактов уже переехала в телегу, но общаются там процентов 20, так что возможно из 500 млн активной аудитории гораздо меньше, но это до поры когда ватсап протолкнет все таки свои изменения.
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